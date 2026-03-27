Gengszterből testőr: Keresztesi Zsolt brutális vallomása a maffiaháborúkról és a sivatagi vérfürdőről

Keresztesi Zsolt neve a kilencvenes években egyet jelentett a félelemmel és az alvilági hatalommal, de az egykori bűnöző élete ma már egészen másról szól. A gengszterből testőr lett, aki immár nem életeket olt ki, hanem milliárdosokat és diplomatákat ment ki a golyózáporból a világ legveszélyesebb háborús övezeteiben.

A fiatal Keresztesi Zsolt, aki gengszterből testőr lett. A férfi a kilencvenes évek alvilágának rettegett alakja volt. Neve összefonódott a maffiaháborúkkal Fotó: beküldve

Keresztesi Zsolt vallomása: hogyan lettem gengszterből testőr?

Zsolt nem szépíti a múltat: a kilencvenes évek „dzsungelében” ő is a ragadozók közé tartozott.

Bűnöző lettem, pénzt, hatalmat és tekintélyt akartam

– vallja be töredelmesen. Az utca törvényei szerint élt, ahol a tiszteletet nem kérték, hanem ököllel vívták ki. De az alvilági csillogás mögött árulások sora rejlett. A legdurvább emléke egy káptalanfüredi leszámolás, ahol negyvenen támadtak rájuk vascsövekkel és baseball ütőkkel. Zsoltot úgy összeverték, hogy napokig kómában feküdt, koponyatöréssel és szétvert bordákkal. A bosszú azonban nem maradt el. Hét évvel később a Blaha Lujza téren ismerte fel egyik támadóját.

Kivettem a csavarhúzót, a háta mögé mentem, háromszor vesén szúrtam, utána egyszer nyakon, és otthagytam az utcán.

Menekülés az amerikai börtönből a sivatagi pokolba

Amikor az alvilágban mindenki besúgó lett, Zsolt édesanyja védelmében elhagyta az országot. Amerika következett, ahol egy fegyveres rablás után másfél év szigorított börtön várt rá. Itt jött el a fordulópont: a rácsok mögött döntötte el, hogy új életet kezd.

A brutális múltú gengszterből testőr lett, aki ma már sejkek és milliárdosok életét védi a golyózáporban Fotó: beküldve

Egy elit kiképzőbázis elvégzése után, a Közel-Keleten találta magát. Immár nem „zsoldosként” – ezt a szót szívből gyűlöli –, hanem személyvédelmi specialistaként. Irakban, Baszra környékén hadurakkal tárgyalt, és olyan családok földjein haladt át konvojaival, ahol az „alapfelszerelés” az Apache helikopter és a tank volt.

Mészárlás Bangkokban: fegyvertelenül a golyózáporban

Zsolt nem csak a sivatagban nézett farkasszemet a halállal. Bangkokban egy kínai milliárdost védett, amikor egy szórakozóhelyen elszabadult a pokol. Két rivális banda csapott össze több száz fővel, gépkarabélyokkal lőve válogatás nélkül mindenkire.

Mindenkit szétlőttek, aki bent volt a nőket, a férfiakat, mindenkit mészároltak. Nekem fegyverem sem volt, a földről, a halottaktól felvett fegyverekkel mentettem ki a kliensemet.

„Láttam az alagút végét” – a szíriai robbanás

A legmegrázóbb élménye Szíriában érte, egy német konzul asszony kísérése közben. Egy RPG-támadás és egy hatalmas robbanás után Zsolt a saját halálát élte át.

Kimerevedett a kép, mint a Mátrixban. Biztos voltam benne, hogy meghaltam

– meséli. A 6,5 tonnás páncélozott autóhoz csapódott, belső vérzésekkel és medencetöréssel tért magához a kórházban.