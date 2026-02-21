10 évig nyugtatták a dokik az anyukát, hogy nincs baj: a világ egyik legnagyobb rákos daganatát hordozta

Melissa Fellows egy évtizedig könyörgött orvosainak, hogy vizsgálják ki növekvő daganatát, ők azonban annak ártalmatlanságáról próbálták meggyőzni a nőt.

10 évig hagyták nőni az anyuka daganatát Fotó: Melissa Fellows / SWNS / Northfoto

Egy évtizedig nőtt a daganat

A 38 éves, brit Fellows először 2009-ben vett észre egy csomót, amikor teherbe esett a lányával.

Volt egy apró csomó a gyomrom bal oldalán belül, amit csak akkor lehetett észrevenni, amikor lefeküdtem.

Háziorvosához ment, de ekkor azt mondták neki, ezek gyakoriak, és nem kell aggódni. 2011-re a csomó nőtt - ekkor utalták be ultrahangra, de időpontot nem tudott kapni. Következő két terhessége alatt többször is elmondták neki, hogy lipómája van, amely egy ártalmatlan zsíros csomó, de 2017-re fájdalmai mellett a csomó gyorsan kezdett nőni.

Harmadik gyermekével volt várandós, amikor sürgős ultrahangvizsgálatra küldték, de ismét azt mondták neki, hogy a növedék ártalmatlan. 2019-ig nem vizsgálták ki alaposan, de ekkorra már túl késő volt: Melissa ekkorra a daganat nagysága miatt alig tudott felmenni a lépcsőn, és bő ruhákat viselt, hogy eltakarja.

Miután a fájdalom elviselhetetlenné vált, plasztikai sebész konzultánsához utalták, aki ultrahangot és biopsziát rendelt el a rögbilabda alakú daganaton. Liposzarkómát diagnosztizáltak nála, egy ritka ráktípust, amely a zsírszövetben fejlődik ki.

Amikor végre megkaptam a diagnózist, furcsa módon megkönnyebbülést éreztem, mivel végül elhitték nekem, de addigra már azt mondták, hogy áttétes.

A beavatkozás ellenére is túl késő az anyukának

2019 júniusában a sebészek egy 30 centiméteres daganatot távolítottak el: elmondásuk szerint ez volt a valaha látott legnagyobb. A következő hat hónapban Melissa kimerítő kemoterápián esett át, de a rák áttéteket adott, és azt mondták neki, hogy gyógyíthatatlan.

Annyira szomorú vagyok, és a több tucat orvos és ápoló, akik megvizsgáltak, csúnyán cserbenhagytak. Ha korábban teszteltek volna, akkor valószínűleg már meggyógyultam volna, de ehelyett halálosan beteg vagyok

- mondta a Kelet-Yorkshire-i Hullból származó anyuka.

Melissának három gyermeke van, és összetöri a szívét, hogy nem tudja, mennyi ideje van még velük, és nem fogja látni őket felnőni. A bátor anyuka most egy új „Melissa-törvényért” kampányol, amely kötelezné a háziorvosokat, hogy küldjék el a betegeket ultrahangra, ha bármilyen rendellenes csomót észlelnek a testük bármely részén - írja a Daily Star.