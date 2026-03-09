Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Istenem, miért ő?” – Szörnyethalt a 15 éves diáklány a horrorbalesetben: Kilencen zsúfolódtak be az autóba

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 07:30
elhunytbiztonsági öv
Kilenc középiskolás suhant az SUV-val, amikor a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felet. A kislány kirepült a kocsiból, esélye sem volt túlélni az autóbalesetet.
Bors
A szerző cikkei

Felfoghatatlan gyász rázta meg a utahi közösséget, miután egy vidám baráti autózás rémálommá vált. Kedden délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt kilenc diák zsúfolódott be egyetlen terepjáróba, ám ez a végzetes autóbaleset kerékbe törte a fiatalok álmait. A Cyprus High School tanulói egy földúton haladtak West Valley City közelében, amikor a jármű megpördült és többször átfordult a tengelye körül.

autóbaleset, halál
Autóbalesetben vesztette életét a 15 éves fiatal Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A halálos autóbaleset részletei

A roncsok közé szorult fiatalok látványa még a mentőegységeket is megdöbbentette. A legsúlyosabb sérülést egy mindössze 15 éves lány szenvedte el, aki a borulás pillanatában kirepült a gépkocsiból.

A lány életéért hosszú ideig küzdöttek, de a helyszínen életét vesztette

–erősítették meg a hatóságok.

A rendőrség elsődleges adatai szerint a tinédzser nem használta a biztonsági övét, ami végzetes hibának bizonyult a becsapódáskor.

Túlélők a pokol tornácán

A roncsból további nyolc diákot mentettek ki, közülük négyet – köztük a 16 éves sofőrt – azonnal kórházba szállítottak. Bár az ő állapotuk stabil, a fizikai sérüléseknél is súlyosabb a lelki trauma, amit átéltek. Roxeanne Vainuku, a helyi rendőrség szóvivője rámutatott a tragédia egyik kulcspontjára:

Kilencen ültek a kocsiban. Ez már önmagában megválaszolja a kérdést, hogy jutott-e mindenkinek biztonsági öv...

A nyomozók szerint a nagy sebesség is közrejátszhatott abban, hogy az SUV irányíthatatlanná vált a poros úton.

Gyászba borult a város

A település polgármestere, Mick Sudbury megtörten nyilatkozott a tragédia után.

Mély részvétemet fejezem ki a kislány családjának ebben a felfoghatatlan veszteségben. Imádkozunk a sérültek felépüléséért is. Ez a tragédia az egész közösségünket szíven ütötte, most össze kell fognunk, hogy támogassuk a gyászoló diákokat és tanárokat

–fogalmazott a városvezető.

A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, de az iskola falai között ma csak a csend és a zokogás visszhangzik - olvasható a brit People cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu