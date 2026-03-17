„Ez egy igazi sikertörténet” – Egyetlen fogadást tett rákdiagnózisa után a fiatal: magától fog az oltárhoz sétálni

Amikor Maariya Kahnt 21 éves korában rákkal diagnosztizálták, elhatározta, hogy igenis saját lábán fog elsétálni az oltárig.

Nem fogott ki a fiatalon a rákdiagnózisa

Kezelésének részeként a sugárterápia után két izmot is eltávolítottak a jobb combjából - emiatt egy ideig alig tudott lábra állni.

Szüneteltettem az életemet, minden hirtelen teljesen leállt

- mondta a ma 24 éves, Greater Manchesterben élő nő.

Maariya diagnózisa alveoláris szarkóma volt, amely a lágyrészrák egyik ritka formája, és elmondása szerint rendkívül negatív hatással volt az életére. Az egész napi rutinja felborult, mindent a kórházi időpontokhoz és a műtétekhez kellett igazítania.

A felépülésben Debra Jones foglalkozásterapeuta segített neki, aki támogatta abban, hogy a kezelések után visszanyerje az önállóságát. Hálája jeléül a szakember hivatalos vendég volt a 2025 februárjában tartott esküvőn.

Szerintem számunkra ez egy sikertörténet: amikor egy beteg végigmegy a kezelésen és a rehabilitáción, legyőzi a betegséget, majd végigsétál az oltárig

- mondta.

Jones büszkén nézte végig, ahogy Maariya az oltárhoz sétál, és hatalmas örömöt érzett, hogy hozzájárulhatott ehhez a különleges pillanathoz.

A 2023-ban befejezett kezelése után Maariya visszatért az egyetemre, hogy foglalkozásterapeuta legyen, miután Jones munkája inspirálta.

Amikor az ember átesik egy betegségen, sokkal jobban együttérez azokkal, akik hasonló helyzetben vannak. Ez inspirált arra, hogy én is változást hozzak mások életében

- mondta a BBC-nek.