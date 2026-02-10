Apja rákdiagnózisa után kezdett bokszolni, saját barátnőjét verte meg a ringben - videó

Egy átlagos fodrász élete változott meg drasztikusan, amikor apját rákkal diagnosztizálták. Mára az egyik legkülönlegesebb jótékonysági adománygyűjtés egyik főszereplője lett.

Apja rákdiagnózisa után lett bokszoló a fiatal nő (Illusztráció: Pexels)

Apja rákdiagnózisa után mentette meg Samanthát a sport

A blackpooli Samantha Matthews édesapjánál, Roynál prosztatarákot állapítottak meg.

Nagyon nehezen fogadtam el. Hihetetlenül közel állok hozzá, mindig is ő volt a legnagyobb támogatóm, ezért rendkívül felkavaró volt

- mesélte Samantha.

Úgy érezte, tennie kell valamit: ha nem is közvetlenül az apján tud segíteni, más rákos betegeket megmenthet. Az lett a célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és pénzt gyűjtsön a korai diagnosztizálás támogatására.

Ha segíthetek megvédeni a hozzám közel álló férfiakat, a testvéremet, az unokaöcséimet vagy akár a saját fiamat, az sokat jelentene nekem

- mondta.

Samantha a Pure Impact Boxing Gymben kezdett el edzeni. Tíz kilót fogyott, és nyolchetes, profi ökölvívó edzésprogramon vett részt. A sport nemcsak mentálisan segítette őt, hanem egy komoly kihívást is jelentett számára.

Legjobb barátnőjét verte meg adománygyűjtő meccsen

Legjobb barátnője, Tammy Stanbridge is csatlakozott hozzá, miután elveszítette a nagymamáját. A két nő végül úgy döntött, jótékonysági bokszmeccset szerveznek, ahol egymás ellen lépnek ringbe.

Samantha bevonuló zenéjének a Motionless in White Demon in Your Dreams című számát választotta, hogy növelje az önbizalmát. Elmondta, mindig is küzdött a testsúlyával, de úgy gondolta: ha a legjobb barátja képes végigcsinálni, akkor ő is meg tudja tenni, ráadásul egy jó ügyért áll ki. Több mint 15 éve barátok, és mindketten fantasztikus élménynek tartották, hogy egymás ellen versenyezhettek.

Őszintén szólva döntetlenre számítottam, mert nagyon jó tempót diktáltunk, és mindent beleadtunk. Intenzív, izgalmas és teljesen felemelő volt... még soha nem éltem át ehhez hasonlót.

Samanthát nemcsak családja és barátai támogatták a helyszínen, hanem édesapja, Roy is elutazott, hogy élőben nézze végig lánya mérkőzését, amelyet végül büszkén meg is nyert.