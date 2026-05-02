Borzalmas dolog történt az éjjel, több száz négyzetméteren csaptak fel a lángok Magyarországon

Tűz keletkezett egy háromszáz négyzetméteres családi házban a Pest vármegyei Albertirsán szombatra virradó éjszaka, az épületen kívül még két személygépkocsi is kigyulladt - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a ceglédi hivatásos és a dolinavölgyei önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral eloltották a lángokat és két gázpalackot is kihoztak a Dánosi utcában található ingatlanból.
