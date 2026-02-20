HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Győri gázolás: új, fájdalmas fejlemény Ilona néni búcsúztatásáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 13:00
Tetemes sérelemdíjat és kártérítést követelhet a 76 évesen elütött nő családja, az Ilona halálát okozó férfitől. A győri gázolást beismerő Cs. Dávid, az újságírókon keresztül fejezte ki sajnálatát a történtekért.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors is beszámolt, 2026. február 14-én, Valentin-nap délelőttjén az Aston Martinjával száguldozó Cs. Dávid halálra gázolta a buszra váró, 76 éves Ilonát Győr-Moson-Sopron vármegye székhelyén. A győri gázolás elkövetőjét halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A bíróság 4 hónapra elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét, azzal a megkötéssel, hogy Győr területét nem hagyhatja el.

A győri gázolás áldozata, Ilona
A győri gázolás áldozata, Ilona  Fotó: Bors

Ilonának három gyermeke született. A lánya évekkel ezelőtt egy súlyos rákbetegség következtében meghalt. A két élő, felnőtt korú gyermeke egyike Bécsben él a családjával, a másik az elhunyt nővel közös szili házukban.

A győri gázolás anyagi kárral és lelki traumával is jár

Balogi Zsófia ügyvéd a Borsnak elmondta: az elhunyt közeli hozzátartozóinak megvan a jogi lehetőségük, hogy a polgárjogi igényüket már a büntetőeljárásban érvényesítsék. Ezt vagy a büntetőbíróság bírálja el, vagy egyéb törvényes útra utasítja.

Győri halálos baleset okozójának letartóztatása (az Aston Martinnal száguldozó) 2026.02.17
A győri gázolás elkövetője a rendőrök gyűrűjében, a bíróságon

Korábban nem vagyoni kártérítésről beszéltünk, ennek a helyére lépett a sérelemdíj. Az igény mögött a személyhez fűződő jogok sérelme áll

– fogalmazott a jogász, és hozzátette: az alapelv szerint mindig mérlegelendő, hogy milyen lehetőségek vesztek el a sértett halálával. Az nyilvánvaló, hogy a 76 esztendős korában elhunyt Ilona már senki tartásáért nem volt felelős.

- Meg kell vizsgálni, hogy az idős asszony halála milyen pszichés torzulást okozott a hozzátartozókban, hogy például kellett-e pszichológushoz járniuk. Figyelembe vehető az a körülmény is, hogy az édesanyjukat elvesztő férfiak korábban egy testvérüket is elgyászolták – szögezte le Balogi.

János gondozza tovább Ilona kedvencét
János gondozza tovább Ilona kedvencét
Fotó: Bors 

Egy kártérítési igény esetében feltétel, hogy valóban legyen összegszerűen igazolható kár, illetve legyen összefüggés a felróható magatartás, és a kár bekövetkezése között – magyarázta Balogi Zsófia. Hozzátette: a temetés költségét a Polgári Törvénykönyv szerint a közeli hozzátartozók viselik. Ezt egyébként a hagyatékból mindent megelőzően ki kell elégíteni. Egy baleset esetében azonban a költség az okozóra áthárítható.

Ilona néni halálával a gyászolók esetében csorbult a teljes családban élés joga. Németh János, az elhunyt asszony fia a Borsnak elmondta: gyűlöletet nem érez Cs. Dávid iránt, mert tudja, hogy a 33 éves férfi senkinek nem kívánt ártani.

Attól még nem kapom vissza az édesanyámat, ha valaki börtönbe kerül. Hogy kártérítést vagy sérelemdíjat követelünk-e a testvéremmel, azt még nem döntöttük el 

– fogalmazott a férfi.

A bírói gyakorlatban egyébként a sérelemdíj kiszabásánál figyelembe veszik az okozó teljesítóképességét is. Cs. Dávid pedig – már csak az autója típusából is kiindulva – köztudottan jómódú. 

 

