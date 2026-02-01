Bármelyik pillanatban megszülethet Megyeri Csilla gyermeke – Félelmeiről vallott a sztármami

Megyeri Csilla napjai most már csak a várakozásról szólnak. A népszerű influenszer és műsorvezető terhessége a legutolsó szakaszába ért, így nem csoda, hogy a rajongók és a követők is tűkön ülve várják a híreket. A kismama azonban az utóbbi időben tudatosan vonult vissza a rivaldafényből: mint mondja, a nagy stúdióbeszélgetéseket már nem vállalja, mert most a belső nyugalom és a felkészülés a legfontosabb számára, a Borssal azonban kivételt tett.
Sokan azt gondolnák, hogy egy kismama a szülési fájdalmaktól tart a legjobban, a gyönyörű influenszer meglepő őszinteséggel beszélt az érzéseiről.
Érdekes, mert magától a szüléstől egyelőre még nem félek. Biztos vagyok benne, hogy amikor elfolyik a magzatvíz, rám jön majd a frász, de most még inkább a kíváncsiság van bennem
– árulta el lapunknak a sztáranyuka.
Ami viszont valódi aggodalommal tölti el, az a szülés utáni időszak. Amikor a kezébe adják a törékeny kis életet, hiszen tudja, hogy onnantól kezdve minden az ő felelőssége lesz.
Uramisten, mit fogok csinálni vele? Jól fogom csinálni? Jönnek majd az anyai ösztönök
– tette fel a kérdéseket, amik minden bizonnyal sok kismama fejében megfordulnak.
Csilla nem bízza a véletlenre a felkészülést. Elárulta, hogy szinte „kiképzést” kapott a környezetében lévő édesanyáktól, akik mostanában néztek anyai örömök elé, például Lola, aki pontról pontra elmesélte neki a saját tapasztalatait, a legapróbb részletekig. De Sydney van den Bosch is rendelkezésére áll, ha segítségre van szüksége, sőt YouTube-videókból és légzőgyakorlatokból is igyekszik elsajátítani az anyaság fortélyait.
A felkészülés része a kórházi táska is, ami Csillánál már katonás rendben várja az indulást. Két táskát is bepakolt: egyet a szülőszobára, egyet pedig az osztályra, ahol a babával pihen majd. A csomag tartalma azonban tartogatott meglepetéseket. A követői ugyanis elárasztották tanácsokkal, és volt egy visszatérő javaslat, amin először ő is ledöbbent.
„Írták a követőim, hogy a szilvalekvár elengedhetetlen, mert az a legjobb széklethígító a szülés után. Először azt hittem, viccelnek, de aztán többen is megerősítették” – mesélte nevetve. Így a kötelező holmik mellé végül bekerült a népi gyógymód is.
Csilla szerencsére nincs egyedül a nagy kalandban. Párja, Nico mindenben támogatja, és természetesen az apás szülés mellett döntöttek. Nico nemcsak a vajúdás alatt lesz mellette, de a tervek szerint a kórházban is vele alszik majd, hogy az első pillanattól kezdve együtt szokjanak hozzá az új családtaghoz.
Bár Csilla tudja, hogy a következő hetek a kialvatlanságról, a hormonokról, a fizikai és mentális megterhelésről szólnak majd, pozitívan tekint a jövőbe. Ahogy ő fogalmazott: tudja, nem egy hawaii nászútra készül, de hisz abban, hogy minden fájdalom megszépül, amint a karjaiban tarthatja gyermekét.
