„Ezt már senki nem veheti el tőlem!” - a fűtetlen lyukból indult László már be is bútorozta új otthonát

Vannak pillanatok, amikor a világ megáll egy percre, és a jóság győzedelmeskedik a kilátástalanság felett. Csere László Zoltán története pontosan ilyen. Hónapokon át kísértük figyelemmel a teológusnak tanuló férfi sorsát, aki a betegségek és a mélyszegénység súlya alatt is a hitet választotta kapaszkodónak. Akkor még csak egy fűtetlen, sötét lyuk volt a menedéke – ma viszont egy modern, tiszta és meleg otthon várja minden este.

A teológusnak tanuló Lászlónak végre igazi otthona van

Az utolsó simítások: Szépül a teológus háza

László, amikor először vette kezébe az új kulcsokat, alig hitte el, hogy ez nem álom. A falak, amelyek most körbeölelik, nemcsak téglából és szigetelésből állnak, hanem abból a szeretetből, amit a támogatók küldtek neki. Bár a ház már lakható, a munka nem állt meg teljesen: László maga is kiveszi a részét a teendőkből. Igyekszik az utolsó apróbb igazításokat is maradéktalanul elvégezni, hogy minden tökéletes legyen. Ez a ház számára több, mint ingatlan. Ez a szabadság szimbóluma. Ahogy ő fogalmazott: „Szeretek benne lenni, az enyém. Senki nem veheti már el tőlem.”

Bútorok és háztartási eszközök: Megtelt élettel a ház

A Tündérkör Alapítvány tudta, hogy egy üres ház még nem igazi otthon. Éppen ezért a legutóbbi látogatás alkalmával nem üres kézzel érkeztek. Lászlónak kényelmes bútorokat, alapvető háztartási kiegészítőket és gépeket vittek, hogy a mindennapi életvitel ne okozzon nehézséget számára. Most már van hová lepakolni a könyveit, van hol megmelegíteni az ételt, és van egy kényelmes hely, ahol pihentetheti beteg lábait. Ezek a tárgyak teszik teljessé azt a 28 négyzetmétert, amelyben mostantól egy egész ország szívdobbanása lakik.

A Tündérkör Alapítvány és a támogatók közössége egy olyan csodát vitt véghez, amelyre évek múltán is példaként tekinthetünk.

Tóth Zs. Ferenc: „László boldogsága a mi igazi jutalmunk”

A ház átadásakor és a berendezés során is vibrált a levegőben a meghatottság. Tóth Zs. Ferenc, a Tündérkör Alapítvány elnöke, aki az első perctől kezdve szívügyének tekintette László sorsát, alig talált szavakat a változásra.



Egyszerűen hihetetlenek vagytok! Annyian aggódtatok Lászlóért, annyian kérdeztétek, mikor láthatjátok már őt biztonságban. Nos, eljött a nap!

– mondta boldogan Tóth Zs Ferenc, az alapítvány elnöke.

Látni azt a mosolyt az arcán, látni, ahogy végre nem a túlélésért küzd, hanem azt tervezi, hova teszi a tankönyveit. Köszönjük nektek, hogy mellénk álltatok, mert nélkületek László ma is a hidegben kuporogna

– folytatja Ferenc, aki hozzáteszi, hogy ez az alapítványi munka legszebb pillanata. László visszakapta a hitét az emberekben.