Bármelyik pillanatban megszülethet Megyeri Csilla gyermeke – Félelmeiről vallott a sztármami

Megyeri Csilla napjai most már csak a várakozásról szólnak. A népszerű influenszer és műsorvezető terhessége a legutolsó szakaszába ért, így nem csoda, hogy a rajongók és a követők is tűkön ülve várják a híreket. A kismama azonban az utóbbi időben tudatosan vonult vissza a rivaldafényből: mint mondja, a nagy stúdióbeszélgetéseket már nem vállalja, mert most a belső nyugalom és a felkészülés a legfontosabb számára, a Borssal azonban kivételt tett.

Megyeri Csilla gyermekének érkezésére minden készen áll (Fotó: Borzi Vivien/hot! magazin!)

Megyeri Csilla terhessége az utolsó szakaszba lépett

Sokan azt gondolnák, hogy egy kismama a szülési fájdalmaktól tart a legjobban, a gyönyörű influenszer meglepő őszinteséggel beszélt az érzéseiről.

Érdekes, mert magától a szüléstől egyelőre még nem félek. Biztos vagyok benne, hogy amikor elfolyik a magzatvíz, rám jön majd a frász, de most még inkább a kíváncsiság van bennem

– árulta el lapunknak a sztáranyuka.

Ami viszont valódi aggodalommal tölti el, az a szülés utáni időszak. Amikor a kezébe adják a törékeny kis életet, hiszen tudja, hogy onnantól kezdve minden az ő felelőssége lesz.

Uramisten, mit fogok csinálni vele? Jól fogom csinálni? Jönnek majd az anyai ösztönök

– tette fel a kérdéseket, amik minden bizonnyal sok kismama fejében megfordulnak.

Megyeri Csilla terhessége alatt mindenre felkészült (Fotó: Schnürlein Zsuzsanna)

Segítségére vannak az anyukák

Csilla nem bízza a véletlenre a felkészülést. Elárulta, hogy szinte „kiképzést” kapott a környezetében lévő édesanyáktól, akik mostanában néztek anyai örömök elé, például Lola, aki pontról pontra elmesélte neki a saját tapasztalatait, a legapróbb részletekig. De Sydney van den Bosch is rendelkezésére áll, ha segítségre van szüksége, sőt YouTube-videókból és légzőgyakorlatokból is igyekszik elsajátítani az anyaság fortélyait.

Miért pont szilvalekvár?

A felkészülés része a kórházi táska is, ami Csillánál már katonás rendben várja az indulást. Két táskát is bepakolt: egyet a szülőszobára, egyet pedig az osztályra, ahol a babával pihen majd. A csomag tartalma azonban tartogatott meglepetéseket. A követői ugyanis elárasztották tanácsokkal, és volt egy visszatérő javaslat, amin először ő is ledöbbent.