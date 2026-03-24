„Ilyenkor érti meg igazán az ember, mit jelent a hivatás szó" – személyesen mondott köszönetet megmentőinek a tatabányai férfi

Az ötven év körüli férfi segítségére siettek a tatabányai mentősök, amikor az ismerten epilepsziás beteg görcsrohamot kapott, de annyi ereje volt még, hogy tárcsázza a segélyhívó számot. A mentésirányító azonban már nem tudott kommunikálni vele, ami egyértelművé tette a helyzet súlyosságát.

Személyesen kereste fel megmentőit a tatabányai férfi Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A mentésirányító rögtön felismerte a helyzet súlyosságát és riasztotta a legközelebbi mentőgépkocsit. A személyzet perceken belül a helyszínre ért, de addigra már a beteg rohama is lezajlott. Tudata ugyan még zavart volt, már ajtót tudott nyitni az életmentőknek, akik azonnal megvizsgálták, ellátták és kórházba szállították a férfit.

A tatabányai férfi személyesen mondott köszönetet a megmentőinek

A beteg rövidesen az eset után levélben köszönte meg a mentők munkáját, majd személyesen is ellátogatott a Tatabányai Mentőállomásra, hogy hálát adjon megmentőinek.

Ilyenkor érti meg igazán az ember, mit jelent a hivatás szó.”

– fogalmazta meg a középkorú férfi.