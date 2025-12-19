Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

NA SZIA MENTŐ! Végre személyesen is találkozott a két hős

találkozás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 16:26
kisfiúmentőéletmentéslátogatás
Eljött a pillanat, amire mindenki várt. A ma már ötéves Medárd, aki megmentette az édesanyja életét, végre találkozhatott a mentésirányítóval, aki segített neki.

Az egész országot bejárta az ötéves Filip Medárd története, aki rendkívül talpraesetten felhívta a mentőket, ezzel pedig megmentette cukorbeteg édesanyja életét.

Mentő
,,Na szia mentő!" Medárd és a mentésirányító találkozhattak végre Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

NA SZIA MENTŐ! A találkozás, amire mindenki kíváncsi volt

Egy olyan találkozásra került sor a minap, amiért valószínűleg rengetegen szorítottak. Az ötéves kisfiú - aki az édesanyjával azóta már Győrbe költözött -, és a mentésirányító, akinek a segítségével az életmentés sikeresen lezajlott, végre személyesen is találkoztak.

Ikonikus találkozás az övék, nem mindennapi tettet vittek véghez ugyanis együtt.

Volt egy történet, amely napokig megállította az országot. Egy 4 éves kisfiú bátorsága, lélekjelenléte és tiszta szíve, valamint bajtársaink higgadt, profi munkája milliókat érintett meg

- írta meg a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A találkozásról fotó is készült, melyen a kisfiú mosolyogva tart a kezében egy mentőautót, miközben karjában tartja a mentésirányító.

Ma ez a különleges történet új fejezetet kapott: a kis hős és a mentésirányító bajtárs végre személyesen is találkozhattak

- tették hozzá a képet tartalmazó posztban.

Íme a fotó, amin a két életmentő találkozása van rögzítve, ahogy Medárd híres mondatát olvassák, ami ma már a mentőautókon is szerepel: „NA SZIA MENTŐ!”.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu