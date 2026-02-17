Megszólalt a Borsnak a győri gázolás gyanúsítottja: fordulatot hozhat, amit mond

Megszólalt a győri gázolás okozásával gyanúsított Cs. Dávid. A férfit rendőrök kísérték a Győri Járásbíróságra, ahol a Borsnak ennyit mondott:
Sajnálok mindent, ami történt, őszinte részvétem a családnak.
Az ügyészség a férfi bűnügyi felügyeletére tett indítványt azzal, hogy Győr közigazhatási egységét ne hagyhassa el. Ennél szigorúbb kényszerintézkedést a bíróság nem hozhat.
Mint ismert, Győrben forrnak az indulatok a szombati ( febr. 14.) baleset óta. A 33 éves férfi Aston Martin luxusautójával hajtott a megállóba, ahol a 76 éves Ilona állt. Az idős, nyugdíjas asszony nem élte túl a balesetet.
A 76 éves Ilona néninek három gyermeke és több unokája született. Kétszer ment férjhez. Az első házassága kudarcba fulladt, a második hitvese évekkel ezelőtt elhunyt. Miután megözvegyült, a legkisebb fiával közös házat vásárolt egy Győr-Moson-Sopron vármegyei faluban. Szombat délelőtt az unokáit készült meglátogatni, de már nem ért oda hozzájuk, mert egy buszmegállóban elütötte egy autós. A győri gázolás feltételezett elkövetője Cs. Dávid, egy ismerten jómódú családból származó férfi. A kifejezetten jómódú családból származó, Aston Martint birtokló Cs. Dávidot a baleset után a rendőrök őrizetbe vették. A férfit halálos közúti baleset okozásával gyanúsítják. A bíróság éppen ezekben a percekben dönt további sorsáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.