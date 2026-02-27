„Mintha megállt volna az idő” – Hét év után kiújult a kis Csenge tumorja, összetört a család

Egyszer is elég visszatérni a halál tornácáról, hogy az ember értékelje az életet, amit Isten adott neki. A kis Mocsár Csenge mindössze 3 évesen győzte le a végzetet, ami túl korán, egy nyirokcsomó daganatként próbálta magához hívni. Minden reménye az volt a Pócspetrin élő Mocsár családnak, hogy sosem kell újra a halál szemébenéznie a kislánynak, de sajnos tévedtek. Hét év után a gyilkos kór kiújult, ezúttal csontrákként tért vissza, és a gyermek most is ugyanolyan kitartással harcol az életéért, mint korábban. Tudja, hogy legyőzi a betegséget!
„Bárcsak ne kellene újra átélnie mindezt...” – szorítják ökölbe kezüket Csenge szülei, Mocsár József és Hajek Brigitta. A szülők hét éven át mindig elmondtak egy imát, amikor kézhez kapták az aktuális kontroll eredményeit a kislányuk állapotáról, mígnem egy tavalyi kisebb baleset miatt újra aggódni kezdtek.
Voltak előjelei, hogy Csenge beteg lehet, de nagyon bíztunk benne, hogy mégsem. Rácsapódott a kapu a vállára, elkezdte fájlalni és beduzzadt neki. Vittük gyerekorvoshoz, a nyíregyházi kórházba, ahol CT-vizsgálatot végeztek. A lapockája belseje nem csont állagú, hanem szivacsos.
– kezdte el mesélni szomorúan Brigitta a Borsnak.
Csengét újabb vizsgálatokra küldték Debrecenbe:
végeztek rajta. Végül egy orvosi e-mail 2025 júniusában leplezte le az igazságot, valóra váltva minden szülő rémálmát– a kis Csengénél csontrákot diagnosztizáltak, a halálos kór visszatért a lányuk szervezetébe, ráadásul óriási: fél narancs méterű.
A szülők sosem felejtik el azt a pillanatot, amikor Brigitta a házuk lépcsőjén ülve árulta el a férjének, hogy Csenge újra betegséggel küzd.
"Előtte az interneten rákerestem, hogy mit jelentenek az orvosi szavak a levélben. A net is azt írta, hogy csontrák. Ahogy olvastuk azt az e-mailt a férjemmel, mintha megállt volna az idő és visszakerültünk a múltba" – vallotta be elcsukló hangon a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei édesanya a Borsnak.
A férjemnek nagyon nehezen tudtam kimondani, hogy mi van a levélben. Szó szerint sírógörcsöt kaptunk és Csenge kijött a lépcsőre, kérdezte, hogy „mi a baj?” Megszólalni sem tudtunk. Folyamatosan fogta a vállamat és kérdezte, hogy „anya, anya, mi a baj?” Egy pillanatra elcsöndesült, majd azt kérdezte, hogy „ugyanúgy fog nőni a csomó a lapockájában, mint ahogy a nyakában nőtt?”. Képtelen voltam megszólalni.
– nézett maga elé Brigitta elkeseredve.
A szörnyű hír óta a kis Csenge háromhetente jár kemoterápiás kezelésekre. Hét hónap telt el, küzd a kór ellen. Igazi hősként bírja a tumor elleni csatát, sőt, ő önt lelket a szüleibe – 10 évesen!
"Hála Istennek jól bírja a kezeléseket. Az első hat kemoterápia nagyon erős volt neki, de már testileg és lelkileg is jobban van, most már elkezdett visszanőni a szemöldöke, a szempillája és a haja is. Ez nagy reményt adott neki. Folyamatosan biztatják a környezetében, hogy három évesen is túl volt ezen, most is sikerülni fog, ő egy igazi hős. Most már ő ad nekünk erőt, látjuk rajta az akarást, nagyon erős. Küzd, harcol. Már most a kezeléseknél nem úgy viselkedik, mint ahogy 4-5 hónappal ezelőtt" – mondta el büszkén Brigitta.
Csenge jelenleg a Debreceni Klinikán van, ahol további kezeléseket kap. A csontrákkal küzdő lányt hat tesója várja haza, hogy átölelhessék. Családjával nehéz anyagi helyzetben vannak: az apukája, József elvesztette a munkahelyét, így nehéz a megélhetés számukra. József jelenleg a kislányával van a kórházban, az anyuka a testvérekre vigyáz. Nehéz döntésre szánták el magukat, a Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kérnek segítséget:
"Állami támogatással Bécsújhelyen proton sugárkezelést kapna a gyermekünk, a szállásra és az útiköltségre kérnénk pénz. Bármilyen támogatást elfogadunk. Kérem, ha tudnak, segítsenek! "
Ha támogatni szeretnéd Mocsár Csengét és családját IDE KATTINTVA megteheted.
