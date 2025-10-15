Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sport-kvízünkkel Papp Lcira emlékezünk

Játékos kvíz Papp Laciról: időutazás a magyar sport aranykorába – Mennyit tudsz a halhatatlan legendáról?

sport
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:52
Papp László (ökölvívó)magyar kvízekökölvíváskvíz
Kevés sportoló tudott olyan mély nyomot hagyni a magyar sporttörténelemben, mint ő. Papp Laci neve ma is a kitartás, az erő és a tiszta küzdelem szinonimája.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kevés sportoló vált olyan legendává, mint Papp Laci. Nevét nemcsak a magyarok, hanem az egész világ ismerte és tisztelte. 

Papp laci egy kisfiúval edz
Papp Laci az utánpótlással (1956)
Fotó: wikipedia

Aki örökre beírta nevét a boksz aranykönyvébe – Mennyire ismered Papp Lacit?

Papp Laci szorgalma, embersége és eleganciája a ringben és azon kívül is példát mutatott. Olyan időkben ért el sikereket, amikor a sport több volt versenynél: a nemzeti büszkeség egyik arca lett. 

Bár pályafutása nem úgy ért véget, ahogy szerette volna, neve ma is egyet jelent a tiszta küzdelemmel és a becsületes győzelemmel. Minden mérkőzése mögött ott volt a vasakarat és a fegyelem, ami legendává tette. Papp Laci örökre beírta nevét az ökölvívás nagykönyvébe.

Halálának évfordulóján most ezzel a kvízzel rá emlékezünk.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi volt Papp Laci beceneve?

 

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu