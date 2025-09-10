Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Autóbalesetek sora rázta meg Heves vármegyét szerdán - Videó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 21:05
autóbalesetmentőhelikopter
Szerda reggel és este is súlyos közúti tragédiák történtek Heves vármegyében. Az autóbaleset miatt mentőhelikopter és több mentőautó is a helyszínre sietett.

Autóbaleset történt szerda este Egerben, a 25-ös főúton. Az olvasói videó szerint a Mátyás király úton egy autó a Coop abc előtt villanyoszlopnak csapódott. A helyszínen mentőautók is megjelentek. A villogó fényekben készült felvételekben látni az összetört járművet és a baleset utáni pillanatokat – írja a heol.hu.

Autóbalesetek sora rázta meg Heves vármegyét szerdán
Autóbalesetek sora rázta meg Heves vármegyét szerdán Fotó: ChatGPT

Az olvasó által beküldött képek és videó rögzítette a helyszínen zajló eseményeket.

Nem ez volt az egyetlen baleset Heves vármegyében szerdán

Reggel a 3-as főút 113-as kilométerénél, Kápolna közelében is történt súlyos baleset. Egy 60 év körüli nő autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant. A jármű előbb egy útszéli oszlopnak csapódott, majd az árokba és a szántóföldre sodródott, végül a kukoricatábla közepén állt meg. A sofőr egyedül utazott, a kocsi eleje totálkárosra tört, de a hátulja is súlyosan megrongálódott. A nőt a tűzoltók emelték ki a járműből, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, a helyszínen újra kellett éleszteni.

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, majd a mentőkkel közösen kiemelték a sérültet. A nő súlyos koponyasérülést és belső sérüléseket szenvedett, állapotát a helyszínen stabilizálták, majd életveszélyes állapotban kórházba szállították. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a sérültet már a helyszínen újra kellett éleszteni, életéért hosszasan küzdöttek a mentők.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu