„Mintha megállt volna az idő” – Hét év után kiújult a kis Csenge tumorja, összetört a család

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 10:00
Minden erejével küzdött Mocsár Csenge 3 éves korában, hogy legyőzze a testében tomboló tumort, és sajnos most újra teljes erőbedobással kell harcolnia ellene. Hét év elteltével a gyilkos kór kiújult nála, csontrákja van. A most 10 éves gyermek igazi harcosként szállt szembe ismét a betegséggel!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Egyszer is elég visszatérni a halál tornácáról, hogy az ember értékelje az életet, amit Isten adott neki. A kis Mocsár Csenge mindössze 3 évesen győzte le a végzetet, ami túl korán, egy nyirokcsomó daganatként próbálta magához hívni. Minden reménye az volt a Pócspetrin élő Mocsár családnak, hogy sosem kell újra a halál szemébenéznie a kislánynak, de sajnos tévedtek. Hét év után a gyilkos kór kiújult, ezúttal csontrákként tért vissza, és a gyermek most is ugyanolyan kitartással harcol az életéért, mint korábban. Tudja, hogy legyőzi a betegséget!

Csengénél kiújult a tumor, csontrákkal küzd
Csengénél kiújult a tumor, csontrákkal küzd / Fotó: Beküldött fotó

Hogyan viseli lelkileg Csenge a csontrákot?

„Bárcsak ne kellene újra átélnie mindezt...” – szorítják ökölbe kezüket Csenge szülei, Mocsár József és Hajek Brigitta. A szülők hét éven át mindig elmondtak egy imát, amikor kézhez kapták az aktuális kontroll eredményeit a kislányuk állapotáról, mígnem egy tavalyi kisebb baleset miatt újra aggódni kezdtek.

Voltak előjelei, hogy Csenge beteg lehet, de nagyon bíztunk benne, hogy mégsem. Rácsapódott a kapu a vállára, elkezdte fájlalni és beduzzadt neki. Vittük gyerekorvoshoz, a nyíregyházi kórházba, ahol CT-vizsgálatot végeztek. A lapockája belseje nem csont állagú, hanem szivacsos.

– kezdte el mesélni szomorúan Brigitta a Borsnak.

Csengét újabb vizsgálatokra küldték Debrecenbe:

  • szövettanra küldték,
  • MR- és
  • CT-vizsgálatot

végeztek rajta. Végül egy orvosi e-mail 2025 júniusában leplezte le az igazságot, valóra váltva minden szülő rémálmát– a kis Csengénél csontrákot diagnosztizáltak, a halálos kór visszatért a lányuk szervezetébe, ráadásul óriási: fél narancs méterű.

A szülők sosem felejtik el azt a pillanatot, amikor Brigitta a házuk lépcsőjén ülve árulta el a férjének, hogy Csenge újra betegséggel küzd.

"Előtte az interneten rákerestem, hogy mit jelentenek az orvosi szavak a levélben. A net is azt írta, hogy csontrák. Ahogy olvastuk azt az e-mailt a férjemmel, mintha megállt volna az idő és visszakerültünk a múltba" – vallotta be elcsukló hangon a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei édesanya a Borsnak.

A férjemnek nagyon nehezen tudtam kimondani, hogy mi van a levélben. Szó szerint sírógörcsöt kaptunk és Csenge kijött a lépcsőre, kérdezte, hogy „mi a baj?” Megszólalni sem tudtunk. Folyamatosan fogta a vállamat és kérdezte, hogy „anya, anya, mi a baj?” Egy pillanatra elcsöndesült, majd azt kérdezte, hogy „ugyanúgy fog nőni a csomó a lapockájában, mint ahogy a nyakában nőtt?”. Képtelen voltam megszólalni.

– nézett maga elé Brigitta elkeseredve.

Csengénél kiújult a tumor, csontrákkal küzd
A kislány jól viseli a kezeléseket / Fotó: Beküldött fotó

„Ő egy igazi hős”

A szörnyű hír óta a kis Csenge háromhetente jár kemoterápiás kezelésekre. Hét hónap telt el, küzd a kór ellen. Igazi hősként bírja a tumor elleni csatát, sőt, ő önt lelket a szüleibe – 10 évesen!

"Hála Istennek jól bírja a kezeléseket. Az első hat kemoterápia nagyon erős volt neki, de már testileg és lelkileg is jobban van, most már elkezdett visszanőni a szemöldöke, a szempillája és a haja is. Ez nagy reményt adott neki. Folyamatosan biztatják a környezetében, hogy három évesen is túl volt ezen, most is sikerülni fog, ő egy igazi hős. Most már ő ad nekünk erőt, látjuk rajta az akarást, nagyon erős. Küzd, harcol. Már most a kezeléseknél nem úgy viselkedik, mint ahogy 4-5 hónappal ezelőtt" – mondta el büszkén Brigitta.

Csenge jelenleg a Debreceni Klinikán van, ahol további kezeléseket kap. A csontrákkal küzdő lányt hat tesója várja haza, hogy átölelhessék. Családjával nehéz anyagi helyzetben vannak: az apukája, József elvesztette a munkahelyét, így nehéz a megélhetés számukra. József jelenleg a kislányával van a kórházban, az anyuka a testvérekre vigyáz. Nehéz döntésre szánták el magukat, a Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kérnek segítséget:

"Állami támogatással Bécsújhelyen proton sugárkezelést kapna a gyermekünk, a szállásra és az útiköltségre kérnénk pénz. Bármilyen támogatást elfogadunk. Kérem, ha tudnak, segítsenek! "

Ha támogatni szeretnéd Mocsár Csengét és családját IDE KATTINTVA megteheted. 

 

Korábban a hős tűzoltó, Márta Rajmund is rákkal küzdött. A történetét itt nézheted meg: 

 

