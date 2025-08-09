"16 évesen 800 milliót nyertem a lottón, de egy átok majdnem megölt"

Callie Rogers mindössze 16 éves volt, amikor Nagy-Britannia legfiatalabb lottónyertese lett, miután 1,875 millió fontot nyert (822 millió forint), de azt mondja, a hatalmas váratlan bevétel néhány sötét pillanatot is okozott. A lottónyeremény nem hozza el feltétlen a boldogságot.
Tizenévesen milliomossá válni életed legszebb időszakának vagy egy katasztrófának tűnhet, attól függően, hogyan nézzük. Egy személy, aki személyes tapasztalatból beszélhet, Nagy-Britannia legfiatalabb lottónyertese, Callie Rogers. Mindössze 16 évesen hatalmas, 1,875 millió fontot nyert 2003-ban. Sajnos a főnyereménye néhány igazán sötét időszakhoz vezetett, többek között két nő brutális megtámadásához, ami miatt féltette az életét. Callie ezen a héten ismét címlapokra került, miután egy szívfájdalom után új partnert választott.
Callie mindössze 3,60 fontot keresett óránként pénztároslányként, amikor mindössze 16 évesen az Egyesült Királyság legfiatalabb lottónyertese lett. Nevelőszüleivel egy cumbriai önkormányzati birtokon nőtt fel, és a hatalmas váratlan bevétel után „irányíthatatlannak” bélyegezték. Első nagyobb vásárlása egy ház volt, ami lehetővé tette számára, hogy elköltözzön a nevelőszülői otthonból, sőt, még egy autót is vett – annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa.
A Closer magazinnak nyilatkozva a kezdetektől fogva rá nehezedő nem kívánt nyomásról azt mondta: „Helyi híresség voltam, és az emberek a kocsmákban úgy jöttek oda hozzám, mintha a legjobb barátaim lennének, és nyomást éreztem arra, hogy mindenkinek italt vegyek. Nem tudtam, kiben bízzak.”
„Túl sok pénz volt egy ilyen fiatal embernek. Még ha azt is mondod, hogy az életed nem fog megváltozni, akkor is meg fog változni – és gyakran nem jobbra. Majdnem összetört, de szerencsére most már erősebb vagyok.”
Miután zsenge korban hirtelen vagyonra tett szert, Callie néhány meggondolatlan döntést hozott, többek között állítólag 250 000 fontot költött kokainra. További tekintélyes összeget, 300 000 fontot költött dizájner ruhákra, és akár 18 000 fontot is költött mellnagyobbításra. Ugyanakkor nagylelkűen ajándékozott félmillió fontot barátainak és családtagjainak, így nem meglepő, hogy a bulizós fiatal végül teljesen kimerítette a számláját. Azt is állította, hogy „ál” haverjai 200 000 fonttal tartoztak neki évekkel később, miután kölcsönkértek tőle.
A This Morning című műsorban később beszélt lottónyereménye szomorú valóságáról, elárulva, hogy a rá nehezedő nyomás depresszióhoz vezetett. Callie azt is elmondta, hogy még öngyilkosságot is megpróbált.
„Egyszerűen túl sok lett ahhoz, hogy megbirkózzak vele” – magyarázta. „Nehéz volt tudni, hogy ki kedvel engem olyannak, amilyennek én vagyok, és a sok pénzzel járó stressz is nehezített. Csak vissza akartam térni egy normális, csendes élethez. Ez nagyban összefüggött azzal, hogy nem tudtam, ki szeret engem úgy, ahogy vagyok, és ki használ csak ki. Még most, 31 évesen is komolyan küzdöttem a bizalmi problémákkal.”
2018-ban két nő megtámadta egy éjszakai szórakozóhelyen és ezek után féltette az életét. A támadás következtében agyrázkódást szenvedett, maradandó látáskárosodást, valamint bordái és fogai is eltörtek.
2021-es útjára visszatekintve kijelentette: „Mindannyian hibázunk az életben, és én is elkövettem néhányat, amikor fiatal és naiv voltam, de a lottónyeremény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok, és büszke vagyok arra, aki vagyok.”
Callie ötgyermekes anya, és teljes munkaidőben gondozta agyi bénulásban szenvedő fiát, Blake-et. Annak ellenére, hogy még mindig küzd a bizalmi problémákkal, azt mondta, sokkal boldogabb, mióta elvesztette az összes pénzét.
