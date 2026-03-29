„Szeretne aludni, de a fájdalom sokszor nem engedi”– a súlyos beteg Levi komoly műtéten van túl, nagy volt a riadalom

Az elmúlt hetek Hegedűs Tímea és 14 éves kisfia, Levi életében olyan megpróbáltatásokat hoztak, amelyek még a legerősebbeket is próbára tennék. Egy sürgős fogászati beavatkozás és az azt követő, órákon át tartó, súlyos szájüregi vérzés, valamint a lakhatás bizonytalansága egyszerre nehezedett rájuk. Mégis: ebben a kis családban a remény nem tört meg. Így van most az oxigénhiányt túlélő Levi!
Levi születése óta küzd. A 2012-ben világra jött fiú oxigénhiányos állapot és agyvérzés következtében maradandó idegrendszeri sérülést szenvedett. Azóta halmozottan sérültként él, teljes körű gondoskodást igényel – ezt pedig édesanyja egyedül biztosítja számára, minden erejével.
A budapesti mindennapok Levi számára nem csupán lakóhelyet jelentenek: egy gondosan felépített rendszert, ahol terápiák, kezelések és fejlesztések segítik a fejlődését. Amikor azonban a lakástulajdonos visszakérte az otthonukat, ez az egész rendszer megingott.
Egy költözés nálunk nem csak dobozokat jelent. A biztonságot, a megszokott környezetet, mindent veszélyeztethet. Most úgy néz ki ez megoldódott, azonban rögtön utána jött a fogászati kezelés kálváriája... Nagyon megviselt minket ez az egész
- tette közzé az anyuka követőivel.
Hónapokon át tartó bizonytalanság után végül a közösség segítségével sikerült megoldást találni. Bár az új lakás magasabb költségekkel jár, mégis lehetőséget ad arra, hogy Levi ne essen ki a számára létfontosságú ellátásból.
A lakhatási nehézségek közepette újabb súlyos próbatétel érkezett: Levi egy komoly fogászati beavatkozáson esett át, amely során nyolc fogát kellett eltávolítani. Az altatás sem volt egyszerű, a műtét után azonban nem jött megkönnyebbülés. Levi szája hosszú órákon át vérzett.
A szája hosszú ideig vérzett. Nem folyamatosan, de vissza-visszatérően. Tamponáltam, itthon próbálom kezelni… csak figyelem minden rezdülését. És csak azt szeretném, hogy végre megnyugodjon a kis lelke
- teszi hozzá az anyuka.
Nagyon keveset tudtunk aludni… Levi remegett. Inni szeretett volna, de nem tud. Enni szeretett volna, de még nem ment neki. Szeretne aludni, de a fájdalom sokszor nem engedi
- meséli az anyuka a nehéz órákat melyek a napokban történtek a kisfiúval.
A legnagyobb küzdelmek közepette érkeztek az első apró, mégis mindent jelentő jelek. Majd jött az a pillanat, amely minden fájdalmat egy pillanatra háttérbe szorított. A javulás lassú, de érezhető.
Levi végre elmosolyodott, és én úgy éreztem, hogy innentől már minden rendben lesz
- mondja pozitívan az anyuka.
Biztosan lesznek még kellemetlen pillanatok… de napról napra jobb lesz. Meggyőződésem, hogy több mosolyt fogunk még kapni Levitől. Most egy kicsit fellélegzünk… az otthon melege és a nyugodt környezet a legnagyobb segítségünk
- zárja gondolatait bizakodva Tímea kisfia kapcsán.
A történet nemcsak egy anya és egy gyermek harcáról szól, hanem arról az összefogásról is, amely körülveszi őket. Több száz ember aggódott Leviért, segítette, támogatta őket – anyagilag és lelkileg egyaránt. A nehézségek azonban még nem értek véget. További vizsgálatok, egy jövőbeni műtét és hosszú rehabilitáció áll előttük. De most, hosszú idő után, megengedhetnek maguknak egy rövid lélegzetvételt. És bár az út továbbra is nehéz, Tímea hite rendíthetetlen: „A legnagyobb hősöm. És végtelenül büszke vagyok rá” - mondja Tímea, Levi anyukája.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
