Hiába kapkodod egymás után a pirulákat, nem segítenek? Ezt teheted, ha a frontok miatt fáj a fejed

A frontok okozta érzékenység nem betegség, és nem is holmi gyengeség, hanem a szervezetünk jelzése a közelgő időjárás-változásra. Sok panasz jelentkezhet ilyenkor, a frontok közeledését mindenki másképp élheti meg. Van azonban egy tünet, amely majdhogynem minden esetben megfigyelhető, ez pedig nem más, mint a front miatti fejfájás, ami lehet tompa, lüktető, nyomó, és akár éles is. A probléma ezen túl az, hogy sokszor semmilyen gyógyszer nem mulasztja el. Szerencsére a panaszokat más módszerekkel is enyhíthetjük.
Az időjárás-változás, azon belül is a hőmérséklet és a légnyomás ingadozása negatív hatással lehet a szervezetünkre. A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel segíthet fenntartani az egyensúlyt, ami különösen fontos frontérzékenység és fejfájás esetén. A dehidratáltság ráadásul önmagában is okozhat fejfájást, ezért érdemes mindennap legalább 2,5 liter folyadékot, vizet, illetve cukormentes teát, gyümölcslevet fogyasztani. A koffeines és cukros italok tekintetében viszont legyünk mértékletesek, mert ezek ronthatják a tüneteket.
A telefonok, tabletek és számítógépek képernyője megterheli a szemet és az idegrendszert, a használatuk alapvetően is fejfájáshoz vezethet, frontok idején pedig még jobban felerősítheti a tünetet. Ilyenkor hasznos lehet csökkenteni a képernyőidőt, vagy ha ezt a munkánk jellegéből adódóan nem tehetjük meg, tartsunk rövid szüneteket. Az is jó módszer, ha bekapcsoljuk a szemvédelem funkciót, esetleg lejjebb vesszük a fényerőt. A kötelezettségek teljesítése után pedig minél előbb álljunk át kütyümentes pihenő üzemmódba.
A könnyed testmozgás, például egy kellemes lassú séta a friss levegőn, javíthatja a vérkeringést, mérsékelheti a fejfájás intenzitását, és a stressz oldásában is segíthet. A megerőltető és megterhelő sportot viszont inkább kerüljük front okozta fejfájás esetén.
Az étkezés sok mindent befolyásol, és bizony a fejfájás mértékére is hatással lehet az, ha nem ettünk, vagy nem megfelelően táplálkoztunk. Ha nem látjuk el megfelelően a testünket, például kihagyunk étkezéseket, a vércukorszint lecsökkenhet, ami növelheti a fejfájás kialakulásának esélyét és mértékét. A legjobb, ha a rendszerességre és a kiegyensúlyozott táplálkozásra törekszünk, ezzel egészséges szinten tarthatjuk az energiaszintünk. Jót tehetünk például a kálium- és magnéziumtartalmú ételek, továbbá a D-, E- és B1-vitamint tartalmazó élelmiszerek bevitelével, melyek csökkenthetik a fájdalmat.
Feszült állapotban még intenzívebben reagálhat a szervezetünk a frontokra, olyannyira, hogy a stressz hatására jobban fájhat a fejünk, sőt az is előfordulhat, hogy kifejezetten a lelki nehézségek miatt jelentkezik a panasz. Érdemes időt és energiát fordítani arra, hogy módot találjunk a mindennapi stressz oldására, ha pedig front közeleg, néha álljunk meg, végezzünk légzőgyakorlatokat, relaxáljunk, és foglalkozzunk olyan tevékenységekkel, amelyek kikapcsolnak.
A pihentető alvás egy univerzális és szinte mindig működő eszköz a fejfájás csillapítására, főleg hogy segít a szervezetnek alkalmazkodni a változó időjárási viszonyokhoz. Emellett az is igaz, hogy fáradtan könnyebben megfájdulhat a fejünk, és hamarabb is fokozódhat a fejfájás mértéke. Ha van időnk rá napközben, szundítsunk egyet, illetve feküdjünk le este a megszokottnál korábban.
