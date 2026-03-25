100 éve született a magyar bokszlegenda: az egész világ tisztelte Papp Lászlót!

Száz évvel ezelőtt, 1926. március 25-én Angyalföldön született a magyar sporttörténelem egyik legfényesebb csillaga, Papp László, aki három olimpiai aranyérmével és példátlan kitartásával örökre beírta magát a sporttörténelembe. Papp Lászlóról a világ számos klasszisa – köztük Muhammad Ali – is nagy tisztelettel beszélt.

Papp László emberileg is a legnagyobbak között volt / Fotó: AFP

A grundtól az olimpiai dobogóig

A későbbi bajnok Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön nőtt fel, és kezdetben futballistának készült.

Bár az édesapja focistának vagy bokszolónak szánta, az ifjú Laci eleinte a labdarúgásért rajongott. Az ökölvívással a második világháború idején ismerkedett meg, amikor egy barátjával ellátogatott egy edzésre, ahol akkora pofonokat kapott, hogy napokig csak pépeset tudott enni. Végül ez a véletlen terelte a boksz felé, azonban nem elsőre.

Eszem ágában sem volt visszamenni

– emlékezett vissza később, amikor mesélte hogy bár az első ütésektől majdnem elment a kedve, végül aztán visszatért a ringbe és hamar kiderült, hogy kivételes tehetség.

Első amatőr mérkőzése már önmagában meseszerűen hangzik: 1945-ben nézőként volt jelen egy gálán, amikor felkérték, hogy ugorjon be egy hiányzó ellenfél helyére. A 19 éves fiatal bunyós nemcsak vállalta a kihívást, hanem kiütéssel győzött a hatszoros bajnok ellen, és innen nem volt megállás.

Az olimpiai triplázás és a profi karrier

Papp László volt az első ökölvívó, aki három egymást követő olimpián is a dobogó legfelső fokára állhatott.

1948-ban, a londoni olimpián szerezte meg első aranyérmét,

majd 1952-ben, – erre volt a legbüszkébb,

és 1956-ban is megismételte ezt a sikert.

Különösen emlékezetes a melbourne-i győzelme, amelyet a magyar forradalom leverésének árnyékában, óriási lelki teher alatt vívott ki, visszavágva egy korábbi legyőzőjének, a lengyel Pietrzykowskinak is.

Hozzá kell tenni, hogy amatőr pályafutása során szinte verhetetlen volt: 193 mérkőzéséből 183-at megnyert. Az ellenfelei szerint már az is nagy eredménynek számított, ha valaki kiütés nélkül végig tudta bokszolni ellene a mérkőzést.