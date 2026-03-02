Iráni drón csapott le Cipruson – brit légibázist ért a pusztítás

A tárca szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek” a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működő légitámaszpont ellen „gyaníthatóan” drónnal elkövetett támadásra reagálva. A minisztériumi illetékes úgy fogalmazott: a térségben állomásozó brit erők védelmét célzó készültséget a legmagasabb szintre emelték. Az első bejelentések szerint a támadásban senki nem sérült meg.

Iráni drónok támadtak meg civil lakóépületeket Bahreinben Fotó: STRINGER / ANADOLU

A Cipruson működő brit katonai létesítmények szuverén brit felségterületnek számítanak. Akrotíri a Royal Air Force (RAF) legnagyobb térségi támaszpontja.

Keir Starmer brit miniszterelnök röviddel a dróntámadás híre előtt jelentette be, hogy Nagy-Britannia engedélyezi támaszpontjai használatát az United States Air Force számára az iráni rakétabázisok megsemmisítéséhez.

Starmer kijelentette: a brit királyi légierő harci repülőgépei összehangolt védelmi műveletek keretében eddig is sikeresen hárítottak el iráni rakétatámadásokat, de az ilyen fenyegetést kizárólag úgy lehet felszámolni, ha a rakétákat már a kiindulópontjaikon – a tárolásukra szolgáló raktárakban vagy az indítóállásokban – megsemmisítik.

Az Egyesült Államok engedélyt kért Londontól, hogy brit támaszpontokat használhasson „ennek az adott, korlátozott védelmi célnak” az elérésére, és a brit kormány „a régi barátok és szövetségesek kollektív önvédelmének jegyében” eleget tett az amerikai kérésnek – fogalmazott a kormányfő. Bár Starmer nem részletezte, mely brit bázisokról indulhatnak támadások Irán ellen, kormányforrásokat idéző egybehangzó brit médiajelentések szerint Akrotíri is ezek közé tartozik - írja a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a brit légierő továbbra sem vesz részt közvetlenül az Irán elleni légitámadásokban, de védelmi célú bevetéseket végrehajt. John Healey brit védelmi miniszter korábban elmondta, hogy brit harci gépek lelőttek egy iráni drónt, amely Katar felé tartott.

Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul a hétvégén több térségi ország, illetve a környéken működő amerikai támaszpontok ellen intézett rakétacsapásokat.