Romokban az ukrán energiarendszer, több ezer kijevi toronyházban nincs fűtés, sokan havat gyűjtenek, hogy legyen vizük

Romokban az ukrán energiarendszer az orosz támadások miatt. Az ukrán főváros 3 millió lakója számára különösen súlyos az idei háborús tél. Sokan havat gyűjtenek, hogy legyen otthon víz; kesztyűben, kabátban és sapkában alszanak; ahol lehet, ott téglát melegítenek gáztűzhelyeken, hogy ne fagyjanak meg; sátrakat vernek lakásaikban - mindent megtesznek, hogy túléljék a háború leghidegebb és legsötétebb telét - írja a bussiness.ua.

Romokban az energiarendszer az orosz támadások miatt, sokan áram és fűtés nélkül élnek Kijevben, Harkivban, Odesszában

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

Romokban az energiarendszer, folyamatosak az országos áramszünetek

"Amikor nincs áram, nincs fűtés. Ez azt jelenti, hogy a lakás egyszerűen befagy" - mondta Anton Rybikov, a hároméves David és a kétéves Matvey édesapja. Anton a feleségével, Marinával már a nyáron felhalmozták az elektromos elemeket, hálózsákokat. A 39 éves katonai lelkész elmondása szerint egyik fia nemrég tüdőgyulladást kapott, miután lakásában a hőmérséklet 9°C-ra csökkent az egyik orosz légicsapások okozta 19 órás áramszünet során.

„Érzelmileg nagyon nehéz az állandó szorongás. Ez a tél a legnehezebb” – mondja Ribikov, miközben vizet készül melegíteni egy fém tejeskannában.

A hófödte Kijevben, az olykor mínusz 18 fokos hőmérsékletben a főváros hárommillió lakosából több százezernek kell hosszan tartó áram- és vízkimaradásokkal szembenéznie.

Az olyan hétköznapi dolgok, mint a zuhanyozás vagy az étel elkészítése, igazi megpróbáltatássá váltak. Az orosz támadás óta először a kormány januárban szükségállapotot hirdetett az energiaválság miatt. A városban ezrek gyűlnek össze iskolákban és ideiglenes „sérülékenységi pontokon”, ahol a generátorok meleget, telefontöltést és internet-hozzáférést biztosítanak.

Egy kijevi ételosztó ponton a 66 éves nyugdíjas, Valentina Kirijakova unokájával állt sorban meleg ételért. „Nem panaszkodunk. Megértjük, hogy háború folyik, és ki kell bírnunk. Túl kell élnünk” – mondta Kirijakova, akinek egy toronyházban lévő lakásában nincs áram, így nem tud főzni.

Az Ukrinform jelentése szerint az országban az energiarendszert ért bombázások és a fagy miatt ismét hatalmas áramkimaradások lesznek.

A tájékoztatás szerint az ipari fogyasztók esetében teljesítménykorlátozási menetrendet alkalmaznak. A lakosság számára órás bontásban határozzák meg a kimaradások időpontját.

A fűtési szezonban történt közel másfél tucatnyi nagyszabású, kombinált támadás miatt egyre nehezebb helyreállítani az ország energiarendszerét. A munka lassan halad a zord tél, az újabb bombázások veszélye, az emberek fáradtsága, valamint egyes alkatrészek, berendezések hiánya miatt.

A kijevi Darnytsja hőerőmű példátlan pusztítást szenvedett, és az előzetes becslések szerint még részleges helyreállítása is legalább két hónapot vesz igénybe. A Dnyeper bal parti, "pesti oldalán" a legnehezebba helyzet. A Dnyipro és Darnyica kerületek egyes otthonai több napig is áram nélkül maradhatnak.

A fővárost az ország nyugati részén található atomerőművekkel összekötő nagyfeszültségű vezetékek kulcsfontosságú alállomásaira mért orosz csapások miatt továbbra is nehéz az atomerőművek által termelt energiát keletre szállítani.

Ukrán lapjelentések szerint súlyos a helyzet Harkivban is, ahol Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta a legnagyobb CHP-5-ös erőművet. Ott közel 100 ezer család maradt központi fűtés nélkül. Jelentős problémák vannak az áramellátással Dnyipróban, Odesszában, Kijevben, Csernyihivben és számos más városban és régióban. Összesen több mint 50 000 energetikai szakember vesz részt a javításokban és a helyreállításban.

Ukrajna növelte az áramimportját Európából, ez januárban közel 900 000 MWh volt. Ez megfelel a Paksi erőmű mintegy 20 napi teljesítményének.

A 2026. február 12-i támadás után egyedül Kijevben 3700 otthon maradt fűtés nélkül. Bár február 17-ig 2600 otthonban helyreállították a fűtést, a Dnyiprovszkij és Darnyica kerületekben több mint 1100 toronyház maradhat központi fűtés nélkül a tél végéig a Darnyicai hőerőmű súlyos károsodása miatt.

A helyzet különösen nehéz a régi szovjet típusú épületekkel („panelek”) rendelkező területeken, ahol a központosított rendszer a leginkább sebezhető a támadásokkal szemben.

A szakértők a lakosoknak a 12 órán át melegen tartó kémiai melegítőpárnák , valamint termo alsónemű használatát javasolják. Egy másik okos megoldás a lakásokban a fűtés és áramkimaradás idején egy elektromos takaró. Az ár 500 és 2000 hrivnya között mozog. Sokak által bevált módszer, hogy éjszaka nem ágyban, hanem egy szigetelt turistasátorban alszanak egy szobában. A szigetelt turistasátrak árai 4000 hrivnyáról, átszámítva mintegy 30 ezer forinttól indulnak.