Halálra fagyott a 21 éves túrázó – holtteste mellett házikedvence várta a hatóságokat

A 21 éves Brianna Mohr segélyhívása ellenére is kutyája mellett halálra fagyott túrázás közben.

Halálra fagyott a 21 éves túrázó (fotó: Pexels)

Kutyája őrizte halálra fagyott testét

A fiatal túrázónak nem ez volt az első alkalma, hogy házikedvencével indult kalandra - ez volt az egyik kedvenc hobbija.

Ezen a túrán azonban az információk szerint Brianna megcsúszott egy New York-i hegységben, és helyi idő szerint csütörtökön 15:00 körül hívott segítséget. A hatóságoknak hat órába telt, mire megtalálták, addigra azonban Brianna hipotermia miatt életét vesztette.

A helyi időjárás-jelentések szerint a legmagasabb csúcs, a Marcy-hegy környékén a hőmérséklet aznap -22 °C és -6 °C között volt.

Erdészek és mentők motoros szánokkal keresték a fiatalt a mintegy 1500 méteres csúcson, sőt a rendőrök helikoptereket is bevetettek, de végül már csak a kiskutyát találták meg élve gazdája mellett.

A lány édesanyja, Stephanie West a Facebookon tett közzé egy fotót lányáról Valentin-napon, a következő sorokkal: „Annyira elveszett vagyok.”

Brianna lelkes természetjáró volt, ezt közösségi oldalai is tükrözték: imádott az amerikai vadonban kalandozni. A Death Valley-től a Yellowstone-ig tartó túráit is dokumentálta, mindezt hűséges kutyája társaságában.

Hétfőn Brianna testvére, Ryan egy szívszorító üzenetet osztott meg róla:

Te voltál a legjobb barát és nővér, akit valaha kívánhattam volna. Te vagy az oka annak, hogy az vagyok, aki vagyok… Örökké szeretlek, Bri. Nyugodj békében.

Brianna kutyája sértetlen maradt, holttestét pedig a Glens Falls-i kórházban vizsgálták meg, ahol halála okát hivatalosan is kihűlésnek nyilvánították - írja a Mirror.