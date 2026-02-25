A szakértő szerint Jákli Mónika kislányának traumatizáló lehetett látnia a roncsot

Jákli Mónika autóbalesete több mint egy hónapja történt, amely szinte sokkolta a nyilvánosságot. Moncsi négyéves kislánya, a kis Zora a baleset után édesapjához, Boráros Gáborhoz, Mónika egykori párjához került, aki igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a kislány meg tudjon békélni a felfoghatatlannal. Gábor legfrissebb bejegyzésében arról számolt be, hogy bár a temetésre szándékosan nem vitte el, Zora kérésére nemrég megmutatta neki azt a fotót, amely az összeroncsolódott autóról készült; sőt, tervezi elvinni őt a baleset helyszínére is. Hogy ezek jó döntésnek bizonyulnak-e, arról megoszlanak a vélemények, így a Bors Drelyó Ágnes szakpszichológust kereste meg.

Jákli Mónika kislánya megnézte a balesetben összeroncsolódott autó fotóját (Fotó: RTL)

Jákli Mónika kocsiját nem lett volna szabad megnéznie

Drelyó Ágnes pszichológus szerint, ha eltekintünk a gyermek korától, akár még pozitív hozadéka is lehet, hogy látja az autót, ez azonban jelen esetben nem feltétlenül igaz. „Egy négyéves kislány még egészen másképp értelmezi a halál fogalmát, úgynevezett mágikus, fantáziával dúsított gondolkodással próbálja meg megérteni. Szakemberént azt gondolom, hogy mindenképp arra kell törekedni egy ilyen helyzetben, hogy a gyerek egyértelmű, megnyugtató válaszokat kapjon” – vallja Ágnes, aki szerint a roncsot és a baleset helyszínét kifejezetten nem tanácsos megmutatni a gyereknek, mert a látvány nagyon könnyen beleéghet képként az emlékezetébe.

Tudni fogja, hogy valami nagyon rossz dolog történt az anyukájával, ezért azok a semleges helyszínek, vagy autók, amik hasonlóan néznek ki, gyakorlatilag egy kiterjesztett reakcióként jelenhetnek meg a gyermek viselkedésében: vagyis hasonló helyszín és autó látványától átélheti ugyanazt a szomorúságot, vagy rettegést, amit a roncs vagy a baleset látványának helyszíne keltett benne.

Jákli Mónika autója teljesen összeroncsolódott a balesetben, az erről készült fotót pedig kislánya kérésére édesapja már megmutatta neki (Fotó: Facebook/Polícia SR)

A szakember szerint fontos tudni, hogy egy ennyi idős óvodás még nem tudja olyan egzakt módon kifejezni az érzéseit, mint egy felnőtt. Ők sokszor kijátsszák magukból, vagy sokszor rákérdeznek dolgokra, hogy ezáltal jobban tudják oldani magukban a feszültséget. Egy ilyen roncs látványa olyan súllyal nehezedhet rá a pszichéjére, amivel ő nem biztos, hogy meg tud birkózni.