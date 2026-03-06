„Azt hittem, csak egyikünk élheti túl” – várandóssága alatt kapta a lesújtó diagnózist az édesanya, egy világ omlott össze benne

Sokkoló diagnózist kapott egy élete első gyermekét váró anya: rákkal küzd. Dolly Chhabria egy rutinszerű vizsgálatra ment csupán, amikor egy teszt rendellenes DNS-t mutatott ki a szervezetében. Ezt követően pedig egy MRI után jött a lesújtó hír: elváltozásokat találtak a szíve fölött, a kulcscsontja körül. Mindhiába. Dolly ugyanis csak szülés után kezdhette meg kezeléseit. Azok után, hogy 2024 márciusában, várandósságának 37. hetében világra jött kislánya, Edha. A kemoterápia ezt követően kezdődött, ahogy további vizsgálatok is. Így került megerősítésre, hogy a 37 éves nő agresszív B-sejtes limfómával küzd.

Várandóssága alatt derült ki: rákkal küzd Fotó: GoFundMe

Dolly a kezelései során immunterápiát, őssejt-átültetést és nagy dózisú kemoterápiát is kapott.

Ahelyett, hogy ragyognom kellett volna a terhességtől és a babaszobát készítettem volna, rémisztő bizonytalanságban éltem. Hatalmas sokk volt az egész. Rendkívül féltem. Arra gondoltam, hogy talán nem leszek ott, hogy lássam felnőni a babát, akit a szívem alatt hordok. Azt hittem, csak egyikünk élheti túl, és ha választani kellene, a babámat mentettem volna

- közölte megrendítő őszinteséggel Dolly.

Rutinszerű genetikai teszt során derült ki: rákos

Dolly esetében már maga a diagnózis is kisebb csoda volt, miután majdnem nem csináltatták meg a tesztet. Az úgynevezett nem invazív prenatális vizsgálat ugyanis választható volt. A teszt célja az, hogy kiderítse, a gyermek fogyatékossággal születhet-e:

Majdnem nemet mondtunk, de akkor 35 éves voltam, és ez volt az első terhességem. Tudtuk, hogy ez már késői terhességnek számít, és bármi történhet, ezért végül belementünk

- emlékezett vissza Dolly, akit az első rákos diagnózist követően az orvosok megnyugtattak: nem fog túl gyorsan terjedni a rák. Edha születését követően fél évvel később azonban kiderült, a betegség átterjedt a nyakára is. Limfómája azonban annyira ritka, hogy nincsen rá egységes kezelési protokoll:

Nem volt világos út a túléléshez

- közölte Dolly, aki azonban szerencsére tavaly áprilisra remisszióba került, azóta pedig háromhavonta jár kontroll CT-kre, írja a Mirror.