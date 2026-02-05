„Nem voltam boldog, hogy levágták a lábamat, de egyszer sem könnyeztem meg” – Mihály fél lábbal is boldog

Mihály története a túlélésről, a kitartásról és a pozitív gondolkodásról szól, bizonyítva, hogy az élet akkor sem áll meg, ha drámai változások történnek. Mutatjuk a részleteket!

"Fél lábbal sem akartam a sírba menni" - Mihály amputációja után is pozitív- vitorlázik, utazik és még autót is szívesen vezet (Fotó: Bors)

Mihály fél lábbal is pozitív és boldog

Mihály életét változatos pályák jellemezték: hajózott, dolgozott kikötőben, fegyvergyárban, mezőgazdaságban és vegyi műveket is épített, de kipróbálta magát fonó- és ládagyárban is. Élete azonban drámai fordulatot vett, amikor egy vérrög teljesen leállította a medence alatti vérkeringését.

Én sok mindent megjártam már: hajóztam, és szinte mindent kipróbáltam, csak akasztott ember nem voltam. A betegségem azonban 50 évesen ért utol, utána gyökeresen megváltozott az életem. Emlékszem, akkoriban közterület-felügyelőként dolgoztam. És egy nagyon finom lecsó után történt a dolog. Megigazítottam a derékszíjamat és éreztem, hogy elzsibbadt a lábam

– emlékszik vissza Mihály arra a napra, amikor leállt a vérkeringés a lábaiban.

Azt hittem, elmúlik majd, de nem múlt el, lepihentem, és egy óra múlva hatalmas fájdalmakkal tértem magamhoz. Még ki tudtam menni segítségért, de ott teljesen lebénultam. Nem agyi sztrókról volt szó, hanem a hasi aortában keletkezett egy 5 cm-es vérrög, amely elzárta a medence alatti vérkeringésem. Három napig nem tudtam magamról, több műtéten estem át, és amikor magamhoz tértem, egy különös, napsütéses novemberi reggel volt

– meséli.

Akkor még intenzív osztályon feküdtem, alig volt rajtam ruha, és reggel fél nyolckor 30 orvostanhallgató jött, hogy megnézzen, mert ilyet ritkán látnak: a lábam teljesen ödémás volt, a vérkeringés szinte teljesen megszűnt a lábaimban, folyamatosan dializáltak, mert mindkét vesém leállt. A lábujjaim végül elsorvadtak. December 13-án amputálták a lábamat. A műtét után azonban elfelejtettek fájdalomcsillapítót adni, ami nagyon kellemetlen perceket okozott

– meséli komolyan Mihály.

A lábamat nem teljesen megfelelően amputálták. Mindkét lábam bénult volt, de az egyikben sikerült megindítani a vérkeringést; talán egy részleges lábszár-amputáció is elegendő lett volna, mégis combból vágták le. Végül megindult a vese keringésem, bár maradandó károsodást szenvedett: ma egy lábam van, és 80%-os veseműködésem. Ez a rövid csonk sok problémát okoz, mert a műlábat nehéz hordani

– teszi hozzá.