Autóbalesetek sora rázta meg Heves vármegyét szerdán - Videó

Autóbaleset történt szerda este Egerben, a 25-ös főúton. Az olvasói videó szerint a Mátyás király úton egy autó a Coop abc előtt villanyoszlopnak csapódott. A helyszínen mentőautók is megjelentek. A villogó fényekben készült felvételekben látni az összetört járművet és a baleset utáni pillanatokat – írja a heol.hu.

Autóbalesetek sora rázta meg Heves vármegyét szerdán Fotó: ChatGPT

Az olvasó által beküldött képek és videó rögzítette a helyszínen zajló eseményeket.

Nem ez volt az egyetlen baleset Heves vármegyében szerdán

Reggel a 3-as főút 113-as kilométerénél, Kápolna közelében is történt súlyos baleset. Egy 60 év körüli nő autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant. A jármű előbb egy útszéli oszlopnak csapódott, majd az árokba és a szántóföldre sodródott, végül a kukoricatábla közepén állt meg. A sofőr egyedül utazott, a kocsi eleje totálkárosra tört, de a hátulja is súlyosan megrongálódott. A nőt a tűzoltók emelték ki a járműből, mentőhelikoptert is riasztottak hozzá, a helyszínen újra kellett éleszteni.

A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, majd a mentőkkel közösen kiemelték a sérültet. A nő súlyos koponyasérülést és belső sérüléseket szenvedett, állapotát a helyszínen stabilizálták, majd életveszélyes állapotban kórházba szállították. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: a sérültet már a helyszínen újra kellett éleszteni, életéért hosszasan küzdöttek a mentők.