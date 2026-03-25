100 éve született a magyar bokszlegenda: az egész világ tisztelte Papp Lászlót!

Száz évvel ezelőtt, 1926. március 25-én Angyalföldön született a magyar sporttörténelem egyik legfényesebb csillaga, Papp László, aki három olimpiai aranyérmével és példátlan kitartásával örökre beírta magát a sporttörténelembe. Papp Lászlóról a világ számos klasszisa – köztük Muhammad Ali – is nagy tisztelettel beszélt.
A későbbi bajnok Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön nőtt fel, és kezdetben futballistának készült.
Bár az édesapja focistának vagy bokszolónak szánta, az ifjú Laci eleinte a labdarúgásért rajongott. Az ökölvívással a második világháború idején ismerkedett meg, amikor egy barátjával ellátogatott egy edzésre, ahol akkora pofonokat kapott, hogy napokig csak pépeset tudott enni. Végül ez a véletlen terelte a boksz felé, azonban nem elsőre.
Eszem ágában sem volt visszamenni
– emlékezett vissza később, amikor mesélte hogy bár az első ütésektől majdnem elment a kedve, végül aztán visszatért a ringbe és hamar kiderült, hogy kivételes tehetség.
Első amatőr mérkőzése már önmagában meseszerűen hangzik: 1945-ben nézőként volt jelen egy gálán, amikor felkérték, hogy ugorjon be egy hiányzó ellenfél helyére. A 19 éves fiatal bunyós nemcsak vállalta a kihívást, hanem kiütéssel győzött a hatszoros bajnok ellen, és innen nem volt megállás.
Papp László volt az első ökölvívó, aki három egymást követő olimpián is a dobogó legfelső fokára állhatott.
Különösen emlékezetes a melbourne-i győzelme, amelyet a magyar forradalom leverésének árnyékában, óriási lelki teher alatt vívott ki, visszavágva egy korábbi legyőzőjének, a lengyel Pietrzykowskinak is.
Hozzá kell tenni, hogy amatőr pályafutása során szinte verhetetlen volt: 193 mérkőzéséből 183-at megnyert. Az ellenfelei szerint már az is nagy eredménynek számított, ha valaki kiütés nélkül végig tudta bokszolni ellene a mérkőzést.
1957-től profi bokszolóként is ringbe szállt és itt is remekelt. 29 profi mérkőzéséből egyet sem veszített el: 27-et megnyert, kétszer pedig döntetlent ért el, és emellett megszerzett két Európa-bajnoki címet. Bécsben és Párizsban is imádták, Jean-Paul Belmondo is a rajongói közé tartozott.
Pályafutása csúcsán már világbajnoki címmeccsre készült, ám a korabeli politikai vezetés visszavonta az engedélyét, így nem harcolhatott a világbajnoki övért. Sokak szerint ez volt sportkarrierjének legnagyobb tragédiája.
Később a bokszvilág mégis elismerte teljesítményét: 1990-ben a World Boxing Council egy különleges díjjal jutalmazta meg, amely a világ egyik legjobb középsúlyú ökölvívójának járt.
Aktív pályafutása után sem szakadt el a sporttól. Szövetségi kapitányként évtizedeken át irányította a magyar ökölvívó-válogatottat, és tanítványai számos nemzetközi sikert értek el. Az egyik legismertebb közülük az olimpiai bajnok Gedó György volt.
Szerénysége, humora és embersége miatt az egész ország „Papp Laciként” emlegette.
– emlékezett meg róla az Origó.
Bár élete végén súlyos betegséggel küzdött, méltóságát sosem veszítette el. 2003-as halálakor az egész ország gyászolta. Ma, születésének századik évfordulóján országszerte megemlékezéseket tartanak a tiszteletére.
