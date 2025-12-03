Megszakad a szív: halálos beteg kisfiú utolsó kívánsága vált valóra, ez volt a kérése

Hatéves kisfiú utolsó nagy álma vált valóra: Charlie egyetlen napra igazi varázsló lehetett. A Make-A-Wish jótékonysági szervezet karácsonyi kampányának főszereplőjeként történetüket édesanyja is megosztotta.
Charlie medulloblasztómával, egy agresszív agydaganattal küzd, és szeptemberben szülei fájdalmas döntést hoztak: abbahagyták a kezeléseket. A Derbyshire-ben élő kisfiú számára ez a karácsony lehet az utolsó. Édesanyja, Amanda szerint elképzelhetetlen érzés szembenézni azzal, hogy hónapok maradtak hátra, de minden percet igyekeznek emlékké formálni.
Charlie egyik legnagyobb szenvedélye a bűvészkedés, és mindig izgatottan mutat trükköket másoknak. Amikor megtudta, hogy kívánhat valamit, gondolkodás nélkül azt mondta: varázsló szeretne lenni. A Make-A-Wish UK segítségével ez az álom valóra vált.
A különleges napon egy helyi bűvésszel közösen saját show-t adott elő, ahol családja és barátai csodálattal figyelték minden mozdulatát. Arca ragyogott, ahogy közelről mutatta a trükköket, és olyan pillanatok születtek, amelyek örökre velük maradnak.
Amanda elmondta:
Charlie és öccse azóta is naponta felidézi a varázslatot.
A Make-A-Wish UK idén karácsonykor új adománygyűjtő kampányt indított, hogy minél több súlyosan beteg gyermek álma teljesülhessen. A szervezet vezérigazgatója, Jason Suckley szerint a kritikus betegségek egy pillanat alatt véget vetnek a gyerekkor varázsának, és egy kívánság képes visszaadni azt a reményt és örömöt, amelyre ezeknek a családoknak szüksége van, derül ki a Mirror cikkéből.
