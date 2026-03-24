„Ilyenkor érti meg igazán az ember, mit jelent a hivatás szó" – személyesen mondott köszönetet megmentőinek a tatabányai férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 17:40
Háláját fejezte ki azoknak a mentőknek egy tatabányai férfi, akik nemrég életmentő segítséget nyújtottak neki egy rosszullét során.
Az ötven év körüli férfi segítségére siettek a tatabányai mentősök, amikor az ismerten epilepsziás beteg görcsrohamot kapott, de annyi ereje volt még, hogy tárcsázza a segélyhívó számot. A mentésirányító azonban már nem tudott kommunikálni vele, ami egyértelművé tette a helyzet súlyosságát.

A mentésirányító rögtön felismerte a helyzet súlyosságát és riasztotta a legközelebbi mentőgépkocsit. A személyzet perceken belül a helyszínre ért, de addigra már a beteg rohama is lezajlott. Tudata ugyan még zavart volt, már ajtót tudott nyitni az életmentőknek, akik azonnal megvizsgálták, ellátták és kórházba szállították a férfit.

A tatabányai férfi személyesen mondott köszönetet a megmentőinek

A beteg rövidesen az eset után levélben köszönte meg a mentők munkáját, majd személyesen is ellátogatott a Tatabányai Mentőállomásra, hogy hálát adjon megmentőinek.

Ilyenkor érti meg igazán az ember, mit jelent a hivatás szó.”

– fogalmazta meg a középkorú férfi.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu