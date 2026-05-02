Front miatti fejfájással küzdő férfi a fejét fogva

Hiába kapkodod egymás után a pirulákat, nem segítenek? Ezt teheted, ha a frontok miatt fáj a fejed

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 07:45
A frontérzékenység sokak mindennapjait keseríti meg: legyen szó hidegről, melegről, vagy kettős fronthatásról, a tünetek szerteágazók lehetnek. A leggyakoribb minden bizonnyal a front miatti fejfájás, amit gyakran a fájdalomcsillapítók sem mulasztanak el. Mutatjuk, mi válhat be ilyenkor!
László Juli
  • A frontok komoly hatással vannak a szervezetünkre, és a legtöbb embernél panaszokat okoznak.
  • Néha a frontos fejfájást a fájdalomcsillapító gyógyszerek sem képesek elmulasztani.
  • Természetes praktikákkal sokat tehetünk a panaszok enyhítéséért.

A frontok okozta érzékenység nem betegség, és nem is holmi gyengeség, hanem a szervezetünk jelzése a közelgő időjárás-változásra. Sok panasz jelentkezhet ilyenkor, a frontok közeledését mindenki másképp élheti meg. Van azonban egy tünet, amely majdhogynem minden esetben megfigyelhető, ez pedig nem más, mint a front miatti fejfájás, ami lehet tompa, lüktető, nyomó, és akár éles is. A probléma ezen túl az, hogy sokszor semmilyen gyógyszer nem mulasztja el. Szerencsére a panaszokat más módszerekkel is enyhíthetjük.

Front miatti fejfájással küzdő nő munkavégzés közben a laptopja előtt
A front miatti fejfájás dekoncentrálttá tehet és megnehezítheti a munkavégzést 
5+1 természetes módszer a front miatti fejfájás ellen

1. Igyunk sokat

Az időjárás-változás, azon belül is a hőmérséklet és a légnyomás ingadozása negatív hatással lehet a szervezetünkre. A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíthet fenntartani az egyensúlyt, ami különösen fontos frontérzékenység és fejfájás esetén. A dehidratáltság ráadásul önmagában is okozhat fejfájást, ezért érdemes mindennap legalább 2,5 liter folyadékot, vizet, illetve cukormentes teát, gyümölcslevet fogyasztani. A koffeines és cukros italok tekintetében viszont legyünk mértékletesek, mert ezek ronthatják a tüneteket.

2. Le az okos kütyükkel!

A telefonok, tabletek és számítógépek képernyője megterheli a szemet és az idegrendszert, a használatuk alapvetően is fejfájáshoz vezethet, frontok idején pedig még jobban felerősítheti a tünetet. Ilyenkor hasznos lehet csökkenteni a képernyőidőt, vagy ha ezt a munkánk jellegéből adódóan nem tehetjük meg, tartsunk rövid szüneteket. Az is jó módszer, ha bekapcsoljuk a szemvédelem funkciót, esetleg lejjebb vesszük a fényerőt. A kötelezettségek teljesítése után pedig minél előbb álljunk át kütyümentes pihenő üzemmódba.

3. Jót tehet a mozgás

A könnyed testmozgás, például egy kellemes lassú séta a friss levegőn, javíthatja a vérkeringést, mérsékelheti a fejfájás intenzitását, és a stressz oldásában is segíthet. A megerőltető és megterhelő sportot viszont inkább kerüljük front okozta fejfájás esetén.

Front miatti fejfájás miatt hanyatt fekve alvó nő a kezével a homlokán
A legjobb módja a fejfájás elmulasztásának az alvás
4. Nem mindegy, mit eszünk

Az étkezés sok mindent befolyásol, és bizony a fejfájás mértékére is hatással lehet az, ha nem ettünk, vagy nem megfelelően táplálkoztunk. Ha nem látjuk el megfelelően a testünket, például kihagyunk étkezéseket, a vércukorszint lecsökkenhet, ami növelheti a fejfájás kialakulásának esélyét és mértékét. A legjobb, ha a rendszerességre és a kiegyensúlyozott táplálkozásra törekszünk, ezzel egészséges szinten tarthatjuk az energiaszintünk. Jót tehetünk például a kálium- és magnéziumtartalmú ételek, továbbá a D-, E- és B1-vitamint tartalmazó élelmiszerek bevitelével, melyek csökkenthetik a fájdalmat.

5. Próbáljunk meg stresszmentesíteni

Feszült állapotban még intenzívebben reagálhat a szervezetünk a frontokra, olyannyira, hogy a stressz hatására jobban fájhat a fejünk, sőt az is előfordulhat, hogy kifejezetten a lelki nehézségek miatt jelentkezik a panasz. Érdemes időt és energiát fordítani arra, hogy módot találjunk a mindennapi stressz oldására, ha pedig front közeleg, néha álljunk meg, végezzünk légzőgyakorlatokat, relaxáljunk, és foglalkozzunk olyan tevékenységekkel, amelyek kikapcsolnak.

6. Ha tehetjük, aludjunk egy jót

A pihentető alvás egy univerzális és szinte mindig működő eszköz a fejfájás csillapítására, főleg hogy segít a szervezetnek alkalmazkodni a változó időjárási viszonyokhoz. Emellett az is igaz, hogy fáradtan könnyebben megfájdulhat a fejünk, és hamarabb is fokozódhat a fejfájás mértéke. Ha van időnk rá napközben, szundítsunk egyet, illetve feküdjünk le este a megszokottnál korábban. 

Szeretnél még többet megtudni a front eredetű fejfájásról? Nézd meg a következő videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
