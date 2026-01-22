Évente több száz nő hal bele ebbe a betegségbe, pedig megelőzhető: erre hívja fel a figyelmet a Méhnyakrák Megelőzési Hét

Már javában zajlik az az európai kampányhét, ami a nőket érintő 4. leggyakoribb daganatos betegség tüneteire és megelőzésére hívja fel a figyelmet. Mutatjuk mit érdemes tudni a méhnyakrákról.
Magyarországon évente mintegy 1000–1200 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, és ebből évente körülbelül 400 nő és fiatal lány veszti életét a betegség következtében! Bár a nőket érintő rosszindulatú daganatok közül ez a negyedik leggyakoribb megbetegedés, ennek ellenére még mindig kevesen ismerik a tüneteit és a megelőzésének lehetőségeit. Ezekre hívja fel a figyelmet a Méhnyakrák Megelőzési Hét.
A nőgyógyászati daganatok közé tartozó méhnyakrák a méhnyak hámsejtjeinek rosszindulatú elváltozása nyomán fejlődik ki. Az esetek nagy részében a szexuálisan aktív, középkorú nőket érinti a betegség.
A méhnyakrák korai stádiumban – a legtöbb daganathoz hasonlóan – teljesen tünetmentes lehet. Amennyiben azonban valaki az alábbi tüneteket észleli magán valaki, és ezek nem magyarázhatók más állapottal, betegséggel, illetve a panaszok a rutinkezelés hatására sem múlnak, felmerülhet a méhnyakrák gyanúja:
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint, ha különösebb ok nélkül jelentkező, elhúzódó, abnormális vérzést tapasztalunk, mindenképpen forduljon nőgyógyászhoz! Emellett tünetmentesen is ajánlott legalább évente rutin nőgyógyászati vizsgálaton részt venni.
A méhnyakrák az esetek döntő többségében összefüggésbe hozható a HPV okozta fertőzéssel. Ez nem azt jelenti, hogy amennyiben egy nőgyógyászati vizsgálat során HPV-pozitív leletet kap kézhez valaki, feltétlenül méhnyakrákja is van.
Amennyiben a méhnyakrákot korai stádiumban diagnosztizálták, műtéti úton akár teljes gyógyulás is elérhető. Emellett a sugárkezelés önálló kezelésként és kiegészítő terápiaként is alkalmazható, műtéttel vagy kemoterápiával kombinálva. Illetve ott van még az immunterápia is, mint lehetőség.
A méhnyakrák megelőzésében nagyon fontos szerepe van a HPV elleni védőoltásnak, illetve a méhnyakszűrésnek. Az idejében diagnosztizált rákmegelőző állapot 100%-ban, a korai stádiumban diagnosztizált méhnyakrák műtéti úton nagy eséllyel teljes gyógyulást hozhat! A méhnyakszűrés elkezdését 21 éves kortól ajánlják. Ezután háromévente javasolt az elvégzése, azonban a legtöbb nőgyógyász évenkénti citológiai szűrést tanácsol pácienseinek.
Mikor érdemes felvenni a HPV elleni védőoltást?
A védőoltás bármikor felvehető, de a legoptimálisabb eset az, ha a szexuális élet megkezdése előtt beadatjuk. Erre lehetőség van kampányoltás keretében, ingyenesen a 12 éves leányok és fiúk (7. osztályosok) számára. A méhnyakrák kialakulásában szerepet játszó HPV-fertőzés esélye – az oltáson kívül – felelősségteljes szexuális élettel, óvszerhasználattal és a partnerek számának limitálásával jelentősen csökkenthető. Emellett a dohányzás elhagyása is nagymértékben csökkenti a méhnyakrák kialakulásának kockázatát a szakemberek szerint.
