Ez a négy csillagjegy ma égi áldást kap, ők az univerzum kiválasztottjai

Ez a nap a gyógyulásról szól, amikor az égiek a kiválasztott csillagjegyek mellé állnak. Vajon te is a szerencsések közé tartozol?

Négy csillagjegy most igazán kiváltságos helyzetbe kerül

Bika

Életed egy olyan pontjára értél, amikor már nem engeded be a negatív energiákat. A Skorpióban járó fogyó hold segít abban, hogy tartsd az irányt és önmagad maradj. A saját feltételeid szerint élsz, és ez a legfontosabb, nem roppansz össze mások véleményének vagy elvárásainak súlya alatt. Egyszerűen haladsz előre az univerzum által adott áldásokat kiaknázva.

Oroszlán

Ez a kellemes nap önbizalomlöketet ad neked, most kizárod mindazt, ami megzavarja a lelki békédet. A Skorpióban járó fogyó hold erőt és fókuszt kínál: tudod, mit akarsz, és meg is fogod szerezni. Nem törsz meg, bármennyire is nyomást gyakorol rád a világ. Erős, élettel teli, szeretetteljes és kedves maradsz – ez a te szupererőd.

Skorpió

Ma végre megérted, hogy bizonyos szinten irányíthatod az események alakulását azzal, hogy egyszerűen kizárod azokat. Nem engeded be a negativitást, mert bár a világ körülötted őrültnek tűnhet, te nem akarsz ebbe belemerülni. A jegyedben járó fogyó hold idején erősnek és pozitívnak érzed magad.

Vízöntő

Eleged van az értelmetlen küzdelmekből, ma az új energiák bátorságot adnak ahhoz, hogy csak élvezd a napot, elmerülj a boldogságban. Rájöttél, hogy minden fejben dől el, és te úgy határoztál, hogy kiegyensúlyozott leszel – ez pedig valóra is válik, utaddal példát mutatsz másoknak - írja a yourtango.com.