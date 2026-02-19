John Travolta életét tragédiák árnyékolják be: Szinte mindenkit elveszített, akit szeretett

John Travolta élete habár éppoly fényűző és varázslatos, mint bármely hollywoodi hírességé – legalábbis a látszat ezt mutatja – a színész azonban több életre elegendő szenvedésen ment keresztül: fia halála után megözvegyült, majd szeretett barátjától, Olivia Newton-Johntól is búcsút kellett vennie.
Ha valaki, akkor a Grease főszereplője pontosan tudja milyen érzés szembenézni a fájdalommal. John Travolta fia, Jett Travolta mindössze 16 éves volt, amikor egy epilepsziás roham következtében életét vesztette.
Jett Travolta John Travolta és Kelly Preston legidősebb gyermekeként született. 15 hónapos korában állapították meg, hogy Kawasaki-betegségben és autizmusban szenved. A fiatal fiút kétéves kora óta rohamok kínozták. Jett 16 éves volt, amikor szüleivel a Bahamákon nyaralt, ahol egy roham következtében állítólag beütötte a fejét a fürdőkádba, később a szobalány talált rá. A gyermek halálát azóta is rejtélyek övezik: A halotti anyakönyvi kivonat a rohamot tüntette fel a halál okaként. A család képviselői és az ügyvédek pedig elutasították az információkéréseket. A világ azóta is találgat, a szakorvosok szerint pedig valószínűtlen, hogy a roham okozta volna a halálát.
Az emberek azóta John Travoltát vádolják azzal, hogy nem kezelte rendesen gyermekét, mivel az orvosok szerint ilyen roham akkor fordulhat elő, ha a gyógyszer hatása elmúlik, vagy ha a betegek elmulasztják a gyógyszer szedését.
John Travolta fia halála után újabb tragédiával került szembe: felesége Kelly Preston hosszú betegség után elhunyt. Kelly Preston majdnem 30 évig volt a színész felesége, és gyermekeinek édesanyja. Az amerikai színésznőnél 57 éves korában állapítottak meg mellrákot. Kelly Preston hosszú ideig küzdött a szörnyű betegséggel, végül azonban a kór legyőzte őt. John Travolta legkisebb fia, Benjamin csupán 9 éves volt, amikor elveszítette imádott édesanyját.
A színész azóta sem feledte szerelmét, a modell születésnapján, halálának évfordulóján és anyák napján sem hagyja ki az alkalmat, hogy felköszöntse őt.
John Travolta életében sajnos visszatérő betegség lett a daganatos megbetegedés, ugyanis közeli barátnője, Olivia Newton-John is a szörnyű kór miatt veszítette életét. A musicalsztár 72 éves korában hunyt el. A Grease című örök klasszikus musical színésznőjét először 1992-ben diagnosztizálták daganattal, amelyből sikeresen kigyógyult, 2013-ban az alattomos betegség visszatért, ekkor azonban eltitkolta a világ elől. Végül 2017-ben kapta meg az újabb diagnózist, mely szerint áttét keletkezett. Olivia Newton-John 3 évig harcolt, a betegség azonban sajnos erősebbnek bizonyult.
John Travoltát mélyen megrázta szeretett kolléganőjének halála, végső búcsújában ezt írta:
Drága Oliviám, mindannyiunk életét sokkal jobbá tetted. Hihetetlen volt a hatásod. Nagyon szeretlek. Találkozunk majd az út végén, és újra együtt leszünk mindannyian. Az első pillanattól kezdve, hogy megláttalak, és örökre a tiéd: a te Dannyd, a te Johnod!
