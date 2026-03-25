100 éve született a magyar bokszlegenda: az egész világ tisztelte Papp Lászlót!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 17:45
évfordulószületésnapbokszökölvívásolimpiai bajnok
Száz éve született Papp László, a háromszoros olimpiai bajnok bokszoló, aki nemcsak a ringben volt verhetetlen. Bár a politikai berendezkedés megakadályozta, hogy profi világbajnok legyen, Papp László nevét így is mindenhol ismerik. A születésének 100. évfordulója alkalmából a nemzetközi sportvilág közösen hajt fejet a legenda előtt.

Száz évvel ezelőtt, 1926. március 25-én Angyalföldön született a magyar sporttörténelem egyik legfényesebb csillaga, Papp László, aki három olimpiai aranyérmével és példátlan kitartásával örökre beírta magát a sporttörténelembe. Papp Lászlóról a világ számos klasszisa – köztük Muhammad Ali – is nagy tisztelettel beszélt. 

Papp László emberileg is a legnagyobbak között volt / Fotó: AFP

A grundtól az olimpiai dobogóig

A későbbi bajnok Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön nőtt fel, és kezdetben futballistának készült

Bár az édesapja focistának vagy bokszolónak szánta, az ifjú Laci eleinte a labdarúgásért rajongott. Az ökölvívással a második világháború idején ismerkedett meg, amikor egy barátjával ellátogatott egy edzésre, ahol akkora pofonokat kapott, hogy napokig csak pépeset tudott enni. Végül ez a véletlen terelte a boksz felé, azonban nem elsőre. 

Eszem ágában sem volt visszamenni

– emlékezett vissza később, amikor mesélte hogy bár az első ütésektől majdnem elment a kedve, végül aztán visszatért a ringbe és hamar kiderült, hogy kivételes tehetség.

Első amatőr mérkőzése már önmagában meseszerűen hangzik: 1945-ben nézőként volt jelen egy gálán, amikor felkérték, hogy ugorjon be egy hiányzó ellenfél helyére. A 19 éves fiatal bunyós nemcsak vállalta a kihívást, hanem kiütéssel győzött a hatszoros bajnok ellen, és innen nem volt megállás.

Az olimpiai triplázás és a profi karrier

Papp László volt az első ökölvívó, aki három egymást követő olimpián is a dobogó legfelső fokára állhatott.

  • 1948-ban, a londoni olimpián szerezte meg első aranyérmét, 
  • majd 1952-ben, – erre volt a legbüszkébb,
  • és 1956-ban is megismételte ezt a sikert. 

Különösen emlékezetes a melbourne-i győzelme, amelyet a magyar forradalom leverésének árnyékában, óriási lelki teher alatt vívott ki, visszavágva egy korábbi legyőzőjének, a lengyel Pietrzykowskinak is.

Hozzá kell tenni, hogy amatőr pályafutása során szinte verhetetlen volt: 193 mérkőzéséből 183-at megnyert. Az ellenfelei szerint már az is nagy eredménynek számított, ha valaki kiütés nélkül végig tudta bokszolni ellene a mérkőzést.

A képen Papp László olimpiai bajnok ökölvívó és Szilvásy Miklós olimpiai bajnok birkózó az XV. nyári olimpiai játékok idején / Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

1957-től profi bokszolóként is ringbe szállt és itt is remekelt. 29 profi mérkőzéséből egyet sem veszített el: 27-et megnyert, kétszer pedig döntetlent ért el, és emellett megszerzett két Európa-bajnoki címet. Bécsben és Párizsban is imádták, Jean-Paul Belmondo is a rajongói közé tartozott.

Pályafutása csúcsán már világbajnoki címmeccsre készült, ám a korabeli politikai vezetés visszavonta az engedélyét, így nem harcolhatott a világbajnoki övért. Sokak szerint ez volt sportkarrierjének legnagyobb tragédiája.

Később a bokszvilág mégis elismerte teljesítményét: 1990-ben a World Boxing Council egy különleges díjjal jutalmazta meg, amely a világ egyik legjobb középsúlyú ökölvívójának járt.

Papp László háromszoros olimpiai bajnok, profi Európa bajnok ökölvívó dedikál / Fotó: Fortepan / Magyar Hírek folyóirat

Edzőként is legendás volt Papp László

Aktív pályafutása után sem szakadt el a sporttól. Szövetségi kapitányként évtizedeken át irányította a magyar ökölvívó-válogatottat, és tanítványai számos nemzetközi sikert értek el. Az egyik legismertebb közülük az olimpiai bajnok Gedó György volt.

Szerénysége, humora és embersége miatt az egész ország „Papp Laciként” emlegette.

– emlékezett meg róla az Origó.

 

Bár élete végén súlyos betegséggel küzdött, méltóságát sosem veszítette el. 2003-as halálakor az egész ország gyászolta. Ma, születésének századik évfordulóján országszerte megemlékezéseket tartanak a tiszteletére. 

 

Papp László dolgozik. A kép a Lehel utca - Dévai utca sarkon lévő autószerelő műhelyben készült. Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

