Újra szabad a 90-es évek legkeményebb ütőembere - így él most a magyar maffia többi tagja

A rendszerváltás utáni évtized, a magyar maffia felemelkedésének legintenzívebb időszaka. A ’90-es években olyan brutális leszámolások rázták meg az országot, amelyek ma is hátborzongató részletességgel élnek a köztudatban.
Cikksorozatunk első részében visszatekintünk arra, hogyan kapcsolódhatott össze a hírhedt felvidéki, magyar ajkú maffia és a magyar alvilág, és felelevenítjük a legismertebb maffiózók szerepét az alvilágban.
1999-ben Dunaszerdahelyet valósággal sokkolta egy profin kivitelezett mészárlás. A helyi maffiafőnök, a magyar származású Pápay Tibor és emberei a Fontana bárban ülték szokásos esti összejövetelüket, amikor fekete maszkos fegyveresek berontottak a helyiségbe, és tíz embert lőttek agyon. A támadás mindössze néhány percig tartott és ezzel véget ért a régiót rettegésben tartó Pápay-klán uralma.
A háttérben a felvidéki, szlovák állampolgárságú, magyar ajkú alvilág rettegett figurája, Sátor Lajos állt, akit később átvette a stafétát, és akit később a dunaszerdahelyi maffia vezetőjének tartottak.
A brutális kivégzés mögött – ahogy az később kiderült – olyan alvilági megállapodások állhattak, amelyek túlnyúltak az országhatárokon. Az idő múlásával egyre több jel utalt ugyanis arra, hogy a dunaszerdahelyi események szoros kapcsolatban álltak egyes magyarországi leszámolásokkal.
1999. február 2-án, alig másfél hónappal a Pápay-klán kivégzése előtt történt, hogy Budapesten elkövették a 90-es évek egyik legtöbbet tárgyalt gyilkosságát. Döcher Györgyöt, a rettegett, kegyetlenségéről közismert alvilági „nehézfiút”, és testőrét fényes nappal lőtték agyon egy XV. kerületi vendéglőben. A támadás villámgyorsan zajlott, profi kivitelezéssel. Csakhogy utólag kiderült: a két leszámolás összefügghetett egymással.
Később a perekben több tanú is arról beszélt, hogy Döcher kivégzése valójában bartergyilkosság volt.
Mindez így zajlott:
– fogalmazta meg a Paraméter.sk. A kivégzés hátterében szerepet játszhatott az ügyészség szerint U. Alex (korábban: D. Alex, azelőtt: H. Sándor), azaz Turek, Ügyét jelenleg is tárgyalják, ítélet még nem született.
A magyar maffiaháború egyik legmegdöbbentőbb és legvéresebb akciója azonban az 1998. július 2-i Aranykéz utcai robbantás volt. A detonáció Budapest belvárosában történt és négy ember életét oltotta ki, köztük azt a Boros József Károlyét, aki a hatóságokkal együttműködve beszélt az olajszőkítés titkairól. Az ügyben sokáig nem történt áttörés, ezért a nyomozást 2002-ben lezárták, majd 2008-ban újra elővették. Végül 16 évvel a robbantás után, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt Jozef Rohac és Portik Tamás ellen. Rohác életfogytiglant kapott, Portik felbujtóként 13 évet.
1996-ban, a budapesti ügető közelében, fegyveres merényletet követtek el a fogathajtó Lakatos Csaba ellen. Az elkövető – a bíróság jogerős döntése szerint – T. György volt, a 90-es évek egyik legveszélyesebb alvilági alakja. T. a Fiumei úti sírkert egyik épületének tetejéről adott le négy célzott lövést, ebből három találta el Lakatost – egy a nyakán, egy az ágyéki csigolyája mellett, egy pedig a bal combjánál. Lakatos Csaba túlélte, de a támadás egyértelműen a korszak véres leszámolási hullámát idézi.
Bár a hatóságok 2014-ben fogták el T. Györgyöt, de végül csak később, 2018-ban ítélték el.
2025. november 11-én T. György elhagyhatta a börtönt.
Kiengedték a fegyházból a magyar szervezett bűnözés egyik jól ismert figuráját, T. Györgyöt
– tudta meg a Magyar Nemzet.
Az, hogy Portik bízta meg a merénylettel T-t, csak az ítélet után derült ki. A börtönben tett vallomásaiban T. György Portik Tamást jelölte meg felbújtóként. Portik az Energol-ügyek központi figurája, a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt elítélt maffiózó.
Tanyi a vallomásában elmondta, hogy Prisztás József fejbe lövése után egy héttel, 1996. november 8-án Portik telefonon hívta, és találkozót beszéltek meg a Városligetben
– írta meg a Magyar Nemzet.
A történet innentől ismert: néhány nappal később már Lakatos volt a célpont. A történtek kiderülése után Portik ellen emiatt újabb eljárás indult sé el is ítélték.
Portik neve a 90-es évek gyakorlatilag összes nagy bűncselekményénél felmerült, még ha nem is minden esetben bizonyosodott be a szerepe.
A következő részben foglalkozunk majd Portik Tamás további, máig tisztázatlan vagy éppen nemrégiben új megvilágításba került ügyeivel, de bemutatunk más alvilági szereplőket és maffiaügyeket is.
