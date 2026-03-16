Ritka rák támadta meg a 14 éves fiút – utolsó kívánságával másokon segített

Egy georgiai tinédzser fiú nem saját magára gondolt, amikor teljesülhetett élete egyik legnagyobb kívánsága. A 14 éves Jude Baker ugyanis a Make-A-Wish alapítványtól kapott lehetőséget arra használta fel, hogy segítsen a hajléktalan embereken a közösségében.

A gyilkos kórral küzdő fiú önzetlen maradt

Fotó: Lacey Gilreath/GoFundMe

A 14 éves fiú másokon segít

A fiúnál 12 éves korában diagnosztizáltak Ewing-szarkómát, egy ritka és agresszív ráktípust, amely a csontokat vagy a környező szöveteket támadja meg. A diagnózis után hamarosan kemoterápiás kezelést kellett kapnia.

Jude később felidézte, hogy a kezelések különösen nehezek voltak számára. Mint mondta, nem is elsősorban az ijesztette meg, hogy akár bele is halhat a betegségbe, hanem a kemoterápia fájdalma.

Nem is az volt a legfélelmetesebb, hogy meghalhatok. A kemoterápia… az fájt

– mondta a People beszámolója szerint.

A súlyos diagnózis miatt Jude jogosulttá vált a Make-A-Wish alapítvány kívánságteljesítő programjára. A szervezet olyan, 3 és 17 év közötti gyermekek kívánságait teljesíti, akik kritikus betegséggel küzdenek. Sokan ilyenkor utazást kérnek, hírességgel szeretnének találkozni, vagy valamilyen különleges élményt választanak. Jude azonban egészen másképp döntött. Azt kérte, hogy a lehetőséget arra használhassa fel, hogy segítsen a környékén élő hajléktalan embereken.

Kijutottam a saját poklomból, és segíteni szeretnék másokon is, akik a saját poklukat élik át

– mondta. Hozzátette: azért akart segíteni rajtuk, mert ő maga is nehéz helyzetben volt, és úgy érezte, mások is hasonló küzdelmeket élnek át.

Emily Campbell, a Make-A-Wish georgiai programjának egyik koordinátora szerint a fiú különleges kéréssel állt elő.

Az egyetlen kívánsága az volt, hogy visszaadhasson valamit a közösségének. Ez nem is olyan lehetőség, amit általában felajánlunk a gyerekeknek. Jude saját maga találta ki, és nem is volt második kívánsága.

A kívánság megvalósításakor a szervezet hálózsákokat gyűjtött, hátizsákokat töltöttek meg különféle szükséges eszközökkel, és meleg ételeket készítettek a rászorulóknak. A program során több mint 300 hajléktalan ember kapott segítséget Jude Baker kívánságának köszönhetően.