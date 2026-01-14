"A kórházban feküdtem és azt hittem, meghalok - nem sokkal később milliomos lettem!"

Nem várt szerencsében volt része egy nőnek, mialatt épp a kórházban feküdt egy beavatkozást követően, és biztos volt abban, meg fog halni. Az 54 éves, háromgyermekes Gail Wood súlyos méheltávolításon esett át, amikor kapott egy üzenetet, amelyből megtudta, nyert a lottón, így egy teljes éven át havonta 12 ezer font (nagyjából 5 millió forint) fog érkezni a számlájára.

A kórházban fekve értesült a döbbenetes hírről a beteg édesanya / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A kórházban fekve tudta meg, milliomos lett

Soha nem számítottam arra, hogy valaha is nyerni fogok valamit. Ez teljesen megváltoztatta az életemet. A műtét utáni megfigyelőből kijövet szó szerint arra gondoltam, hogy jobb, ha megüzenem mindenkinek, még megvagyok, mert a fejembe vettem, hogy nem fogom túlélni. Őszintén azt hittem, meg fogok halni. Aztán láttam, hogy üzenetet kaptam a Postcode Lotterytől, amiben azt közölték, enyém az egyik nyeremény, és másnap kijönnek a házamhoz

- mesélte el Gail az angliai Durhamből, majd hozzátette, a telefonáló azt is tudta, már 2009 óta lottózik, és hogy ez alatt az idő alatt mennyi pénzt gyűjtött össze jótékony célra – a Postcode Lottery szelvények eladásából származó bevétel egy részét ugyanis jótékony célokra fordítják.

'I was laying in hospital convinced I was going to die when I discovered I had won £144k with People's Postcode Lottery' https://t.co/2AnAypyQs7 — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) January 12, 2026

A nő ekkor felhívta a férjét, az 56 éves Jasont, a hartlepooli tűzoltóság nyugdíjas őrvezetőjét, hogy elújságolja neki a hírt, amit a férfi eleinte el sem akart hinni: azt gondolta, a felesége csak hallucinál a műtétet követően.

Azt hitte, a gyógyszerek miatt találom ki az egészet. Emlékszem, azt is mondta: ’Te megőrültél!’

- tette hozzá Gail.

Miután a férfi felfogta, mindez igaz, kiderült, nem sokkal korábban volt egy álma, amiben azt látta, nyernek a lottón: ez pedig már csak azért is szokatlannak számított, mivel Jason állítása szerint általában vagy nem álmodik, vagy ha igen, sosem emlékszik rájuk, ez viszont nagyon megmaradt benne.

Amikor másnap reggel Gail hazatérhetett a kórházból, rögtön ki is szállt náluk a lottótársaság.

A nő - aki szeptemberben tölti be az 55-öt, így nyugdíjba vonulhat a tűzoltóságtól, ahol jelenleg operátorként dolgozik -, kiemelte, a hatalmas összeget elsősorban praktikus dolgokra szeretnék elkölteni: például egy új bejárati ajtóra és egy új kocsifelhajtóra, de azt is terve vették, hogy elutaznak a gyermekeikkel egy családi kirándulásra. Gail és Jason egyébként jól ismertek a környékükön az önkéntes és jótékonysági munkájukról, így nem túlzás kijelenteni, a nyeremény a lehető legjobb kezekbe került – írja a Daily Star.