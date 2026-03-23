Tragédia: hiába küzdött az édesapa a kisbaba életéért Tiszaalpáron

Megrendítő esetről adott hírt a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány: vasárnap hajnalban egy alig két és fél hetes kisbaba életéért folyt küzdelem.

A kisbaba nem lélegzett, a szülők kezdték meg az újraélesztést

A tiszaalpári szülők észlelték, hogy a csecsemő nem lélegzik. Az édesapa azonnal segítséget hívott, majd a mentésirányító telefonos instrukcióit követve késlekedés nélkül megkezdte a baba újraélesztését.

A megadott címre egy kiskunfélegyházi mentőegység indult, és riasztották a Szegedi Tudományegyetem koraszülött mentőszolgálatát is. Az apa a mentők kiérkezéséig folyamatosan próbálta életben tartani gyermekét.

A helyszínre érkező mentők átvették az ellátást, és mintegy 50 percen keresztül folytatták az újraélesztést a mindössze 2800 grammos újszülöttön. A hosszan tartó, megfeszített életmentés végül részleges eredményt hozott, a csecsemő keringése ugyan visszatért, állapota azonban továbbra is kritikus maradt, ezért lélegeztetésre és keringéstámogatásra szorult.

A kisbabát ezután gyermekintenzív osztályra szállították. A kórházba érkezést követően is válságos maradt a helyzet, a csecsemő folyamatos ellátásra szorult. A család már kezdett reménykedni, amikor tragikus fordulat következett be, és a kisbaba szervezete végül feladta a küzdelmet.

A történtek mélyen megrázták Tiszaalpár közösségét. A hír sokakat sokkolt a településen, a rokonok azonnal a gyászoló családhoz siettek. Egy szomszéd elmondása szerint az édesanya várandóssága is kockázatos volt, veszélyeztetett terhesként hordta ki a régóta várt gyermeket - írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.