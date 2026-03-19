„A kezeim között ment el a lelki társam” – Megszólalt a gyászoló feleség a horrorbaleset után

Kedd délután, alig fél hat előtt elszabadult a pokol az oldhami Broadway-n. Egy Mercedes, egy Toyota és egy Ford csapódott egymásba olyan erővel, hogy az autók felismerhetetlenségig összeroncsolódtak. A mentők és a rendőrök percek alatt odaértek a horrorbaleset helyszínére, de a Toyota 50-es éveiben járó sofőrjéért, Michael „Mickey” Margetsonért már hiába küzdöttek. Miközben a helyszínelők dolgoztak, a forgalmas csomópontot teljesen lezárták, a látvány pedig még a sokat látott egyenruhásokat is megdöbbentette.
A legmegrázóbb részleteket az áldozat felesége, Diane osztotta meg. Az asszony ott volt a férje mellett az utolsó percekben is, és nem engedte el a kezét, amíg ki nem hűlt.
Nehéz szívvel tudatom, hogy a férjem, Mickey súlyos balesetet szenvedett. Sajnos elhunyt, miközben az út szélén ültem mellette és fogtam a kezét
– írta a gyászoló asszony.
Diane nemcsak a férjét, hanem a lelki társát és a legjobb barátját veszítette el. A rendőrségen keresztül kiadott közleményében zokogva emlékezett:
Te voltál a kősziklánk, a legnagyobb mesélő és a legjobb ölelő a világon. Köszönöm, hogy ennyire mélyen szerettél minket. Repülj magasan, szerelmem, örökké imádni foglak!
Nemcsak a feleség, hanem az unokák és a tágabb rokonság is sokkot kapott a hirtelen halálhírre.
Még mindig nem hiszem el, hogy ez valóság. Nyugodj békében, nagypapa, egy nap még találkozunk!
–olvashatjuk Luchas Nicholson, Michael unokájának búcsúzó szavait a brit Mirror cikkében.
A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és keresik azokat a szemtanúkat, akik látták az ütközést, vagy rendelkeznek fedélzeti kamerafelvétellel. A hatóságok tudni akarják, ki hibázott a végzetes délutánon, ami egy apa és nagyapa életébe került.
