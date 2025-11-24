Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Újra szabad a 90-es évek legkeményebb ütőembere - így él most a magyar maffia többi tagja

maffiahálózat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 19:45
magyar alvilágbűnözés
A ’90-es évek magyar alvilágának rettegett figurája nemrég elhagyhatta a börtönt. Tanyi szabadulása jó apropó arra, hogy felidézzük a 90-es évek maffiaháborúinak legvéresebb leszámolásait, a felvidéki mészárlásoktól az Aranykéz utcai robbantásig.

A rendszerváltás utáni évtized, a magyar maffia felemelkedésének legintenzívebb időszaka. A ’90-es években olyan brutális leszámolások rázták meg az országot, amelyek ma is hátborzongató részletességgel élnek a köztudatban. 

A magyar maffia legsötétebb ügyei
A fotón, középen Sátor Lajos látható a dunaszerdahelyi maffia két tagjával / Fotó: Szlovák rendőrség

 

Cikksorozatunk első részében visszatekintünk arra, hogyan kapcsolódhatott össze a hírhedt felvidéki, magyar ajkú maffia és a magyar alvilág, és felelevenítjük a legismertebb maffiózók szerepét az alvilágban. 

A magyar maffia legsötétebb ügye

1999-ben Dunaszerdahelyet valósággal sokkolta egy profin kivitelezett mészárlás. A helyi maffiafőnök, a magyar származású Pápay Tibor és emberei a Fontana bárban ülték szokásos esti összejövetelüket, amikor fekete maszkos fegyveresek berontottak a helyiségbe, és tíz embert lőttek agyon. A támadás mindössze néhány percig tartott és ezzel véget ért a régiót rettegésben tartó Pápay-klán uralma. 

A háttérben a felvidéki, szlovák állampolgárságú, magyar ajkú alvilág rettegett figurája, Sátor Lajos állt, akit később átvette a stafétát, és akit később a dunaszerdahelyi maffia vezetőjének tartottak. 

A brutális kivégzés mögött – ahogy az később kiderült – olyan alvilági megállapodások állhattak, amelyek túlnyúltak az országhatárokon. Az idő múlásával egyre több jel utalt ugyanis arra, hogy a dunaszerdahelyi események szoros kapcsolatban álltak egyes magyarországi leszámolásokkal. 

Döcher György brutális kivégzése

1999. február 2-án, alig másfél hónappal a Pápay-klán kivégzése előtt történt, hogy Budapesten elkövették a 90-es évek egyik legtöbbet tárgyalt gyilkosságát. Döcher Györgyöt, a rettegett, kegyetlenségéről közismert alvilági „nehézfiút”, és testőrét fényes nappal lőtték agyon egy XV. kerületi vendéglőben. A támadás villámgyorsan zajlott, profi kivitelezéssel. Csakhogy utólag kiderült: a két leszámolás összefügghetett egymással. 

Később a perekben több tanú is arról beszélt, hogy Döcher kivégzése valójában bartergyilkosság volt. 

Mindez így zajlott: 

  • a dunaszerdahelyi Sátor Lajos segített magyarországi társának, a Turekként ismert U. Alexnek likvidálni utóbbi legjobb barátját, Döcher Györgyöt, a "Csontkezűt", valamint annak segédjét, Dimitrov Marinov Dimovot,
  • majd Turek cserében részt vett a dunaszerdahelyi Pápay-klán lemészárlásában, hogy Sátor Lajos a két évig húzódó helyi maffiaháború végeztével visszatérhessen a Csallóközbe.

– fogalmazta meg a Paraméter.sk. A kivégzés hátterében szerepet játszhatott az ügyészség szerint U. Alex (korábban: D. Alex, azelőtt: H. Sándor), azaz Turek, Ügyét jelenleg is tárgyalják, ítélet még nem született. 

Az ügyészek szerint 3 elkövető vitte véghez a Pápay-klán lemészárlását. Ketten lőttek, a harmadik társuk ügyelt. A feltételezett elkövetők képei: (balról) Bodoky Károly és Szamaránszky Árpád “Paprika”.  Harmadik megvádolt társuk, a magyar állampolgárságú U. Alex / Fotó: Szlovák Rendőrség

Az Aranykéz utcai robbantás 

A magyar maffiaháború egyik legmegdöbbentőbb és legvéresebb akciója azonban az 1998. július 2-i Aranykéz utcai robbantás volt. A detonáció Budapest belvárosában történt és négy ember életét oltotta ki, köztük azt a Boros József Károlyét, aki a hatóságokkal együttműködve beszélt az olajszőkítés titkairól. Az ügyben sokáig nem történt áttörés, ezért a nyomozást 2002-ben lezárták, majd 2008-ban újra elővették. Végül 16 évvel a robbantás után, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt Jozef Rohac és Portik Tamás ellen. Rohác életfogytiglant kapott, Portik felbujtóként 13 évet. 

Az Aranykéz utcai robbantás helyszíne közvetlenül a merénylet után / Fotó: Isza Ferenc / Bors 

Újra szabadlábon T. György

1996-ban, a budapesti ügető közelében, fegyveres merényletet követtek el a fogathajtó Lakatos Csaba ellen. Az elkövető – a bíróság jogerős döntése szerint – T. György volt, a 90-es évek egyik legveszélyesebb alvilági alakja. T. a Fiumei úti sírkert egyik épületének tetejéről adott le négy célzott lövést, ebből három találta el Lakatost – egy a nyakán, egy az ágyéki csigolyája mellett, egy pedig a bal combjánál. Lakatos Csaba túlélte, de a támadás egyértelműen a korszak véres leszámolási hullámát idézi.  

Bár a hatóságok 2014-ben fogták el T. Györgyöt, de végül csak később, 2018-ban ítélték el.

Kiengedték a börtönből a merénylet kulcsszereplőjét / Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

2025. november 11-én T. György elhagyhatta a börtönt. 

Kiengedték a fegyházból a magyar szervezett bűnözés egyik jól ismert figuráját, T. Györgyöt

– tudta meg a Magyar Nemzet.

Az, hogy Portik bízta meg a merénylettel T-t, csak az ítélet után derült ki. A börtönben tett vallomásaiban T. György Portik Tamást jelölte meg felbújtóként. Portik az Energol-ügyek központi figurája, a Fenyő-gyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt elítélt maffiózó.   

Tanyi a vallomásában elmondta, hogy Prisztás József fejbe lövése után egy héttel, 1996. november 8-án Portik telefonon hívta, és találkozót beszéltek meg a Városligetben

– írta meg a Magyar Nemzet. 

A történet innentől ismert: néhány nappal később már Lakatos volt a célpont. A történtek kiderülése után Portik ellen emiatt újabb eljárás indult sé el is ítélték.

Portik Tamásnak fontos szerepe volt az alvilágban 

Portik neve a 90-es évek gyakorlatilag összes nagy bűncselekményénél felmerült, még ha nem is minden esetben bizonyosodott be a szerepe. 

A következő részben foglalkozunk majd Portik Tamás további, máig tisztázatlan vagy éppen nemrégiben új megvilágításba került ügyeivel, de bemutatunk más alvilági szereplőket és maffiaügyeket is.

 

 

