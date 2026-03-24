„Hálásan köszönök minden támogatást, biztatást és segítséget” – Oxigénhiányos Levi és anyukája egyelőre megmenekültek, nem kerültek utcára

Négy hete volt Hegedűs Tímeának, hogy új lakást találjon magának és súlyosan sérült kisfiának, Levinek. Timi egyedülálló édesanyaként Budapesten próbál helytállni, miközben mindent annak rendel alá, hogy fia megkapja a számára szükséges terápiákat. Az elmúlt időszak rendkívül nehéz volt, miután a korábbi lakásukat visszakérte a tulajdonos, így el kellett költözniük. Ez nemcsak lakhatási problémát jelentett, hanem Levi gondozási és fejlesztési rendszerének biztonsága is veszélybe került. A nehéz helyzet ellenére most reményteli fordulat történt: Tímea megtalálta az új lakást, így Levi folytathatja a fejlődés útját.

Remény és rendíthetetlen kitartás vezérli Tímeát, aki egyetlen pillanatra sem engedi el kisfia, Levi kezét (Fotó: olvasói)

Remény a nehézségek után - Timi drámai harca kisfiáért, Leviért

Móricz Levente 2012-ben született, születésekor azonban oxigénhiányos állapot és agyvérzés következtében maradandó idegrendszeri sérülést szenvedett. Azóta halmozottan sérült, folyamatos fejlesztésre, orvosi ellátásra és teljes körű gondoskodásra szorul. Édesanyja egyedül neveli, és évek óta mindent alárendel fia állapotának stabilizálására és fejlődésének támogatására.

A kisfiam speciális ellátást igényel, ezért az egészségügyi és iskolai fejlődése szempontjából létfontosságú, hogy Budapesten éljünk. Éppen ezért volt rendkívül nehéz helyzet, amikor az otthonunk veszélybe került

– osztotta meg az édesanya.

A kis család a budapesti VIII. kerülethez, a Corvin-negyed környékéhez kötődött, ahol Levi mindennapjai strukturált keretek között zajlottak. Timi szerint egy költözés nemcsak fizikai változást jelent, hanem a felépített biztonság elvesztését is veszélyeztetheti. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a család havi költségkerete korlátozott, miközben a környéken elérhető albérletek ára jóval magasabb. Az édesanya ezért hónapokig bizonytalanságban kereste a megoldást, miközben fia rehabilitációja és orvosi kezelései folyamatosan zajlottak.

A történet azonban fordulatot vett: a közösségi összefogásnak köszönhetően végül sikerült egy új lakást találniuk, amely – bár magasabb költségekkel jár – mégis lehetőséget ad arra, hogy Levi ne essen ki a megszokott ellátási rendszerből.

Úgy tűnik, sikerült megoldást találni. Megtaláltuk azt a kis otthont, amely ebben a feszült időszakban biztonságot adhat Levinek. A végleges megegyezés még folyamatban van, de akár hosszú távon is megfelelő megoldást jelenthet számunkra

– fogalmazott az édesanya.