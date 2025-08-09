"16 évesen 800 milliót nyertem a lottón, de egy átok majdnem megölt"

Callie Rogers mindössze 16 éves volt, amikor Nagy-Britannia legfiatalabb lottónyertese lett, miután 1,875 millió fontot nyert (822 millió forint), de azt mondja, a hatalmas váratlan bevétel néhány sötét pillanatot is okozott. A lottónyeremény nem hozza el feltétlen a boldogságot.

A lottónyeremény megváltoztatta az életét Fotó: Pexels

Tizenévesen milliomossá válni életed legszebb időszakának vagy egy katasztrófának tűnhet, attól függően, hogyan nézzük. Egy személy, aki személyes tapasztalatból beszélhet, Nagy-Britannia legfiatalabb lottónyertese, Callie Rogers. Mindössze 16 évesen hatalmas, 1,875 millió fontot nyert 2003-ban. Sajnos a főnyereménye néhány igazán sötét időszakhoz vezetett, többek között két nő brutális megtámadásához, ami miatt féltette az életét. Callie ezen a héten ismét címlapokra került, miután egy szívfájdalom után új partnert választott.

Megváltoztatta az életét a lottónyeremény

Callie mindössze 3,60 fontot keresett óránként pénztároslányként, amikor mindössze 16 évesen az Egyesült Királyság legfiatalabb lottónyertese lett. Nevelőszüleivel egy cumbriai önkormányzati birtokon nőtt fel, és a hatalmas váratlan bevétel után „irányíthatatlannak” bélyegezték. Első nagyobb vásárlása egy ház volt, ami lehetővé tette számára, hogy elköltözzön a nevelőszülői otthonból, sőt, még egy autót is vett – annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa.

A Closer magazinnak nyilatkozva a kezdetektől fogva rá nehezedő nem kívánt nyomásról azt mondta: „Helyi híresség voltam, és az emberek a kocsmákban úgy jöttek oda hozzám, mintha a legjobb barátaim lennének, és nyomást éreztem arra, hogy mindenkinek italt vegyek. Nem tudtam, kiben bízzak.”

„Túl sok pénz volt egy ilyen fiatal embernek. Még ha azt is mondod, hogy az életed nem fog megváltozni, akkor is meg fog változni – és gyakran nem jobbra. Majdnem összetört, de szerencsére most már erősebb vagyok.”

Miután zsenge korban hirtelen vagyonra tett szert, Callie néhány meggondolatlan döntést hozott, többek között állítólag 250 000 fontot költött kokainra. További tekintélyes összeget, 300 000 fontot költött dizájner ruhákra, és akár 18 000 fontot is költött mellnagyobbításra. Ugyanakkor nagylelkűen ajándékozott félmillió fontot barátainak és családtagjainak, így nem meglepő, hogy a bulizós fiatal végül teljesen kimerítette a számláját. Azt is állította, hogy „ál” haverjai 200 000 fonttal tartoztak neki évekkel később, miután kölcsönkértek tőle.