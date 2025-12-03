Megszakad a szív: halálos beteg kisfiú utolsó kívánsága vált valóra, ez volt a kérése

Hatéves kisfiú utolsó nagy álma vált valóra: Charlie egyetlen napra igazi varázsló lehetett. A Make-A-Wish jótékonysági szervezet karácsonyi kampányának főszereplőjeként történetüket édesanyja is megosztotta.

A kisfiú soha nem fogja elfelejteni ezt a napot.

Fotó: Make-A-Wish

A kisfiú minden álma valóra vált

Charlie medulloblasztómával, egy agresszív agydaganattal küzd, és szeptemberben szülei fájdalmas döntést hoztak: abbahagyták a kezeléseket. A Derbyshire-ben élő kisfiú számára ez a karácsony lehet az utolsó. Édesanyja, Amanda szerint elképzelhetetlen érzés szembenézni azzal, hogy hónapok maradtak hátra, de minden percet igyekeznek emlékké formálni.

Charlie egyik legnagyobb szenvedélye a bűvészkedés, és mindig izgatottan mutat trükköket másoknak. Amikor megtudta, hogy kívánhat valamit, gondolkodás nélkül azt mondta: varázsló szeretne lenni. A Make-A-Wish UK segítségével ez az álom valóra vált.

A különleges napon egy helyi bűvésszel közösen saját show-t adott elő, ahol családja és barátai csodálattal figyelték minden mozdulatát. Arca ragyogott, ahogy közelről mutatta a trükköket, és olyan pillanatok születtek, amelyek örökre velük maradnak.

Amanda elmondta:

Charlie és öccse azóta is naponta felidézi a varázslatot.