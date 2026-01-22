Évente több száz nő hal bele ebbe a betegségbe, pedig megelőzhető: erre hívja fel a figyelmet a Méhnyakrák Megelőzési Hét

Már javában zajlik az az európai kampányhét, ami a nőket érintő 4. leggyakoribb daganatos betegség tüneteire és megelőzésére hívja fel a figyelmet. Mutatjuk mit érdemes tudni a méhnyakrákról.

Már javában zajlik a Méhnyakrák Megelőzési Hét, ami a megelőzésre és a szűrővizsgálatokra hívja fel a figyelmet / Fotó: 123RF

A Méhnyakrák Megelőzési Hétről

Magyarországon évente mintegy 1000–1200 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, és ebből évente körülbelül 400 nő és fiatal lány veszti életét a betegség következtében! Bár a nőket érintő rosszindulatú daganatok közül ez a negyedik leggyakoribb megbetegedés, ennek ellenére még mindig kevesen ismerik a tüneteit és a megelőzésének lehetőségeit. Ezekre hívja fel a figyelmet a Méhnyakrák Megelőzési Hét.

Kiket érint ez a betegség a leginkább?

A nőgyógyászati daganatok közé tartozó méhnyakrák a méhnyak hámsejtjeinek rosszindulatú elváltozása nyomán fejlődik ki. Az esetek nagy részében a szexuálisan aktív, középkorú nőket érinti a betegség.

Mik a méhnyakrák tünetei?

A méhnyakrák korai stádiumban – a legtöbb daganathoz hasonlóan – teljesen tünetmentes lehet. Amennyiben azonban valaki az alábbi tüneteket észleli magán valaki, és ezek nem magyarázhatók más állapottal, betegséggel, illetve a panaszok a rutinkezelés hatására sem múlnak, felmerülhet a méhnyakrák gyanúja:

menstruációtól függetlenül jelentkező vagy közösülés utáni hüvelyi vérzés;

kellemetlen szagú hüvelyi folyás;

alhasi fájdalom, amely jelentkezhet szexuális együttlét közben vagy attól függetlenül;

vizelet- és székletürítési panaszok;

indokolatlan fogyás az életmód és a táplálkozás változása nélkül.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint, ha különösebb ok nélkül jelentkező, elhúzódó, abnormális vérzést tapasztalunk, mindenképpen forduljon nőgyógyászhoz! Emellett tünetmentesen is ajánlott legalább évente rutin nőgyógyászati vizsgálaton részt venni.

Mitől alakul ki ez a betegség?

A méhnyakrák az esetek döntő többségében összefüggésbe hozható a HPV okozta fertőzéssel. Ez nem azt jelenti, hogy amennyiben egy nőgyógyászati vizsgálat során HPV-pozitív leletet kap kézhez valaki, feltétlenül méhnyakrákja is van.