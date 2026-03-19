Saját apja etette meg a halálos kapszulát a kisgyerekkel: Megdöbbentő ítélet született

A bajorországi Landshut bíróságán szerdán végre kimondták az ítéletet: nyolc év börtön vár arra a 28 éves férfira, aki hidegvérrel próbálta megmérgezni saját húsát és vérét. A történet még 2024 decemberében kezdődött, amikor a gyerekgyilkos apa, az afgán származású Elias G. úgy döntött, végleg "megoldja" a családi konfliktusokat és az anyagi nehézségeket.

A gyerekgyilkos apa méreggel akart végezni a kislányával Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A férfi nem bízta a véletlenre a szörnyű tettet. A nyomozás során kiderült, hogy Elias előre kutatott az interneten a különböző mérgek után, majd egy darab folpackból és egérméregből otthon barkácsolt halálos kapszulát. A dózist milligrammra pontosan úgy lőtte be, hogy az egy ilyen korú kisgyermek számára biztosan végzetes legyen.

A gyerekgyilkos apa terve itt még nem ért véget

Miután a kislány lenyelte a mérget, az apa visszavitte őt a tőle különélő volt élettársához. A célja egyértelmű volt: azt akarta, hogy a gyerek az anyjánál haljon meg, így a gyanú a nőre terelődjön.

A szerencse mentette meg az apróságot

A kislány élete csak a véletlenen múlt. Nem sokkal azután, hogy hazaért, hányni kezdett. Édesanyja azonnal hívta a mentőket, a kórházban pedig kiderült a sokkoló igazság. A szerencsét a szerencsétlenségben az jelentette, hogy a méregkapszula csomagolása a gyomorban nem szakadt ki teljesen, így a méreg nem szívódott fel a gyerek szervezetében.

A kislány később a gondozóinak is elárulta a szörnyű titkot:

Apa betett valamit a számba, aztán kórházba kellett mennem.

„Megrendezett az egész!” – Mondta a védelem

Az ügyészség szerint a férfi motivációja a tiszta kapzsiság volt: egyszerűen nem akart gyerektartást fizetni. Bár a bíróság végül az aljas indokot nem vette külön figyelembe, az emberölési kísérletet és a súlyos testi sértést bizonyítottnak látta. Az apa DNS-ét ugyanis megtalálták a kislány által kihányt kapszula belsejében is.

Az apa és ügyvédjei az utolsó pillanatig tagadtak, sőt, gyomorforgató módon az anyát vádolták meg.

Az egész jelenetet csak megrendezték, az anya akarta bemártani a védencemet

– harsogta a védelem, ám a bírót nem tudták megvezetni.