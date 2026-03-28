BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gedeon, Johanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ez a 3 csillagjegy élete egyik legnagyobb kihívásával néz szembe tavasszal

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 14:45
változáscsillagjegytavasz
Az idei tavasz komoly fordulatokat hoz. A horoszkóp három csillagjegynél különösen erős változást jelez a munkában, a kapcsolatokban és a mindennapokban. Nézd meg, kinél jön az az időszak, ami most mindent felforgat.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A tavasz három csillagjegynél komoly fordulatot hozhat.
  • Ez a horoszkóp a Kost, a Rákot és a Szüzet emeli ki.
  • Munka, szerelem és otthoni ügyek is új irányt vehetnek.

A tavaszi hónapok az újrakezdésről szólnak, idén viszont akad három csillagjegy, akiknél ez jóval intenzívebb lesz, nekik nem lesz langyos az átmenet. Fontos döntések kerülhetnek napirendre, olyan fordulatok is jöhetnek, amelyekhez gyorsan kell alkalmazkodni és valódi kihívást jelentenek. Ami már szűk, ami már nem tartható, az végre megmozdul és új irányt vesz. Ez a horoszkóp most azokat a csillagjegyeket emeli ki, amelyeknek a következő hetekben alaposan átrendeződhet az életük.

Tavaszi horoszkóp ábra
A horoszkóp szerint három csillagjegynél a tavasz most valódi fordulópontot hozhat.
Fotó: Bada1 / shutterstock

A horoszkóp nagy változásokat jelez 

Ennek a 3 csillagjegynek tavasszal fenekestül felfordul az élete:

Kos horoszkóp

A Kosnak ez a tavasz kemény tükröt tart. A Szaturnusz február közepén újra belépett a jegyébe, ezt az asztrológia általában a felelősség, a korlátok és a felnőtt döntések időszakaként értelmezi. Ilyenkor nincs idő a halogatásra. Munkahelyen, a karrierben jöhet új kihívás, új szerep, vagy egy olyan helyzet, amikor végre ki kell mondani, mi fér bele és mi nem. A Kosokat ez az időszak próbára teszi, kiderül, mennyire tudnak egyszerre bátrak és fegyelmezettek lenni. A magánéletben is érezhető lesz a feszültség. Régi viták, kimondatlan szavak kerülhetnek elő, és már nem lehet úgy tenni, mintha minden maradhatna a régiben. Elsőre ijesztő ez a helyzet, de tekints rá úgy, hogy végre rendet tehetsz az életedben.

Rák horoszkóp

A horoszkóp szerint a Rák számára ez a tavasz érzelmileg nehéz. A Jupiter még mindig ebben a jegyben jár, ami az asztrológiában felnagyítja az érzéseket és ez most azt is jelenti, hogy minden erősebben hat rád. Az örömöt is és a bizonytalanságot is nagyobbnak érezheted. Egy régi kapcsolat most új értelmet kaphat, de az is kiderülhet, hogy valami már nem tartható tovább ugyanabban a formában. Otthon, család terén is jöhet változás. Költözés, nagyobb családi döntés vagy egy olyan beszélgetés is eljöhet, amely után minden megváltozik. Valahol ez felkavaró időszaknak, de mégis tisztító erejű.

Szűz horoszkóp

A Szűz általában szeret rendet tartani maga körül és önmagában is. Ez a tavasz viszont nem biztos, hogy partner lesz ebben. Jöhet olyan helyzet, amikor újra kell írni a terveket, át kell szervezni a mindennapokat, vagy egyszerűen be kell látni, hogy nem lehet mindent tökéletesen kézben tartani. Pont ettől lesz sorsfordító ez az időszak, mert akkor tudsz jól kijönni belőle, ha nem a hibát keresed minden változásban, hanem azt nézed, milyen lehetőségeket rejt. Lehet, hogy elsőre kibillent a megszokott egyensúlyból, de közben olyan döntésekhez is elvezethet, amelyeket már régóta halogatsz.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
