Megszakad a szív: halálos beteg kisfiú utolsó kívánsága vált valóra, ez volt a kérése

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 07:30
Egészen megható. A kisfiú kérésétől mindenkinek könnybe lábadt a szeme.

Hatéves kisfiú utolsó nagy álma vált valóra: Charlie egyetlen napra igazi varázsló lehetett. A Make-A-Wish jótékonysági szervezet karácsonyi kampányának főszereplőjeként történetüket édesanyja is megosztotta.

A kisfiú soha nem fogja elfelejteni ezt a napot.
Fotó: Make-A-Wish

A kisfiú minden álma valóra vált 

Charlie medulloblasztómával, egy agresszív agydaganattal küzd, és szeptemberben szülei fájdalmas döntést hoztak: abbahagyták a kezeléseket. A Derbyshire-ben élő kisfiú számára ez a karácsony lehet az utolsó. Édesanyja, Amanda szerint elképzelhetetlen érzés szembenézni azzal, hogy hónapok maradtak hátra, de minden percet igyekeznek emlékké formálni.

Charlie egyik legnagyobb szenvedélye a bűvészkedés, és mindig izgatottan mutat trükköket másoknak. Amikor megtudta, hogy kívánhat valamit, gondolkodás nélkül azt mondta: varázsló szeretne lenni. A Make-A-Wish UK segítségével ez az álom valóra vált. 

A különleges napon egy helyi bűvésszel közösen saját show-t adott elő, ahol családja és barátai csodálattal figyelték minden mozdulatát. Arca ragyogott, ahogy közelről mutatta a trükköket, és olyan pillanatok születtek, amelyek örökre velük maradnak. 

Amanda elmondta: 

Charlie és öccse azóta is naponta felidézi a varázslatot.

A Make-A-Wish UK idén karácsonykor új adománygyűjtő kampányt indított, hogy minél több súlyosan beteg gyermek álma teljesülhessen. A szervezet vezérigazgatója, Jason Suckley szerint a kritikus betegségek egy pillanat alatt véget vetnek a gyerekkor varázsának, és egy kívánság képes visszaadni azt a reményt és örömöt, amelyre ezeknek a családoknak szüksége van, derül ki a Mirror cikkéből.

 

 

