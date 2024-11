Újra lecsapott a gyászolókra vadászó férfi, több mint kétmillió forintot zsebelt be

Csábító feltételekkel, minőségi munkát és több éves garanciát ígér a hirdetéseiben egy Makó közeli férfi, hogy magához vonzza a gyászoló családokat és őt bízzák meg az elhunyt szeretteik sírjának rendbe rakásával. Aki bedől neki, sajnos sok pénze bánhatja: a sírköves csaló elszedi a pénzt, majd idővel köddé válik. Egy szentesi nőt is átvert, aki a Borsnak állítja: milliókat zsebelt be tőle a férfi.

A sírköves csaló Szentesen is járt / Képünk illusztráció: Shutterstuck

Sírköves csaló kísért a neten

A sírköves csaló egy ideje kísért a hirdetéseivel a Facebookon. M. Tibor eddig legalább 4 embert csapott be a hazugságaival. Legutóbb idén tavasszal is egy gyászoló családot hálózott be. A Bors számolt be elsőként egy Vecsésen élő anyuka történetéről, aki egy közösségi média-csoportban figyelmeztetett, hogy mindenki vigyázzon, mert átverés áldozata lehet. M. Adrienn egy éve, 2023-ban veszítette el az édesanyját, és az ö nyughelyét akarta megszépíteni, amivel a sírköves csalót bízta meg. A csaló 300 ezer forintot vett el tőle, a sír viszont nem készült el. Posztjára sokan jelezték, ők is pórul jártak: nemcsak a Pest vármegyei településen, Várpalotán és Budapesten is becsapott családokat Tibor.

A Borsnál egy szentesi anyuka jelentkezett cikkünk megjelenésére, aki állítja: az ő gyászát is kihasználta az internetes csaló. M. Erika szintén tavaly veszítette el a lányát, és egy szép gránit angyalt akart készíttetni neki a sírjára, de a sírköves csaló átverte! Idén március végén bízta meg Tibort a sír szépítésével. A gyászoló Erika előbb 900 ezer, majd 1 millió 250 ezer forintot fizetett a férfinek. A sírköves csaló összesen 2 millió 150 ezer forinttal verte őt át.

Se sírkő, se pénz

- Június 30-ig kellett volna a sírnak elkészülnie, de becsapott! Hitegetett, hogy lassan elkezdi az emlék faragását, aztán pofátlanul a határidő lejártakor kezdte el! - nyilatkozta a Borsnak Erika, aki szerint se a gyász, se a szerződés nem érdekelte a csalót – a maga tempójában haladt.

Elkezdett betonozni a sírnál, aztán közölte, hogy pár nap és folytatja. Júniusban a tudtom nélkül módosította a szerződést, és egy későbbi határidőt jelölt meg rajta… Átvert!

- folytatta a nő.