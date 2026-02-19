John Travolta életét tragédiák árnyékolják be: Szinte mindenkit elveszített, akit szeretett

John Travolta élete habár éppoly fényűző és varázslatos, mint bármely hollywoodi hírességé – legalábbis a látszat ezt mutatja – a színész azonban több életre elegendő szenvedésen ment keresztül: fia halála után megözvegyült, majd szeretett barátjától, Olivia Newton-Johntól is búcsút kellett vennie.

John Travolta születésnapját veszteségek borusítják (Fotó: NurPhoto via AFP/AFP)

John Travolta tragédiája: elveszítette a fiát

Ha valaki, akkor a Grease főszereplője pontosan tudja milyen érzés szembenézni a fájdalommal. John Travolta fia, Jett Travolta mindössze 16 éves volt, amikor egy epilepsziás roham következtében életét vesztette.

Jett Travolta John Travolta és Kelly Preston legidősebb gyermekeként született. 15 hónapos korában állapították meg, hogy Kawasaki-betegségben és autizmusban szenved. A fiatal fiút kétéves kora óta rohamok kínozták. Jett 16 éves volt, amikor szüleivel a Bahamákon nyaralt, ahol egy roham következtében állítólag beütötte a fejét a fürdőkádba, később a szobalány talált rá. A gyermek halálát azóta is rejtélyek övezik: A halotti anyakönyvi kivonat a rohamot tüntette fel a halál okaként. A család képviselői és az ügyvédek pedig elutasították az információkéréseket. A világ azóta is találgat, a szakorvosok szerint pedig valószínűtlen, hogy a roham okozta volna a halálát.

Az emberek azóta John Travoltát vádolják azzal, hogy nem kezelte rendesen gyermekét, mivel az orvosok szerint ilyen roham akkor fordulhat elő, ha a gyógyszer hatása elmúlik, vagy ha a betegek elmulasztják a gyógyszer szedését.

John Travolta felesége sokáig küzdött a betegséggel (Fotó: Matt Baron/BEImages/Northfoto)

John Travolta felesége is elhunyt

John Travolta fia halála után újabb tragédiával került szembe: felesége Kelly Preston hosszú betegség után elhunyt. Kelly Preston majdnem 30 évig volt a színész felesége, és gyermekeinek édesanyja. Az amerikai színésznőnél 57 éves korában állapítottak meg mellrákot. Kelly Preston hosszú ideig küzdött a szörnyű betegséggel, végül azonban a kór legyőzte őt. John Travolta legkisebb fia, Benjamin csupán 9 éves volt, amikor elveszítette imádott édesanyját.

A színész azóta sem feledte szerelmét, a modell születésnapján, halálának évfordulóján és anyák napján sem hagyja ki az alkalmat, hogy felköszöntse őt.