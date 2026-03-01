Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
„Ez tényleg igaz?” – Anyósülésen nyerte meg a lottó főnyereményét egy nagymama

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 17:30
Örömében a volánnál ülő férjét kezdte ütögetni. Az asszony unalomból játszott, a lottó főnyereményét vihette el.
Egy nagymama élete egyik leghihetetlenebb pillanatát élte át, amikor több mint százmilliós összeget nyert a lottón.

Lottón gazdagodott meg a nagymama 
Fotó: Pexels / Pexels

Lottón gazdagodott meg

Az észak-karolinai Annette Tennal éppen autóban utazott, amikor online játékokkal játszott. Ez nála megszokott időtöltés volt, ám február 21-én sikeresen elvitte a lottó főnyereményét. Tennal 10 dollárt (kb. 3600 forint) költött a Bison Bonanza játékra, majd 676 572 dollárt (kb. 217 millió forint) nyert. A nő az anyósülésen ült, miközben a férje vezetett.

Megütöttem, aztán elkezdtem üvölteni: ez tényleg igaz? Fogalma sem volt, mi történik

- emlékezett vissza a nyerés pillanatára.

A lottótársaság tájékoztatása szerint Tennal február 26-án, csütörtökön vette át nyereményét a központjukban. Adózás után 487 202 dollárt (kb. 156 millió forint) vihetett haza. A nagymama azt tervezi, hogy a pénzből kifizet néhány számlát, és vásárol egy új autót.

A lottótársaság szerint az adott jackpot megnyerésének esélye egy a 3,1 millióhoz volt. (People)

 

