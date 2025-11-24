Újra szabad a 90-es évek legkeményebb ütőembere - így él most a magyar maffia többi tagja

A rendszerváltás utáni évtized, a magyar maffia felemelkedésének legintenzívebb időszaka. A ’90-es években olyan brutális leszámolások rázták meg az országot, amelyek ma is hátborzongató részletességgel élnek a köztudatban.

A fotón, középen Sátor Lajos látható a dunaszerdahelyi maffia két tagjával / Fotó: Szlovák rendőrség

Cikksorozatunk első részében visszatekintünk arra, hogyan kapcsolódhatott össze a hírhedt felvidéki, magyar ajkú maffia és a magyar alvilág, és felelevenítjük a legismertebb maffiózók szerepét az alvilágban.

A magyar maffia legsötétebb ügye

1999-ben Dunaszerdahelyet valósággal sokkolta egy profin kivitelezett mészárlás. A helyi maffiafőnök, a magyar származású Pápay Tibor és emberei a Fontana bárban ülték szokásos esti összejövetelüket, amikor fekete maszkos fegyveresek berontottak a helyiségbe, és tíz embert lőttek agyon. A támadás mindössze néhány percig tartott és ezzel véget ért a régiót rettegésben tartó Pápay-klán uralma.

A háttérben a felvidéki, szlovák állampolgárságú, magyar ajkú alvilág rettegett figurája, Sátor Lajos állt, akit később átvette a stafétát, és akit később a dunaszerdahelyi maffia vezetőjének tartottak.

A brutális kivégzés mögött – ahogy az később kiderült – olyan alvilági megállapodások állhattak, amelyek túlnyúltak az országhatárokon. Az idő múlásával egyre több jel utalt ugyanis arra, hogy a dunaszerdahelyi események szoros kapcsolatban álltak egyes magyarországi leszámolásokkal.

Döcher György brutális kivégzése

1999. február 2-án, alig másfél hónappal a Pápay-klán kivégzése előtt történt, hogy Budapesten elkövették a 90-es évek egyik legtöbbet tárgyalt gyilkosságát. Döcher Györgyöt, a rettegett, kegyetlenségéről közismert alvilági „nehézfiút”, és testőrét fényes nappal lőtték agyon egy XV. kerületi vendéglőben. A támadás villámgyorsan zajlott, profi kivitelezéssel. Csakhogy utólag kiderült: a két leszámolás összefügghetett egymással.

Később a perekben több tanú is arról beszélt, hogy Döcher kivégzése valójában bartergyilkosság volt.

Mindez így zajlott: a dunaszerdahelyi Sátor Lajos segített magyarországi társának, a Turekként ismert U. Alexnek likvidálni utóbbi legjobb barátját, Döcher Györgyöt, a "Csontkezűt", valamint annak segédjét, Dimitrov Marinov Dimovot,

majd Turek cserében részt vett a dunaszerdahelyi Pápay-klán lemészárlásában, hogy Sátor Lajos a két évig húzódó helyi maffiaháború végeztével visszatérhessen a Csallóközbe.

– fogalmazta meg a Paraméter.sk. A kivégzés hátterében szerepet játszhatott az ügyészség szerint U. Alex (korábban: D. Alex, azelőtt: H. Sándor), azaz Turek, Ügyét jelenleg is tárgyalják, ítélet még nem született.