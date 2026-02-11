Megszólalt a hegeiről Angelina Jolie: "Egy döntés eredményei"

Angelina Jolie több évvel a kettős masztektómia után megszólalt, és elmondta, az ebből származó hegek egy döntés eredményei, és hálás, amiért ezt meg tudta hozni.

Angelina Jolie hálás, amiért volt lehetősége választani / Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Megszólalt a hegeiről Angelina Jolie

Mindig is jobban érdekeltek az emberek által hordozott sebek és az élet. Nem vonz egy olyan, tökéletes élet elképzelése, amelyben nincsenek sebek

– mondta el a színésznő egy, a France Internek adott interjúban.

A hegeim annak a döntésnek az eredményei, amelyet azért hoztam, hogy ameddig csak lehet, itt maradhassak a gyerekeimmel. Épp ezért szeretem a hegeimet, és hálás vagyok, amiért volt lehetőségem és választásom tenni valamit az egészségem érdekében

- tette hozzá Angelina Jolie.

A 50 éves sztár megjegyezte, a megelőző beavatkozáson való részvétel különösen sokat jelentett számára, mivel fiatalon elvesztette az édesanyját, Marcheline Bertrandot, ami miatt a gyerekei a nagymamájuk nélkül nőttek fel. Bertrandnál 1999-ben diagnosztizáltak petefészekrákot, később pedig mellrákot, végül 2007 januárjában, mindössze 56 éves korában hunyt el.

Szóval számomra ez az élet, ezért, ha az életed végére érsz, és nem követtél el hibákat, nem okoztál soha felfordulást és nincsenek hegeid, akkor nem is éltél igazán teljes életet

– zárta a mondandóját Jolie.

Angelina Jolie-nak hat közös gyermeke van volt férjétől, Brad Pitt-től: a 23 éves Maddox, a 21 éves Pax, a 20 éves Zahara, a 18 éves Shiloh, valamint a 16 éves ikrek, Knox és Vivienne. Az Oscar-díjas színésznő 2013-ban esett át kettős masztektómián, miután pozitív lett a BRCA1 gén mutációjának tesztje, és az orvosok azt mondták neki, közel 90 százalék az esélye, hogy mellrák alakul ki nála.

Nem volt könnyű meghozni a döntést a masztektómiáról, de nagyon örülök, hogy megtettem. Az emlőrák kialakulásának esélye így 87 százalékról 5 százalék alá csökkent. Elmondhatom a gyerekeimnek, hogy nem kell félniük attól, hogy elveszítenek az emlőrák miatt

– jelentette be akkoriban Angelina Jolie, aki később a petefészkét és a petevezetékeit is eltávolította - írja a Page Six.