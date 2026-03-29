„Szeretne aludni, de a fájdalom sokszor nem engedi”– a súlyos beteg Levi komoly műtéten van túl, nagy volt a riadalom

Az elmúlt hetek Hegedűs Tímea és 14 éves kisfia, Levi életében olyan megpróbáltatásokat hoztak, amelyek még a legerősebbeket is próbára tennék. Egy sürgős fogászati beavatkozás és az azt követő, órákon át tartó, súlyos szájüregi vérzés, valamint a lakhatás bizonytalansága egyszerre nehezedett rájuk. Mégis: ebben a kis családban a remény nem tört meg. Így van most az oxigénhiányt túlélő Levi!

„Egyetlen mosolyért is megéri minden küzdelem” – Az oxigénhiány következményeivel Levi és édesanyja nap mint nap együtt harcolnak (Fotó: Olvasói)

Levi születése óta küzd. A 2012-ben világra jött fiú oxigénhiányos állapot és agyvérzés következtében maradandó idegrendszeri sérülést szenvedett. Azóta halmozottan sérültként él, teljes körű gondoskodást igényel – ezt pedig édesanyja egyedül biztosítja számára, minden erejével.

A budapesti mindennapok Levi számára nem csupán lakóhelyet jelentenek: egy gondosan felépített rendszert, ahol terápiák, kezelések és fejlesztések segítik a fejlődését. Amikor azonban a lakástulajdonos visszakérte az otthonukat, ez az egész rendszer megingott.

Egy költözés nálunk nem csak dobozokat jelent. A biztonságot, a megszokott környezetet, mindent veszélyeztethet. Most úgy néz ki ez megoldódott, azonban rögtön utána jött a fogászati kezelés kálváriája... Nagyon megviselt minket ez az egész

- tette közzé az anyuka követőivel.

Hónapokon át tartó bizonytalanság után végül a közösség segítségével sikerült megoldást találni. Bár az új lakás magasabb költségekkel jár, mégis lehetőséget ad arra, hogy Levi ne essen ki a számára létfontosságú ellátásból.

A lakhatási nehézségek közepette újabb súlyos próbatétel érkezett: Levi egy komoly fogászati beavatkozáson esett át, amely során nyolc fogát kellett eltávolítani. Az altatás sem volt egyszerű, a műtét után azonban nem jött megkönnyebbülés. Levi szája hosszú órákon át vérzett.

A szája hosszú ideig vérzett. Nem folyamatosan, de vissza-visszatérően. Tamponáltam, itthon próbálom kezelni… csak figyelem minden rezdülését. És csak azt szeretném, hogy végre megnyugodjon a kis lelke

- teszi hozzá az anyuka.

Nagyon keveset tudtunk aludni… Levi remegett. Inni szeretett volna, de nem tud. Enni szeretett volna, de még nem ment neki. Szeretne aludni, de a fájdalom sokszor nem engedi

- meséli az anyuka a nehéz órákat melyek a napokban történtek a kisfiúval.