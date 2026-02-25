A szakértő szerint Jákli Mónika kislányának traumatizáló lehetett látnia a roncsot

Jákli Mónika autóbalesete több mint egy hónapja történt, amely szinte sokkolta a nyilvánosságot. Moncsi négyéves kislánya, a kis Zora a baleset után édesapjához, Boráros Gáborhoz, Mónika egykori párjához került, aki igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a kislány meg tudjon békélni a felfoghatatlannal. Gábor legfrissebb bejegyzésében arról számolt be, hogy bár a temetésre szándékosan nem vitte el, Zora kérésére nemrég megmutatta neki azt a fotót, amely az összeroncsolódott autóról készült; sőt, tervezi elvinni őt a baleset helyszínére is. Hogy ezek jó döntésnek bizonyulnak-e, arról megoszlanak a vélemények, így a Bors Drelyó Ágnes szakpszichológust kereste meg.
Drelyó Ágnes pszichológus szerint, ha eltekintünk a gyermek korától, akár még pozitív hozadéka is lehet, hogy látja az autót, ez azonban jelen esetben nem feltétlenül igaz. „Egy négyéves kislány még egészen másképp értelmezi a halál fogalmát, úgynevezett mágikus, fantáziával dúsított gondolkodással próbálja meg megérteni. Szakemberént azt gondolom, hogy mindenképp arra kell törekedni egy ilyen helyzetben, hogy a gyerek egyértelmű, megnyugtató válaszokat kapjon” – vallja Ágnes, aki szerint a roncsot és a baleset helyszínét kifejezetten nem tanácsos megmutatni a gyereknek, mert a látvány nagyon könnyen beleéghet képként az emlékezetébe.
Tudni fogja, hogy valami nagyon rossz dolog történt az anyukájával, ezért azok a semleges helyszínek, vagy autók, amik hasonlóan néznek ki, gyakorlatilag egy kiterjesztett reakcióként jelenhetnek meg a gyermek viselkedésében: vagyis hasonló helyszín és autó látványától átélheti ugyanazt a szomorúságot, vagy rettegést, amit a roncs vagy a baleset látványának helyszíne keltett benne.
A szakember szerint fontos tudni, hogy egy ennyi idős óvodás még nem tudja olyan egzakt módon kifejezni az érzéseit, mint egy felnőtt. Ők sokszor kijátsszák magukból, vagy sokszor rákérdeznek dolgokra, hogy ezáltal jobban tudják oldani magukban a feszültséget. Egy ilyen roncs látványa olyan súllyal nehezedhet rá a pszichéjére, amivel ő nem biztos, hogy meg tud birkózni.
Még minket, felnőtteket is megvisel egy ilyen látvány, mert el tudjuk képzelni, hogy esetleg a benne utazó mit élhetett át. A gyerek fantáziája viszont meglódulhat és mivel ők még nehezebben szabályozzák az értelmeiket, így egy ilyen erős érzelmi hatás jobban megviselheti őket. Visszatérő rémálmai lehetnek, kialakulhat benne más autóktól való félelem, mert összekapcsolhatja, hogy ilyesmi a kocsikkal megtörténhet, sőt, az autózást anyu eltűnésével is összefüggésbe hozhatja.
Boráros Gábor a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában kitért arra, hogy kislányát szándékosan nem vitte el a temetésre, mert nem szerette volna, ha látja, amint az anyukája koporsóját leengedik a földbe. Drelyó Ágnes pszichológus szerint azonban maga a temetés sosem traumatizáló, kizárólag akkor válik azzá, ha a gyereket nem készítik fel arra, hogy mi fog történni.
El lehet neki mondani, hogy mit fog látni, mi lesz az a koporsó, ki van a koporsóban. Ha ezt nem akarja a szülő, akkor azt is meg lehet tenni, hogy a gyászbeszédek alatt ott van még a gyermek, de amikor a koporsót leeresztik, addig egy rokon elmegy sétálni vele.
A pszichológus úgy véli, ha a gyászoló családnak ilyenkor van hite, az sokat segíthet egy ilyen helyzetben, mert egy ilyen szertartás a lélek túlvilágra való átsegítését jelenti. Ha van egy vallási koncepció, amibe lehet kapaszkodni, az a gyermeknek is könnyebbé teszi a dolgot, mivel ennyi idősen a gyerekek még nem tudnak mit kezdeni a véglegességgel. Viszont ha azt mondják neki, hogy anyu a mennyországban van, az könnyebben feldolgozható lesz.
Nyilván a hiányát akutként fogja megélni, de legalább a véglegesség problémája nem terheli. A konkrétumokkal ugyanis a gyerekek meg tudnak küzdeni. A legnagyobb nehézséget mindig a bizonytalanság okozza; vagyis, amikor nem kap választ a kérdéseire. A megnyugtató válasszal meg tud birkózni, de a baleset helyszíne sosem lesz megnyugtató számára. A temető , mint hely, az elmúlásról szól, ezért a gyerek életének más területeire nem lesz hatással. Az autónak viszont duplikált jelentése lehet a gyermek számára a későbbiekben.
A szakember szerint, ha a kislány kéri, hogy mutassunk fotót a roncsról, még akár a kegyes hazugság is belefér ilyenkor, például, érdemes azt mondani, hogy nincs kép.
Egy gyereknek egy ilyen traumatizáló látványától sokkal nehezebb szabadulnia, mint attól, hogy az anyu lelke máshová ment, mert abban nincs semmi félelmetes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.