Borzasztó: bébiszitter felügyelete alatt vesztette életét a kétéves

Fontos felhívást között Matt Rodenbaugh. A gyászoló apa szerint a szülőknek alaposan utána kell nézniük annak, hogy honnan érkezik gyermekük mellé a bébiszitter, miután a férfi kétévese a dadus felügyelete alatt vesztette életét. Épp ezért azt tanácsolja, hogy ilyen esetben, ha valaki "idegenre" bízza csemetéjét, helyezzenek el biztonsági kamerákat a házban.

A kis Frank Rodenbaugh hipotermiában, kihűlésben vesztette életét, miután 40 éves bébiszittere, Aimee Cotton az autójában hagyta őt, miközben ő fogta magát és bement az otthonukba. Tette miatt gondatlanságból elkövetett emberölés és veszélyeztetés vádjával kell bíróság elé állnia, habár tagad, és azt állítja, ártatlan.

Nem azt mondom, hogy az emberek ne bízzanak a dadusokban, mert bízzanak, de tegyenek fel nekik kérdéseket, járjanak utánuk, ugorjanak be random az otthonukba, hogy rájuk nézzenek, figyeljék őket kamerán keresztül. Csak így lehet tudni, hogy gyermekük biztonságban van

- közölte Frank édesapja, Matt.

Ha egyetlen családnak is segíthetek, és megmenthetek egy gyermeket egy Frankie-hez hasonló helyzettől, akkor bármit megteszek. Ez a célom. Frank annyira boldog kisfiú volt. Minden nap rohant elém a kapuhoz, ahogy meghallotta, hogy ugatnak a kutyák, mert megjöttem. Hatalmas ölelést adott miközben azt kiáltotta: Apa!

- emlékezett vissza a gyászoló férfi hozzátéve, Aimee-t már tíz éve ismerték és Frank bátyjára, idősebb gyermekükre is vigyázott már.

Az ügyészség közleménye szerint a dada órákon át magára hagyta a kisfiút a hideg kocsiban. Étel, ital nélkül, bekötve. Habár később ő hívta ki a mentőket, addigra Frank már kék volt és nem reagált semmire. A kisfiút kórházba vitték, ott azonban hat nappal később életét vesztette

Orosz rulettet játszott a fiam életével

- jelentette ki Matt, aki feleségével együtt most arra készül, hogy miközben perre mennek Aimee ellen, egy játszóteret is építtetnek Frankie emlékére, írja a Mirror.