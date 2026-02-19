Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálra fagyott a 21 éves túrázó – holtteste mellett házikedvence várta a hatóságokat

túrázó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 17:00
halálra fagyottnew york állam
-22 fokban rekedt a hegyen a fiatal. Halálra fagyott testét és sértetlen kutyáját találták meg a mentők.
CJA
A szerző cikkei

A 21 éves Brianna Mohr segélyhívása ellenére is kutyája mellett halálra fagyott túrázás közben.

Halálra fagyott a 21 éves túrázó
Halálra fagyott a 21 éves túrázó (fotó: Pexels)

Kutyája őrizte halálra fagyott testét

A fiatal túrázónak nem ez volt az első alkalma, hogy házikedvencével indult kalandra - ez volt az egyik kedvenc hobbija.

Ezen a túrán azonban az információk szerint Brianna megcsúszott egy New York-i hegységben, és helyi idő szerint csütörtökön 15:00 körül hívott segítséget. A hatóságoknak hat órába telt, mire megtalálták, addigra azonban Brianna hipotermia miatt életét vesztette.

A helyi időjárás-jelentések szerint a legmagasabb csúcs, a Marcy-hegy környékén a hőmérséklet aznap -22 °C és -6 °C között volt.

Erdészek és mentők motoros szánokkal keresték a fiatalt a mintegy 1500 méteres csúcson, sőt a rendőrök helikoptereket is bevetettek, de végül már csak a kiskutyát találták meg élve gazdája mellett.

A lány édesanyja, Stephanie West a Facebookon tett közzé egy fotót lányáról Valentin-napon, a következő sorokkal: „Annyira elveszett vagyok.”

Brianna lelkes természetjáró volt, ezt közösségi oldalai is tükrözték: imádott az amerikai vadonban kalandozni. A Death Valley-től a Yellowstone-ig tartó túráit is dokumentálta, mindezt hűséges kutyája társaságában.

Hétfőn Brianna testvére, Ryan egy szívszorító üzenetet osztott meg róla:

Te voltál a legjobb barát és nővér, akit valaha kívánhattam volna. Te vagy az oka annak, hogy az vagyok, aki vagyok… Örökké szeretlek, Bri. Nyugodj békében.

Brianna kutyája sértetlen maradt, holttestét pedig a Glens Falls-i kórházban vizsgálták meg, ahol halála okát hivatalosan is kihűlésnek nyilvánították - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu