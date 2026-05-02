Volt CIA-s „látnok” állítja: az ember hozzáférhet a végtelen tudathoz – azt is elárulta, hogyan

Egykori amerikai titkosszolgálati vezető szerint az emberi elme sokkal többre képes, mint azt a legtöbben gondolnák. Dale Graff, aki a CIA titkos pszichikai programját, a Project Stargate-et vezette, azt állítja: minden ember képes lehet hozzáférni az univerzum „végtelen tudatához”.

Valódi lehet a végtelen tudat?

A CIA és a végtelen tudat

A hidegháború idején futó program célja az volt, hogy feltérképezze, képesek-e az emberek pusztán gondolat segítségével információt szerezni távoli helyekről. Ezt a módszert „remote viewingnak” nevezték, vagyis olyan feltételezett pszichikai képességnek, amely során az ember érzékszervek nélkül képes észlelni távoli helyeket, tárgyakat vagy eseményeket.

Graff nemcsak irányította a programot, hanem maga is részt vett a kísérletekben. Állítása szerint az évek során arra jutottak, hogy sok emberben ott rejlik ez a képesség.

Mindannyiunkban megvan a lehetőség, hogy fejlesszük és használjuk ezt a természetes pszichikai képességet

– mondta.

A kutatások során például olyan feladatokat végeztek, amelyekben a résztvevőknek titkos katonai bázisokat kellett „meglátniuk” gondolatban, vagy épp tengeralattjárón kiválasztott képeket kellett rekonstruálniuk anélkül, hogy fizikailag láthatták volna azokat. Graff szerint egyes esetekben ezek az eredmények még a hagyományos hírszerzési módszereknél is pontosabbnak bizonyultak.

A volt CIA-s szakember úgy véli, hogy az emberi elme képes lehet előre érzékelni eseményeket is. Egy alkalommal például egy élénk álomban látott egy légi katasztrófát, amely során két repülőgép ütközött össze. Elmondása szerint egy héttel később valóban történt egy hasonló baleset Colorado Springs közelében. Graff úgy gondolja, hogy az ilyen élmények a tudatos mentális tréning eredményei lehetnek, amelyeket ő is hosszú éveken át gyakorolt.

A szakember szerint azonban a modern világ akadályozhatja ezeknek a képességeknek a kibontakozását. Úgy véli, hogy a technológiai eszközök – például az okostelefonok – használata eltávolíthatja az embereket saját intuitív gondolkodásuktól. Ezzel kapcsolatban azt is felvetette, hogy a vezeték nélküli technológiák sugárzása hatással lehet az emberi elmére, bár ezt a tudományos közösség vitatja, derül ki a Daily Mail cikkéből.