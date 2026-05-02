Hiába kapkodod egymás után a pirulákat, nem segítenek? Ezt teheted, ha a frontok miatt fáj a fejed

A frontok komoly hatással vannak a szervezetünkre, és a legtöbb embernél panaszokat okoznak.

Néha a frontos fejfájást a fájdalomcsillapító gyógyszerek sem képesek elmulasztani.

Természetes praktikákkal sokat tehetünk a panaszok enyhítéséért.

A frontok okozta érzékenység nem betegség, és nem is holmi gyengeség, hanem a szervezetünk jelzése a közelgő időjárás-változásra. Sok panasz jelentkezhet ilyenkor, a frontok közeledését mindenki másképp élheti meg. Van azonban egy tünet, amely majdhogynem minden esetben megfigyelhető, ez pedig nem más, mint a front miatti fejfájás, ami lehet tompa, lüktető, nyomó, és akár éles is. A probléma ezen túl az, hogy sokszor semmilyen gyógyszer nem mulasztja el. Szerencsére a panaszokat más módszerekkel is enyhíthetjük.

A front miatti fejfájás dekoncentrálttá tehet és megnehezítheti a munkavégzést

5+1 természetes módszer a front miatti fejfájás ellen

1. Igyunk sokat

Az időjárás-változás, azon belül is a hőmérséklet és a légnyomás ingadozása negatív hatással lehet a szervezetünkre. A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíthet fenntartani az egyensúlyt, ami különösen fontos frontérzékenység és fejfájás esetén. A dehidratáltság ráadásul önmagában is okozhat fejfájást, ezért érdemes mindennap legalább 2,5 liter folyadékot, vizet, illetve cukormentes teát, gyümölcslevet fogyasztani. A koffeines és cukros italok tekintetében viszont legyünk mértékletesek, mert ezek ronthatják a tüneteket.

2. Le az okos kütyükkel!

A telefonok, tabletek és számítógépek képernyője megterheli a szemet és az idegrendszert, a használatuk alapvetően is fejfájáshoz vezethet, frontok idején pedig még jobban felerősítheti a tünetet. Ilyenkor hasznos lehet csökkenteni a képernyőidőt, vagy ha ezt a munkánk jellegéből adódóan nem tehetjük meg, tartsunk rövid szüneteket. Az is jó módszer, ha bekapcsoljuk a szemvédelem funkciót, esetleg lejjebb vesszük a fényerőt. A kötelezettségek teljesítése után pedig minél előbb álljunk át kütyümentes pihenő üzemmódba.

3. Jót tehet a mozgás

A könnyed testmozgás, például egy kellemes lassú séta a friss levegőn, javíthatja a vérkeringést, mérsékelheti a fejfájás intenzitását, és a stressz oldásában is segíthet. A megerőltető és megterhelő sportot viszont inkább kerüljük front okozta fejfájás esetén.