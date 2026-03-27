Gengszterből testőr: Keresztesi Zsolt brutális vallomása a maffiaháborúkról és a sivatagi vérfürdőről

Keresztesi Zsolt neve a kilencvenes években egyet jelentett a félelemmel és az alvilági hatalommal, de az egykori bűnöző élete ma már egészen másról szól. A gengszterből testőr lett, aki immár nem életeket olt ki, hanem milliárdosokat és diplomatákat ment ki a golyózáporból a világ legveszélyesebb háborús övezeteiben.
Zsolt nem szépíti a múltat: a kilencvenes évek „dzsungelében” ő is a ragadozók közé tartozott.
Bűnöző lettem, pénzt, hatalmat és tekintélyt akartam
– vallja be töredelmesen. Az utca törvényei szerint élt, ahol a tiszteletet nem kérték, hanem ököllel vívták ki. De az alvilági csillogás mögött árulások sora rejlett. A legdurvább emléke egy káptalanfüredi leszámolás, ahol negyvenen támadtak rájuk vascsövekkel és baseball ütőkkel. Zsoltot úgy összeverték, hogy napokig kómában feküdt, koponyatöréssel és szétvert bordákkal. A bosszú azonban nem maradt el. Hét évvel később a Blaha Lujza téren ismerte fel egyik támadóját.
Kivettem a csavarhúzót, a háta mögé mentem, háromszor vesén szúrtam, utána egyszer nyakon, és otthagytam az utcán.
Amikor az alvilágban mindenki besúgó lett, Zsolt édesanyja védelmében elhagyta az országot. Amerika következett, ahol egy fegyveres rablás után másfél év szigorított börtön várt rá. Itt jött el a fordulópont: a rácsok mögött döntötte el, hogy új életet kezd.
Egy elit kiképzőbázis elvégzése után, a Közel-Keleten találta magát. Immár nem „zsoldosként” – ezt a szót szívből gyűlöli –, hanem személyvédelmi specialistaként. Irakban, Baszra környékén hadurakkal tárgyalt, és olyan családok földjein haladt át konvojaival, ahol az „alapfelszerelés” az Apache helikopter és a tank volt.
Zsolt nem csak a sivatagban nézett farkasszemet a halállal. Bangkokban egy kínai milliárdost védett, amikor egy szórakozóhelyen elszabadult a pokol. Két rivális banda csapott össze több száz fővel, gépkarabélyokkal lőve válogatás nélkül mindenkire.
Mindenkit szétlőttek, aki bent volt a nőket, a férfiakat, mindenkit mészároltak. Nekem fegyverem sem volt, a földről, a halottaktól felvett fegyverekkel mentettem ki a kliensemet.
A legmegrázóbb élménye Szíriában érte, egy német konzul asszony kísérése közben. Egy RPG-támadás és egy hatalmas robbanás után Zsolt a saját halálát élte át.
Kimerevedett a kép, mint a Mátrixban. Biztos voltam benne, hogy meghaltam
– meséli. A 6,5 tonnás páncélozott autóhoz csapódott, belső vérzésekkel és medencetöréssel tért magához a kórházban.
Ma már minden este imádkozik, de nem bocsánatért. Azt kéri Istentől, hogy büntesse meg a bűneiért, miközben szeretteiért és édesanyjáért könyörög. Keresztesi Zsolt története nem egy hollywoodi mese, hanem egy húsba vágó vallomás arról, hogy a legmélyebb pokolból is van visszaút – de az árát minden nap meg kell fizetni.
