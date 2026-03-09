„Istenem, miért ő?” – Szörnyethalt a 15 éves diáklány a horrorbalesetben: Kilencen zsúfolódtak be az autóba

Felfoghatatlan gyász rázta meg a utahi közösséget, miután egy vidám baráti autózás rémálommá vált. Kedden délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt kilenc diák zsúfolódott be egyetlen terepjáróba, ám ez a végzetes autóbaleset kerékbe törte a fiatalok álmait. A Cyprus High School tanulói egy földúton haladtak West Valley City közelében, amikor a jármű megpördült és többször átfordult a tengelye körül.

Autóbalesetben vesztette életét a 15 éves fiatal Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A halálos autóbaleset részletei

A roncsok közé szorult fiatalok látványa még a mentőegységeket is megdöbbentette. A legsúlyosabb sérülést egy mindössze 15 éves lány szenvedte el, aki a borulás pillanatában kirepült a gépkocsiból.

A lány életéért hosszú ideig küzdöttek, de a helyszínen életét vesztette

–erősítették meg a hatóságok.

A rendőrség elsődleges adatai szerint a tinédzser nem használta a biztonsági övét, ami végzetes hibának bizonyult a becsapódáskor.

Túlélők a pokol tornácán

A roncsból további nyolc diákot mentettek ki, közülük négyet – köztük a 16 éves sofőrt – azonnal kórházba szállítottak. Bár az ő állapotuk stabil, a fizikai sérüléseknél is súlyosabb a lelki trauma, amit átéltek. Roxeanne Vainuku, a helyi rendőrség szóvivője rámutatott a tragédia egyik kulcspontjára:

Kilencen ültek a kocsiban. Ez már önmagában megválaszolja a kérdést, hogy jutott-e mindenkinek biztonsági öv...

A nyomozók szerint a nagy sebesség is közrejátszhatott abban, hogy az SUV irányíthatatlanná vált a poros úton.

Gyászba borult a város

A település polgármestere, Mick Sudbury megtörten nyilatkozott a tragédia után.

Mély részvétemet fejezem ki a kislány családjának ebben a felfoghatatlan veszteségben. Imádkozunk a sérültek felépüléséért is. Ez a tragédia az egész közösségünket szíven ütötte, most össze kell fognunk, hogy támogassuk a gyászoló diákokat és tanárokat

–fogalmazott a városvezető.

A rendőrség még vizsgálja a körülményeket, de az iskola falai között ma csak a csend és a zokogás visszhangzik - olvasható a brit People cikkében.