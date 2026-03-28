A kamera mindent vett: kiborult a nő attól, amit a párja tett addig, amig ő nem volt otthon

A nő egy rövid időre elutazott otthonról, és mint sok gazdi, ő is figyelte a kis kedvencét a lakásban működő kisállatfigyelő kamerán át. Eredetileg csak arra volt kíváncsi, hogy minden rendben van-e, amikor azonban ránézett a felvételekre, olyat látott a kamerán, amire egyáltalán nem számított.
Észrevettem, hogy a barátom a hét folyamán néhányszor azt mondta, hogy otthon van, de a kamerás felvételek alapján nem volt ott. Azonnal gyanakodni kezdtem, de úgy döntöttem, hogy megadom neki az ártatlanság vélelmét.
– árulta el a nő.
Az utazásom utolsó estéjén a barátom azt mondta, hogy korán fekszik le. Egy órával később értesítést kaptam a kisállat kamerától egy zajról, és amikor megnéztem, mi történt, azt tapasztaltam, hogy az otthonunkban minden lámpa ég, a kutya ugat, a barátom pedig sehol. Feltételezve, hogy csak azért lépett ki, hogy kivigye a szemetet, úgy döntöttem, visszaalszok, de 10 perccel később egy újabb értesítés riasztott fel, a páromat pedig még mindig sehol sem láttam.
Ezután többször kereste a párját, aki figyelmen kívül hagyta a hívásait, sőt még a kamerát is kikapcsolta. A nő egyre dühösebb lett, és a felvételek idővonalából arra következtetett, hogy barátja három óra múlva ért csak haza. Ennek ellenére, miután hazaért a csajos utazásból, nem kérte számon a férfit viselkedése miatt, viszont azóta is kétségek gyötrik.
Amióta itthon vagyok, úgy tűnik, minden visszatért a normális kerékvágásba, és egyáltalán nem beszéltünk erről. De minél több idő telik el anélkül, hogy tudomást vennék róla, annál inkább frusztrál a dolog. Most azon gondolkodom, hogy szakítok vele a viselkedése miatt. Túlreagálnám, ha ezt tenném?
– vetette fel a nő, írja a Daily Star.
A kommentelők úgy vélik, jogos a nő aggodalma és ideje mielőbb utánajárnia, mi történt pontosan.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.