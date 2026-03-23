Tragédia: hiába küzdött az édesapa a kisbaba életéért Tiszaalpáron

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 22:10
Az édesapa után a mentősök vették át a gyerek újraélesztését.

Megrendítő esetről adott hírt a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány: vasárnap hajnalban egy alig két és fél hetes kisbaba életéért folyt küzdelem.

Percekig küzdöttek a kisbaba életéért  / Fotó: FERENC DONKA / AFP (Képünk illusztráció)

A kisbaba nem lélegzett, a szülők kezdték meg az újraélesztést

A tiszaalpári szülők észlelték, hogy a csecsemő nem lélegzik. Az édesapa azonnal segítséget hívott, majd a mentésirányító telefonos instrukcióit követve késlekedés nélkül megkezdte a baba újraélesztését.

A megadott címre egy kiskunfélegyházi mentőegység indult, és riasztották a Szegedi Tudományegyetem koraszülött mentőszolgálatát is. Az apa a mentők kiérkezéséig folyamatosan próbálta életben tartani gyermekét.

A helyszínre érkező mentők átvették az ellátást, és mintegy 50 percen keresztül folytatták az újraélesztést a mindössze 2800 grammos újszülöttön. A hosszan tartó, megfeszített életmentés végül részleges eredményt hozott, a csecsemő keringése ugyan visszatért, állapota azonban továbbra is kritikus maradt, ezért lélegeztetésre és keringéstámogatásra szorult.

A kisbabát ezután gyermekintenzív osztályra szállították. A kórházba érkezést követően is válságos maradt a helyzet, a csecsemő folyamatos ellátásra szorult. A család már kezdett reménykedni, amikor tragikus fordulat következett be, és a kisbaba szervezete végül feladta a küzdelmet.

A történtek mélyen megrázták Tiszaalpár közösségét. A hír sokakat sokkolt a településen, a rokonok azonnal a gyászoló családhoz siettek. Egy szomszéd elmondása szerint az édesanya várandóssága is kockázatos volt, veszélyeztetett terhesként hordta ki a régóta várt gyermeket - írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
