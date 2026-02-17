Megszólalt a Borsnak a győri gázolás gyanúsítottja: fordulatot hozhat, amit mond

Megszólalt a győri gázolás okozásával gyanúsított Cs. Dávid. A férfit rendőrök kísérték a Győri Járásbíróságra, ahol a Borsnak ennyit mondott:

Az összetört Aston Martin a győri gázolás után Fotó: Kisalföld

Sajnálok mindent, ami történt, őszinte részvétem a családnak.

Az ügyészség a férfi bűnügyi felügyeletére tett indítványt azzal, hogy Győr közigazhatási egységét ne hagyhassa el. Ennél szigorúbb kényszerintézkedést a bíróság nem hozhat.

Mint ismert, Győrben forrnak az indulatok a szombati ( febr. 14.) baleset óta. A 33 éves férfi Aston Martin luxusautójával hajtott a megállóba, ahol a 76 éves Ilona állt. Az idős, nyugdíjas asszony nem élte túl a balesetet.

Ilona a győri gázolásban halt meg

A 76 éves Ilona néninek három gyermeke és több unokája született. Kétszer ment férjhez. Az első házassága kudarcba fulladt, a második hitvese évekkel ezelőtt elhunyt. Miután megözvegyült, a legkisebb fiával közös házat vásárolt egy Győr-Moson-Sopron vármegyei faluban. Szombat délelőtt az unokáit készült meglátogatni, de már nem ért oda hozzájuk, mert egy buszmegállóban elütötte egy autós. A győri gázolás feltételezett elkövetője Cs. Dávid, egy ismerten jómódú családból származó férfi. A kifejezetten jómódú családból származó, Aston Martint birtokló Cs. Dávidot a baleset után a rendőrök őrizetbe vették. A férfit halálos közúti baleset okozásával gyanúsítják. A bíróság éppen ezekben a percekben dönt további sorsáról.