Egy Aston Martin gázolta halálra Ilonát a győri buszmegállóban: esélye sem volt túlélni

A 76 éves Ilona néninek három gyermeke és több unokája született. Kétszer ment férjhez. Az első házassága kudarcba fulladt, a második hitvese évekkel ezelőtt elhunyt. Miután megözvegyült, a legkisebb fiával közös házat vásárolt egy Győr-Moson-Sopron vármegyei faluban. Szombat (febr. 14.) délelőtt az unokáit készült meglátogatni, de már nem ért oda hozzájuk, mert egy buszmegállóban elütötte egy autós. A győri gázolás feltételezett elkövetője Cs. Dávid, egy ismerten jómódú családból származó 33 éves férfi. A kifejezetten jómódú családból származó, Aston Martint birtokló Cs. Dávidot a baleset után a rendőrök őrizetbe vették. A férfit halálos közúti baleset okozásával gyanúsítják.
Győrött forrnak az indulatok. A helyiek tudni vélik, hogy Cs. máskor sem éppen a megengedett sebesség töredékével közlekedett. Egy szemtanú szerint pedig miután kiszállt az autójából, a mellette utazó barátnőjével a telefonját kezdte keresni.
Ilonának esélye sem volt a baleset túlélésére. A Bors megtalálta az idős asszony egy közeli barátnőjét.
Egy igazán értékes embert veszített el a társadalom. Ő egész életében másokon segített, hiszen hivatásos masszőr volt. Az utóbbi hónapokban már csak módjával járt el otthonról, mert súlyos szívbetegségben szenvedett, ezért vigyáznia kellett magára. A falujában mindenki szerette, sokaknak fog hiányozni
– mondta az idős nő.
Ilona fia, a Facebook-profilképe helyére már kitett egy mécsest az édesanyja emlékére.
A feltételezett elkövetőt a rendőrök a helyszínen megszondáztatták és drogtesztet is végeztek rajta. Mindkettő eredménye negatív lett, de még hátravan az igazságügyi szakértő mélyrehatóbb vizsgálata is. A kényszerintézkedésről kedden dönt a Győri Járásbíróság. A rendőrség a gyanúsított letartóztatását kezdeményezte, de az ügyészség a bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta azzal, hogy Győr közigazgatási területét ne hagyhassa el.
