„Ha sötét van és esik az eső, akkor is keresem…” – Katalin hercegné szokatlan hobbiját még Vilmos herceg is őrültségnek tartja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 17:00
Katalin hercegné az egészségügyi problémái idején a természetben talált megnyugvást és menedéket, és gyakran beszél arról, mennyire fontos a természettel való kapcsolat.

Akár esőben veti bele magát a szabadtéri úszásba, akár gyermekeivel játszik a sárban, vagy a család kertjét gondozza, Katalin hercegné mindig hitt a természet gyógyító erejében. A természet pedig még nagyobb vigaszt nyújt számára, ahogy átvészelte a rákkezelést és a felépülést.

Katalin hercegné hisz a természet gyógyító erejében
Katalin hercegné hisz a természet gyógyító erejében Fotó: Prince and Princess of Wales Instagram via Bestimage /  Northfoto

Katalin hercegné kedvenc hobbija, amit Vilmos herceg furcsának tart

Az elmúlt évben a természet vált a menedékemmé

- mondta a walesi hercegné a Mother Nature: Spring című videóban, amelyet 2025 májusában tett közzé.

„A természettel való kapcsolat segít, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal, a körülöttünk lévő világgal és egymással.”

Érzelmes módon Katalin még a 2025 márciusi Anyák napján is a Mother Nature-t ünnepelte, megosztva, hogyan talált a családja megnyugvást a természetben betegsége idején. 

Ünnepeljük a Földanyát, és ismerjük fel, hogy a természethez fűződő kapcsolatunk nemcsak belső énünket táplálja, hanem emlékeztet minket arra is, milyen szerepet játszunk az élet gazdag szövetében

- mondta Katalin az anyák napi különleges üzenetében.

Az üzenetet egy erőteljes filmmel kísérte. A felvételek intim pillanatokat is bemutattak a család természethez fűződő kapcsolatából.

A természet az egyik legnagyszerűbb gyógyszer, és Katalin nem titkolta, hogy mennyire fontos volt az egészségi útján és a felépülésében

- mondja Katie Nicholl királyi szakértő. 

Katie hozzátette, hogy nagyon beszédes, hogy a hercegné érzelmekkel teli nyilatkozatainál a szabadban választotta a felvételek helyszínét. Amikor Katalin 2024-ben beszélt a rákdiagnózisáról, Windsor kertjeiben ült.

Valójában a hercegné bevallotta, hogy akkor a legboldogabb, amikor a családjával vidéken tartózkodnak, és mindannyian koszosak. A hideget sem kerüli, és a rákdiagnózisa előtt elárulta, hogy imádja a vadvízi úszást, amelyről úgy vélik, hogy javítja a hangulatot és csökkenti a stresszt.

Minél hidegebb, annál jobb. Teljesen imádom. Olyannyira, hogy Vilmos azt mondja: ‘Őrült vagy.’ És ha sötét van és esik az eső, akkor is keresem a hideg vizet

- nyilatkozta Katalin.

Katalin annyira elkötelezett a természet gyógyító ereje mellett, hogy hivatalos munkájában is népszerűsíti azt. A Természettudományi Múzeum pártfogója, és 2025-ben az iskolás gyerekekkel együtt bejárta az új kerteket, amelyek szabadtéri tanulási lehetőségeket kínálnak a természethez való kapcsolódáshoz. 

Most, hogy egészsége visszatér és a következő évre tekint, a természet kétségtelenül ismét hű társ lesz számára, segítve megtalálni a nyugalmat a királyi élet kihívásai közepette - számolt be róla a Mirror.

 

