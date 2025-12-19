NA SZIA MENTŐ! Végre személyesen is találkozott a két hős

Az egész országot bejárta az ötéves Filip Medárd története, aki rendkívül talpraesetten felhívta a mentőket, ezzel pedig megmentette cukorbeteg édesanyja életét.

,,Na szia mentő!" Medárd és a mentésirányító találkozhattak végre Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

NA SZIA MENTŐ! A találkozás, amire mindenki kíváncsi volt

Egy olyan találkozásra került sor a minap, amiért valószínűleg rengetegen szorítottak. Az ötéves kisfiú - aki az édesanyjával azóta már Győrbe költözött -, és a mentésirányító, akinek a segítségével az életmentés sikeresen lezajlott, végre személyesen is találkoztak.

Ikonikus találkozás az övék, nem mindennapi tettet vittek véghez ugyanis együtt.

Volt egy történet, amely napokig megállította az országot. Egy 4 éves kisfiú bátorsága, lélekjelenléte és tiszta szíve, valamint bajtársaink higgadt, profi munkája milliókat érintett meg

- írta meg a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A találkozásról fotó is készült, melyen a kisfiú mosolyogva tart a kezében egy mentőautót, miközben karjában tartja a mentésirányító.

Ma ez a különleges történet új fejezetet kapott: a kis hős és a mentésirányító bajtárs végre személyesen is találkozhattak

- tették hozzá a képet tartalmazó posztban.

Íme a fotó, amin a két életmentő találkozása van rögzítve, ahogy Medárd híres mondatát olvassák, ami ma már a mentőautókon is szerepel: „NA SZIA MENTŐ!”.