James Roffey története mindent elárul az evészavarról, egy csendben zajló küzdelem története, amely majdnem az életébe került.

Az evészavar nem játék

Evészavara majdnem az életébe került

Ma 37 éves, Sheffieldben él, de az anorexiával és bulimiával vívott harca már tinédzserkorában elkezdődött. 17 és 27 éves kora között az élete fokozatosan beszűkült: elszigetelődött, titkolózott, és olyan belső harcot vívott, amelyet a környezete alig értett.

Az életem minden más része kicsúszott a kezemből. Az evészavarral próbáltam uralni az életem – majdnem belehaltam

– mondta a Mirror-nak.

22 évesen kezelésre került, de még ott is kívülállónak érezte magát. Az osztály kifejezetten nőkre volt szabva, így ő csak nappali beteg lehetett. Minden este visszatért ugyanabba a közegbe, ahol a betegsége kialakult.

Én voltam az egyetlen férfi. Nem volt senki, akivel azonosulni tudtam. Nem volt motivációm, fegyelmem, és őszintén szólva reményem sem

– emlékezett vissza.

Az évek során az evészavar nemcsak betegség lett, hanem megküzdési mechanizmus is. Miközben mások élték az életüket, ő úgy érezte, teljesen szétesett minden körülötte.

A barátaim nyaraltak, haladtak előre az életben, én pedig egy helyben ragadtam, és közben egyre mélyebbre süllyedtem.

A fordulópont a húszas évei elején jött el, amikor egy intenzív kezelés során szembesült azzal, mennyire súlyos az állapota.

Akkor értettem meg először igazán, hogy mennyire beteg vagyok. És hogy ha nem változtatok, meg fogok halni.

A felismerés azonban csak a kezdet volt: a felépülés még hosszú évekig tartott. Négy év kemény munka, visszaesések és kitartás kellett ahhoz, hogy újraépítse az életét. Ma személyi edzőként dolgozik, és másokon segít, különösen olyanokon, akik mentális problémákkal vagy evészavarral küzdenek.