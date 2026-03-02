Megölték Hameneit: Irán pusztító megtorlást ígér

Irán „pusztító” megtorlást helyezett kilátásba, miután az Egyesült Államok és Irán közötti csapások következtében meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője.

Az Egyesült Államok és Irán közötti csapások következtében életét vesztette Ali Hamenei ajatollah (Fotó: AFP)

Az iráni állami televízió szerint Hameneit az irodájában érte a halál. Irán 40 napos nemzeti gyászt hirdetett a keményvonalas vallási vezető emlékére, aki 37 éven át irányította az országot – számolt be a BBC.

Iránban megosztott reakciók követték Ali Hamenei ajatollah halálhírét:

egyesek ünnepelték, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásaiban életét vesztette, míg mások gyászolták a legfőbb vezetőt.

A BBC perzsa szerkesztősége több városból származó, hitelesített felvételekről számolt be, amelyeken emberek ünnepelnek. Iszfahánban az utcákon ujjongtak és autóikkal dudáltak, egy másik videón pedig emberek gyűltek össze egy máglya körül, miközben tűzijátékok világították be az eget. Több, korábban megölt tüntető családja is az utcán és otthonaikban ünnepelt. A Reuters jelentése szerint a Teherán közelében fekvő Karadzsban is voltak ünneplések - írja a Magyar Nemzet.

A BBC perzsa beszámolója szerint ugyanakkor a reggeli órákban az utcákon inkább kormánypárti megemlékezések zajlottak a legfőbb vezető halála miatt.

Teheránban gyászoló emberek jelentek meg az utcákon, közülük többen Hamenei arcképét tartották a kezükben.

Az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) bejelentette: „pusztító támadó hadművelet” keretében izraeli és amerikai katonai bázisokat fog célba venni.

Donald Trump erre reagálva figyelmeztette Teheránt, hogy ne hajtson végre megtorló akciót, és úgy fogalmazott: „Ha megteszik, olyan erővel csapunk le rájuk, amilyet a világ még nem látott.”

Donald Trump amerikai elnök az iráni vezető halálával kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, Hamenei „a történelem egyik leggonoszabb embere volt”, és halála „soha vissza nem térő lehetőséget jelent az iráni nép számára, hogy visszaszerezze az országát”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap telefonon egyeztet a G7-országok vezetőivel, miután Keir Starmer brit miniszterelnök közölte: brit repülőgépek a levegőben vannak az összehangolt védelmi műveletek részeként.