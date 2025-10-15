Játékos kvíz Papp Laciról: időutazás a magyar sport aranykorába – Mennyit tudsz a halhatatlan legendáról?

Kevés sportoló vált olyan legendává, mint Papp Laci. Nevét nemcsak a magyarok, hanem az egész világ ismerte és tisztelte.
Papp Laci szorgalma, embersége és eleganciája a ringben és azon kívül is példát mutatott. Olyan időkben ért el sikereket, amikor a sport több volt versenynél: a nemzeti büszkeség egyik arca lett.
Bár pályafutása nem úgy ért véget, ahogy szerette volna, neve ma is egyet jelent a tiszta küzdelemmel és a becsületes győzelemmel. Minden mérkőzése mögött ott volt a vasakarat és a fegyelem, ami legendává tette. Papp Laci örökre beírta nevét az ökölvívás nagykönyvébe.
Halálának évfordulóján most ezzel a kvízzel rá emlékezünk.
