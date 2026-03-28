A kamera mindent vett: kiborult a nő attól, amit a párja tett addig, amig ő nem volt otthon

A nő egy rövid időre elutazott otthonról, és mint sok gazdi, ő is figyelte a kis kedvencét a lakásban működő kisállatfigyelő kamerán át. Eredetileg csak arra volt kíváncsi, hogy minden rendben van-e, amikor azonban ránézett a felvételekre, olyat látott a kamerán, amire egyáltalán nem számított.

A kisállat figyelő kamera buktatta le a barátját / Fotó: DimaBerlin / Shutterstock (Illusztráció)

Egyre gyanúsabb lett a férfi a kamerán látottak alapján

Észrevettem, hogy a barátom a hét folyamán néhányszor azt mondta, hogy otthon van, de a kamerás felvételek alapján nem volt ott. Azonnal gyanakodni kezdtem, de úgy döntöttem, hogy megadom neki az ártatlanság vélelmét.

– árulta el a nő.

Az utazásom utolsó estéjén a barátom azt mondta, hogy korán fekszik le. Egy órával később értesítést kaptam a kisállat kamerától egy zajról, és amikor megnéztem, mi történt, azt tapasztaltam, hogy az otthonunkban minden lámpa ég, a kutya ugat, a barátom pedig sehol. Feltételezve, hogy csak azért lépett ki, hogy kivigye a szemetet, úgy döntöttem, visszaalszok, de 10 perccel később egy újabb értesítés riasztott fel, a páromat pedig még mindig sehol sem láttam.

Ezután többször kereste a párját, aki figyelmen kívül hagyta a hívásait, sőt még a kamerát is kikapcsolta. A nő egyre dühösebb lett, és a felvételek idővonalából arra következtetett, hogy barátja három óra múlva ért csak haza. Ennek ellenére, miután hazaért a csajos utazásból, nem kérte számon a férfit viselkedése miatt, viszont azóta is kétségek gyötrik.

Amióta itthon vagyok, úgy tűnik, minden visszatért a normális kerékvágásba, és egyáltalán nem beszéltünk erről. De minél több idő telik el anélkül, hogy tudomást vennék róla, annál inkább frusztrál a dolog. Most azon gondolkodom, hogy szakítok vele a viselkedése miatt. Túlreagálnám, ha ezt tenném?

– vetette fel a nő, írja a Daily Star.

A kommentelők úgy vélik, jogos a nő aggodalma és ideje mielőbb utánajárnia, mi történt pontosan.