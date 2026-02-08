Szívszorító videó a temetőből: Így néz ki a 6 éve elhunyt magyar színész sírja

Csaknem pontosan 6 évvel ezelőtt, 2020. február 1-jén érkezett a tragikus hír: elhunyt Andorai Péter, Kossuth-díjas magyar színész, a Nemzet Színésze.

Andorai Péter 2020-ban hunyt el (Fotó: MTI)

Andorai Péter élete 72. évében rövid, súlyos betegség után hunyt el. A tragédia után a művész fia megtörten nyilatkozott a Ripost-nak.

„Apu december elején került kórházba, ott is hunyt el. A fizikai problémái miatt az élete utolsó szakaszában nagyon korlátozva teltek a napjai. Komplex mozgásszervi betegségben szenvedett, összetett probléma volt ez...” – mondta el a Ripost-nak ifjabb Andorai Péter, aki családjával együtt mindent megtett azért, hogy az egészségügyi problémák ellenére az édesapja életének utolsó időszaka örömteli legyen.

„Hála Istennek, volt lehetőségem elbúcsúzni az édesapámtól. Úgy láttam, ő is érezte, tudta, hogy ez egy búcsúhelyzet, még akkor is, ha nem volt kimondva. Egyszerűen ott volt a levegőben az érzés, hogy ez az utolsó találkozásunk... Néha nem is kellenek szavak, elég az érzéseket átadni, gondolni. A veszteség elviselésére nincs nagyon recept. Fokozatosan az emberben valahol már akkor elindul a feldolgozás folyamata, amikor látja, hogy valami rossz be fog következni. De ez akkor is nehéz, amikor megtörténik, erre nem lehet felkészülni, ezért a feldolgozás folyamata még zajlik bennem” – tette hozzá akkor a gyászoló fiú.

Andorai Péter temetése: A Kossuth-díjas művész a Farkasréti temetőben nyugszik

Andorai Péter temetésére 2020. február 18-án került sor, a Nemzet Színésze a Farkasréti temető művészparcellájában nyugszik. A búcsúztatóra az eső ellenére közel százan érkeztek, köztük az azóta elhunyt Haumann Péter, valamint Almási Éva, Szacsvay László, Bánsági Ildikó, Reviczky Gábor, Kern András, Cserhalmi György, Koltai Lajos, és Csákányi Eszter vagy éppen Eperjes Károly.

A színész sírját sokáig csak egy fejfa „díszítette”, ám mára megszépült az emlékhely. A TikTokon található Temetőtúrák nevű oldalra a napokban került fel egy videó, amin látszik, hogy az egyszerű, mégis méltó sírt rendszeresen látogatják és gondozzák.