NA SZIA MENTŐ! Végre személyesen is találkozott a két hős

Az egész országot bejárta az ötéves Filip Medárd története, aki rendkívül talpraesetten felhívta a mentőket, ezzel pedig megmentette cukorbeteg édesanyja életét.
Egy olyan találkozásra került sor a minap, amiért valószínűleg rengetegen szorítottak. Az ötéves kisfiú - aki az édesanyjával azóta már Győrbe költözött -, és a mentésirányító, akinek a segítségével az életmentés sikeresen lezajlott, végre személyesen is találkoztak.
Ikonikus találkozás az övék, nem mindennapi tettet vittek véghez ugyanis együtt.
Volt egy történet, amely napokig megállította az országot. Egy 4 éves kisfiú bátorsága, lélekjelenléte és tiszta szíve, valamint bajtársaink higgadt, profi munkája milliókat érintett meg
- írta meg a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
A találkozásról fotó is készült, melyen a kisfiú mosolyogva tart a kezében egy mentőautót, miközben karjában tartja a mentésirányító.
Ma ez a különleges történet új fejezetet kapott: a kis hős és a mentésirányító bajtárs végre személyesen is találkozhattak
- tették hozzá a képet tartalmazó posztban.
Íme a fotó, amin a két életmentő találkozása van rögzítve, ahogy Medárd híres mondatát olvassák, ami ma már a mentőautókon is szerepel: „NA SZIA MENTŐ!”.
