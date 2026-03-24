Megjárta a halál torkát a kiütött és kómába került tini sportolólány

Borzalmas napokon van túl Isis Sio és családja. Noha a nehezén talán már túljutott a 19 éves bokszolólány, de még mindig intenzív osztályon ápolják, miután egy szombati kaliforniai gálán kiütötte őt Jocelyn Camarillo, Isis pedig eszméletét veszítve terült el a szorítóban.
A junior légsúlyú Isis Siót a San Bernardinó-i kórházban mesterséges kómába kellett helyezni, hogy ezzel megóvják az életét. Sikerült, és immár lekerült a lélegeztetőgépről, de még mindig olyan aggasztó állapotban van, hogy intenzív osztályon kell ápolni.
Családja és csapata közös közleményben tudatta, hogy a kritikákkal ellentétben fegyelmezetten és jól felkészült profi karrierje negyedik küzdelmére, amelyet gondos mérlegelés után vállalt el.
A 21 éves, első KO-győzelmét arató Camarillo a kezdés után egy sor fejütést mért Sióra, aki 68 másodperc múltán terült ki.
"Reménykedünk az állapota javulásában. Várjuk a további híreket a kezelőorvosaitól. Jelenleg három speciális osztály szakemberei gondozzák. Őszintén köszönjük a sok támogatást és imát ebben a nehéz időszakban"
– írták.
Jocelyn Camarillo az Instagram-oldalán osztotta meg a jó hírt, egy imára kulcsolt kéz kíséretében hozzáfűzve: "Köszönöm, Jézus!". A győztest sokan támadták a heves ünneplése miatt, miközben ellenfele élettelenül hevert a földön. Camarillo azonban hangsúlyozta: természetes, hogy az első KO-győzelme miatt féktelenül örült, de amint rádöbbent a helyzet súlyosságára, féltérdre ereszkedve visszavett, és azóta is aggodalommal figyeli az Isis Sio állapotáról szóló híreket. Reméli, hogy teljesen meggyógyul.
