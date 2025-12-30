Szívszorító látványt nyújt a megölt Till Tamás sírja az ünnepek idején

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 07:30
Mécsesek és virágok díszítik a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú sírját. Till Tamás szülei sokáig őszintén hittek abban, hogy egy nap magukhoz ölelhetik gyermeküket, de már csak a nyughelyénél fejezhetik ki múlhatatlan szeretetüket.
Till Tamás 2000 gyermeknapján az édesapja engedélyével azért ment el otthonról, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. A gyermek biciklire pattant, vidáman integetett Mátyásnak, majd soha többé nem tért haza. A szülők 24 éven keresztül hiába várták, hogy Tamás, vagy ahogy ők becézték, Csibe becsengessen hozzájuk és magyarázatot adjon rá, hol tartózkodott addig. 2024 nyarán rendőrök keresték fel Katalint és Mátyást, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Ennek még önmagában nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, mert korábban is történt már ilyen, ha az országban azonosítatlan gyermektől származó emberi maradványokat találtak. Hetekkel később azonban a szakértők teljes bizonyossággal megállapították, hogy a 11 évesen meggyilkolt és eltűnt Tamáska csontjait találták meg egy bajai tanya melléképületének betonja alatt.

Till Tamás sírját virágok és mécsesek díszítik
Till Tamás sírját virágok és mécsesek díszítik  / Fotó: Olvasói

Till Tamást Baján temették el

A nyomozás miatt az összetört szülők csak 2024. decemberében kaptak engedélyt arra, hogy megadják a végtisztességet gyermekük számára. Néhány hónappal ezelőtt pedig a sírkő is elkészült. Katalin és Mátyás azóta szinte naponta kijár a temetőbe. 

Amikor csak tudunk, friss virágot és mécsest is viszünk magunkkal

 – mondta a Borsnak az édesapa.

Till Tamás
Tamáskát 2024 decemberében temették el  / Fotó: Bors

A fekete sírkövön látható Tamáska arcképe, illetve egy galamb is. A nyughelyhez néha idegenek is ellátogatnak, akiket megérintett a kisfiú tragédiája és a szülők fájdalma. Tamáska a védtelen gyermekáldozatok jelképévé vált.

 

 

